Казанский собор снаружи и внутри

Казанский собор - один из главных собор Петербурга

4.9
12 отзывов
Казанский собор — один из главных собор Петербурга.

В нем хранится Казанская икона Божьей Матери.

Со мной вы отправитесь на исследование этого величественного здания.

Мы осмотрим собор как снаружи, так и изнутри.

Я вам расскажу историю строительства и как собор пережил период Второй мировой войны.

Также вы узнаете о военных трофеях и интересных мифах о масонах.
Казанский собор снаружи и внутри
Казанский собор снаружи и внутри
Казанский собор снаружи и внутри
Казанский собор снаружи и внутри
Казанский собор снаружи и внутри
Казанский собор снаружи и внутри
Казанский собор снаружи и внутри

Что вы увидите 🤩

  • Казанский собор снаружи и внутри
  • Невский проспект
  • Дом Зингера
Казанский собор — это классика итальянского зодчества с нашим национальным характером. Пусть он напоминает лучшие архитектурные памятники Рима и Флоренции, оказавшись внутри, вы ощутите присутствие русского духа. Мы прогуляемся вокруг и полюбуемся плавностью линий храма, вспомним страницы истории Отечественной войны 1812 года, Блокады и Великой Отечественной войны, а также поговорим о военных трофеях русского народа. Вместе мы развеем некоторые мифы о масонстве в Петербурге и посмотрим на собор незатуманенным влюбленным взором.
Я познакомлю вас с историей строительства собора, судьбой выдающегося архитектора Воронихина, мы узнаем, кому мы обязаны его постройкой и какой смысл был вложен в его строительство. Мы обсудим нравы и обычаи начала XIX века. Вы оцените внутреннее убранство великолепного храма, увидите одну из самых почитаемых икон в Православной вере — икону Казанской Божьей Матери и, конечно же, узнаете, в чем заключается исключительность этого строения не только для российской, но и европейской культуры
🚩 Начало: Памятник Кутузову на Казанской площади
🏁 Место завершения: Площадь у Казанского собора
 Что входит
  • Услуги гида
 Что не входит
  • Дополнительно в храме оплачивается 50 рублей с человека за возможность проведения экскурсии внутри собора
Важная информация
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • В храме дополнительно оплачивается 50 с рублей с человека за возможность проведения экскурсии внутри собора
  • Для посещения собора не требуется особый дресс-код
Когда: понедельник, четверг, суббота, воскресенье в 16.00
  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Мария С.
Мария С.
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