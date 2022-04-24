Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаю Вас на экскурсию, которая называется «КИНОШНИКИ». Поразительная экскурсия, она может изменить Вашу жизнь!

Мы поговорим о знаменитой Ленинградской рок-группе «Кино» и ее лидере – Викторе Цое. Прошло 32 года с момента его трагической гибели, а интерес к его персоне, его творчеству не угасает до сих пор. Мало того, 2022 год юбилейный, в этом году Виктору Цою исполнилось бы 60 лет.

Цой – явление не только музыкальное, но и нравственное, как и всякое настоящее искусство. На экскурсии мы будем много уделять внимания деталям. Ведь вся наша жизнь состоит из каких-то обстоятельств, в которых мы находимся и которые так или иначе влияют на наше будущее, на нашу судьбу. В каких же обстоятельствах был Виктор Цой?

Попробуем мысленно окунуться в эпоху 80-х годов и взглянуть на мир глазами другого человека, глазами Виктора Цоя и его "Кино". Пробиваясь сквозь прошлое, мы взглянем и на себя настоящих. Приглашаю Вас не просто на экскурсию, я приглашаю вас к размышлению.

Для участия в этом путешествии не обязательно быть фанатом группы "Кино", но вы обязательно им станете, уходя с импровизированного концерта в честь памяти первой рок-звезды СССР.

Экскурсия состоит из двух частей – транспортной части и второй, завершающей, которая пройдет в музыкальном салоне в центре города на Казанской ул., где участники путешествия смогут отдохнуть, угоститься чаем, послушать живое исполнение песен группы "Кино" и услышать завершающую часть экскурсии, о современном этапе использования музыкального материала группы.