Казанский собор — это классика итальянского зодчества с нашим национальным характером. Пусть он напоминает лучшие архитектурные памятники Рима и Флоренции, оказавшись внутри, вы ощутите присутствие русского духа. Мы прогуляемся вокруг и полюбуемся плавностью линий храма, вспомним страницы истории Отечественной войны 1812 года, Блокады и Великой Отечественной войны, а также поговорим о военных трофеях русского народа. Вместе мы развеем некоторые мифы о масонстве в Петербурге и посмотрим на собор незатуманенным влюбленным взором.

Я познакомлю вас с историей строительства собора, судьбой выдающегося архитектора Воронихина, мы узнаем, кому мы обязаны его постройкой и какой смысл был вложен в его строительство. Мы обсудим нравы и обычаи начала XIX века. Вы оцените внутреннее убранство великолепного храма, увидите одну из самых почитаемых икон в Православной вере — икону Казанской Божьей Матери и, конечно же, узнаете, в чем заключается исключительность этого строения не только для российской, но и европейской культуры