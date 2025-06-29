Увлечение китайской философией будоражило умы людей эпохи Просвещения.
Глубокомысленные беседы, колоритные интерьеры, тончайший шёлк и нежнейший фарфор — всё это получило название шинуазри. Создавать обстановку в таком стиле было признаком роскоши и на берегах Невы. Приглашаем вас погрузиться в необыкновенный мир, отблески которого радуют нас до сих пор.
Глубокомысленные беседы, колоритные интерьеры, тончайший шёлк и нежнейший фарфор — всё это получило название шинуазри. Создавать обстановку в таком стиле было признаком роскоши и на берегах Невы. Приглашаем вас погрузиться в необыкновенный мир, отблески которого радуют нас до сих пор.
Описание экскурсии
Начнём наше путешествие с Сада дружбы в Санкт-Петербурге. Вы увидите уголок традиционного Китая: дорожки, украшенные камнями «Тай хуши», каменную горку с маленьким водопадом, стену девяти драконов, волшебных полульвов-полулягушек с шариками во рту и пагоду.
Следующая остановка — набережная Невы. Вы познакомитесь со стражниками «Ши Дза», узнаете, откуда они взялись, что означают и чем отличаются друга от друга.
Далее отправимся в Царское село. Вы посетите удивительный уголок в китайском стиле, созданный Екатериной II. Рассмотрите яркие Китайские мостики, разноцветную Скрипучую беседку с драконами, Китайскую беседку из розового мрамора и целую пагоду.
Вы услышите:
- о поисках рецепта фарфора и судьбах людей, создававших его
- императорском фарфоровом заводе, торговле и грузоперевозках
- лаковых столиках и черепаховых гребнях, картах и шахматах из слоновой кости
- устройстве садов 18 века и моде на китайские изречения
- об «образе китайца» и конфуцианстве
- как многообразный и сложный мир Китая отражался на Российской империи
И о многом-многом другом!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле
- Мы заберём вас из отеля в пределах исторического центра (или по договорённости) и по окончании привезём обратно
- По желанию экскурсию можно провести для большего количества участников, добавить посещение Большого Екатерининского дворца или Ораниенбаума — подробности уточняйте в переписке
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 6934 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существуетЗадать вопрос
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