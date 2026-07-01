Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Кафедральный собор" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 300 до 7000 со скидкой до 7%. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5