Катакомбы и башня Петрикирхе с Герхардом Ройттером (в мини-группе)

Вместе с сотрудником музея раскрыть тайны крупнейшей в России евангелическо-лютеранской церкви
Действующий кафедральный собор святых Петра и Павла (он же Петрикирхе) используется как для богослужений, так и для проведения культурных мероприятий. В загадочных катакомбах проходят выставки современных художников и театральные постановки. На экскурсии мы откроем для вас это необычное пространство, где соединились воедино несколько эпох.
Катакомбы и башня Петрикирхе с Герхардом Ройттером (в мини-группе)
Катакомбы и башня Петрикирхе с Герхардом Ройттером (в мини-группе)
Катакомбы и башня Петрикирхе с Герхардом Ройттером (в мини-группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Во время экскурсии вы узнаете историю Немецкого квартала и самого здания собора
  • Побываете в фойе и церковном зале
  • Пройдёте по чаше одного из самых больших бассейнов советской эпохи
  • Посетите сюрреалистические катакомбы, где располагается уникальное арт-пространство и площадка таких постановок как «Сталкер» и «Маршрут номер 2»
  • Проникнетесь арт-инсталляциями и росписями на стенах, созданных Матом Ламбом и Адамом Шмидтом
  • Подниметесь на одну из башен Петрикирхе и посмотрите на панораму Невского проспекта

Сотрудник собора расскажет вам об истории протестантства на территории Петербурга и покажет на примере фотографий, что произошло с архитектурным сооружением архитектора Александра Брюллова во время советской и постсоветской эпохи.

Организационные детали

  • Проводит экскурсию на русском языке член совета общины по связям с общественностью Герхард Ройттер
  • В программе предусмотрен подъём по лестнице на колокольню. Лифт отсутствует.

в субботу в 16:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У собора
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 16:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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