Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Действующий кафедральный собор святых Петра и Павла (он же Петрикирхе) используется как для богослужений, так и для проведения культурных мероприятий. В загадочных катакомбах проходят выставки современных художников и театральные постановки. На экскурсии мы откроем для вас это необычное пространство, где соединились воедино несколько эпох.