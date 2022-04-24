«КИНОШНИКИ» иммерсивная экскурсия

«КИНОШНИКИ» иммерсивная экскурсия
«КИНОШНИКИ» иммерсивная экскурсия
«КИНОШНИКИ» иммерсивная экскурсия
«КИНОШНИКИ» иммерсивная экскурсия
«КИНОШНИКИ» иммерсивная экскурсия
«КИНОШНИКИ» иммерсивная экскурсия
«КИНОШНИКИ» иммерсивная экскурсия

Что вас ожидает 🤩

  • На экскурсии вы услышите песни группы "Кино"
  • Увидите некоторые площадки
  • Где выступали музыканты в разные годы. Увидите места
  • Где находились звукозаписывающие студии
  • На которых писались "киношники". Узнаете
  • В какой психиатрической больнице лежал лидер рок-группы и многое другое. Также
  • У Вас будет возможность возложить цветы Цою на Богословском кладбище
Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаю Вас на экскурсию, которая называется «КИНОШНИКИ». Поразительная экскурсия, она может изменить Вашу жизнь!
Мы поговорим о знаменитой Ленинградской рок-группе «Кино» и ее лидере – Викторе Цое. Прошло 32 года с момента его трагической гибели, а интерес к его персоне, его творчеству не угасает до сих пор. Мало того, 2022 год юбилейный, в этом году Виктору Цою исполнилось бы 60 лет.
Цой – явление не только музыкальное, но и нравственное, как и всякое настоящее искусство. На экскурсии мы будем много уделять внимания деталям. Ведь вся наша жизнь состоит из каких-то обстоятельств, в которых мы находимся и которые так или иначе влияют на наше будущее, на нашу судьбу. В каких же обстоятельствах был Виктор Цой?
Попробуем мысленно окунуться в эпоху 80-х годов и взглянуть на мир глазами другого человека, глазами Виктора Цоя и его "Кино". Пробиваясь сквозь прошлое, мы взглянем и на себя настоящих. Приглашаю Вас не просто на экскурсию, я приглашаю вас к размышлению.
Для участия в этом путешествии не обязательно быть фанатом группы "Кино", но вы обязательно им станете, уходя с импровизированного концерта в честь памяти первой рок-звезды СССР.
Экскурсия состоит из двух частей – транспортной части и второй, завершающей, которая пройдет в музыкальном салоне в центре города на Казанской ул., где участники путешествия смогут отдохнуть, угоститься чаем, послушать живое исполнение песен группы "Кино" и услышать завершающую часть экскурсии, о современном этапе использования музыкального материала группы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспорт
  • Посещение музыкального салона
  • Чай/вода
Что не входит
  • Не указано
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бассейная ул. 41
Завершение: Казанская ул. 7
Когда и сколько длится
Когда: 30 апреля, в 11:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

30 апреля, в 11:00

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