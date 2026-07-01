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7%
Мини-группа
до 7 чел.
Казанский собор в деталях: внутри и снаружи
Начало: Казанский сквер
«Приглашаем вас раскрыть тайны Казанского собора — архитектурного шедевра, хранящего символы веры, истории и загадки масонов»
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
2500 ₽
2700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Петропавловская крепость, собор и тюрьма
Начало: Иоановский мост
Расписание: ежедневно, кроме среды
7000 ₽ за всё до 10 чел.
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7%
Билеты
Исаакиевский собор с гидом: экскурсия внутри и снаружи с входными билетами
Начало: Исаакиевская площадь
«Откройте величие Исаакиевского собора в двухчастной экскурсии: от изучения архитектурного ансамбля площади до восхождения на колоннаду»
3350 ₽
3600 ₽ за билет
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия с прогулкой «ПО САДУ СМОЛЬНОГО СОБОРА: история и современность»
Начало: Пл. Растрелли 1, Смольный собор Внутри собора, у с...
«Гид расскажет о мастерах, создавших неповторимый облик Смольного собора»
400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Петропавловский собор для детей и взрослых
Познакомиться с архитектурой и историей царской усыпальницы - доступно и понятно
Начало: Возле Иоанновских ворот Петропавловской крепости
«На этой экскурсии мы рассматриваем собор снаружи, а затем заходим внутрь — чтобы вы получили самые полные впечатления о нём»
3 июл в 10:00
4 июл в 12:30
4420 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 25 чел.
Подцерковье Смольного собора
Начало: Пл. Растрелли 1, Смольный собор Внутри собора, у с...
«Подцерковье Смольного собора — уникальное историческое пространство, где время застыло в величии каменных сводов»
300 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Кафедральный собор»
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