Увлечение китайской философией будоражило умы людей эпохи Просвещения. Глубокомысленные беседы, колоритные интерьеры, тончайший шёлк и нежнейший фарфор — всё это получило название шинуазри. Создавать обстановку в таком стиле было признаком роскоши и на берегах Невы. Приглашаем вас погрузиться в необыкновенный мир, отблески которого радуют нас до сих пор.

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Описание экскурсии

Начнём наше путешествие с Сада дружбы в Санкт-Петербурге. Вы увидите уголок традиционного Китая: дорожки, украшенные камнями «Тай хуши», каменную горку с маленьким водопадом, стену девяти драконов, волшебных полульвов-полулягушек с шариками во рту и пагоду.

Следующая остановка — набережная Невы. Вы познакомитесь со стражниками «Ши Дза», узнаете, откуда они взялись, что означают и чем отличаются друга от друга.

Далее отправимся в Царское село. Вы посетите удивительный уголок в китайском стиле, созданный Екатериной II. Рассмотрите яркие Китайские мостики, разноцветную Скрипучую беседку с драконами, Китайскую беседку из розового мрамора и целую пагоду.

Вы услышите:

о поисках рецепта фарфора и судьбах людей, создававших его

императорском фарфоровом заводе, торговле и грузоперевозках

лаковых столиках и черепаховых гребнях, картах и шахматах из слоновой кости

устройстве садов 18 века и моде на китайские изречения

об «образе китайца» и конфуцианстве

как многообразный и сложный мир Китая отражался на Российской империи

И о многом-многом другом!

Организационные детали