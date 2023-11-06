В отличие от других императорских резиденций комплекс дворца Меньшикова избежал разрушений в годы войны и сохранил свой облик. Вы услышите его историю и представите, как в разные годы здесь развлекались его обитатели. Приглядитесь к деталям интерьеров и утонченной лепнине. А во время экскурсии в Морском соборе разглядите детали внутреннего убранства.

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Описание

Что вас ожидает

Прогулка по парку

Вместе с нашим гидом вы пройдете по живописным аллеям и рассмотрите внешнее убранство изящного павильона Катальной горки и павильона Каменное зало.

Экскурсия по Меншиковскому дворцу

Гид музея проведет вас среди парадных залов и расскажет о том, кто обитал здесь в разное время. Вы услышите о личности Меншикова и узнаете, как отдыхали здесь представители царской семьи. А прекрасные интерьеры помогут воссоздать атмосферу давно минувших дней.

Морской Никольский собор

Это величественное здание высотой 70 метров. Вы оцените внутренне убранство, которое не имело себе равных среди соборов своего времени и узнаете, почему собор считается символом морского могущества России.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды; экскурсию во дворце проводит гид музея.