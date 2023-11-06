Групповая экскурсия в Ораниенбаум, Меншиковский дворец и Морской собор

Пройти по дорожкам парка, впечатлиться изящной архитектурой павильонов и узнать о жизни во дворце

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В отличие от других императорских резиденций комплекс дворца Меньшикова избежал разрушений в годы войны и сохранил свой облик. Вы услышите его историю и представите, как в разные годы здесь развлекались его обитатели. Приглядитесь к деталям интерьеров и утонченной лепнине. А во время экскурсии в Морском соборе разглядите детали внутреннего убранства.
Групповая экскурсия в Ораниенбаум, Меншиковский дворец и Морской собор
Групповая экскурсия в Ораниенбаум, Меншиковский дворец и Морской собор
Групповая экскурсия в Ораниенбаум, Меншиковский дворец и Морской собор
Групповая экскурсия в Ораниенбаум, Меншиковский дворец и Морской собор
Групповая экскурсия в Ораниенбаум, Меншиковский дворец и Морской собор
Групповая экскурсия в Ораниенбаум, Меншиковский дворец и Морской собор
Ближайшие даты:
6
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Прогулка по парку

Вместе с нашим гидом вы пройдете по живописным аллеям и рассмотрите внешнее убранство изящного павильона Катальной горки и павильона Каменное зало.

Экскурсия по Меншиковскому дворцу

Гид музея проведет вас среди парадных залов и расскажет о том, кто обитал здесь в разное время. Вы услышите о личности Меншикова и узнаете, как отдыхали здесь представители царской семьи. А прекрасные интерьеры помогут воссоздать атмосферу давно минувших дней.

Морской Никольский собор

Это величественное здание высотой 70 метров. Вы оцените внутренне убранство, которое не имело себе равных среди соборов своего времени и узнаете, почему собор считается символом морского могущества России.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды; экскурсию во дворце проводит гид музея.

  • В стоимость включено: трансфер, входные билеты по программе
  • Перед началом экскурсии вы сможете по желанию купить сувенирные календари и книги о Петербурге
  • Рекомендуем одеваться удобно и по погоде; с собой взять воду и еду для перекусов

в понедельник и четверг в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Гостиный двор
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 11:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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