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Китайский бум на берегах Невы: Петербург и Царское Село

Погрузиться в мир восточной культуры, драконов и философских идей Северной столицы
Увлечение китайской философией будоражило умы людей эпохи Просвещения.

Глубокомысленные беседы, колоритные интерьеры, тончайший шёлк и нежнейший фарфор — всё это получило название шинуазри. Создавать обстановку в таком стиле было признаком роскоши и на берегах Невы. Приглашаем вас погрузиться в необыкновенный мир, отблески которого радуют нас до сих пор.
Китайский бум на берегах Невы: Петербург и Царское Село
Китайский бум на берегах Невы: Петербург и Царское Село
Китайский бум на берегах Невы: Петербург и Царское Село
Ближайшие даты:
29
июн30
июн3
июл4
июл5
июл6
июл7
июл
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Начнём наше путешествие с Сада дружбы в Санкт-Петербурге. Вы увидите уголок традиционного Китая: дорожки, украшенные камнями «Тай хуши», каменную горку с маленьким водопадом, стену девяти драконов, волшебных полульвов-полулягушек с шариками во рту и пагоду.

Следующая остановка — набережная Невы. Вы познакомитесь со стражниками «Ши Дза», узнаете, откуда они взялись, что означают и чем отличаются друга от друга.

Далее отправимся в Царское село. Вы посетите удивительный уголок в китайском стиле, созданный Екатериной II. Рассмотрите яркие Китайские мостики, разноцветную Скрипучую беседку с драконами, Китайскую беседку из розового мрамора и целую пагоду.

Вы услышите:

  • о поисках рецепта фарфора и судьбах людей, создававших его
  • императорском фарфоровом заводе, торговле и грузоперевозках
  • лаковых столиках и черепаховых гребнях, картах и шахматах из слоновой кости
  • устройстве садов 18 века и моде на китайские изречения
  • об «образе китайца» и конфуцианстве
  • как многообразный и сложный мир Китая отражался на Российской империи

И о многом-многом другом!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле
  • Мы заберём вас из отеля в пределах исторического центра (или по договорённости) и по окончании привезём обратно
  • По желанию экскурсию можно провести для большего количества участников, добавить посещение Большого Екатерининского дворца или Ораниенбаума — подробности уточняйте в переписке
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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