Действующий кафедральный собор святых Петра и Павла (он же Петрикирхе) используется как для богослужений, так и для проведения культурных мероприятий. В загадочных катакомбах проходят выставки современных художников и театральные постановки. На экскурсии мы откроем для вас это необычное пространство, где соединились воедино несколько эпох.
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Во время экскурсии вы узнаете историю Немецкого квартала и самого здания собора
- Побываете в фойе и церковном зале
- Пройдёте по чаше одного из самых больших бассейнов советской эпохи
- Посетите сюрреалистические катакомбы, где располагается уникальное арт-пространство и площадка таких постановок как «Сталкер» и «Маршрут номер 2»
- Проникнетесь арт-инсталляциями и росписями на стенах, созданных Матом Ламбом и Адамом Шмидтом
- Подниметесь на одну из башен Петрикирхе и посмотрите на панораму Невского проспекта
Сотрудник собора расскажет вам об истории протестантства на территории Петербурга и покажет на примере фотографий, что произошло с архитектурным сооружением архитектора Александра Брюллова во время советской и постсоветской эпохи.
Организационные детали
- Проводит экскурсию на русском языке член совета общины по связям с общественностью Герхард Ройттер
- В программе предусмотрен подъём по лестнице на колокольню. Лифт отсутствует.
в субботу в 16:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У собора
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 16:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элла — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 1799 туристов
Мы можем показать Петербург с разных сторон, а не только с глянцево-парадной. Хотите культурную дневную must-have программу с посещением музеев-памятников — пожалуйста. Хотите культурную вечерне-ночную программу с тайнами, легендами, водными прогулками — милости просим. Хотите увидеть нестандартные ракурсы города, прогуляться по крышам, дворам-колодцам, закрытым особнякам — пишите. Работаем с 2011 года.Задать вопрос
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