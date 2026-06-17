В отличие от других императорских резиденций комплекс дворца Меньшикова избежал разрушений в годы войны и сохранил свой облик. Вы услышите его историю и представите, как в разные годы здесь развлекались его обитатели. Приглядитесь к деталям интерьеров и утонченной лепнине. А во время экскурсии в Морском соборе разглядите детали внутреннего убранства.

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Описание экскурсии

Прогулка по парку

Вместе с нашим гидом вы пройдете по живописным аллеям и рассмотрите внешнее убранство изящного павильона Катальной горки и павильона Каменное зало.

Экскурсия по Меншиковскому дворцу

Гид музея проведет вас среди парадных залов и расскажет о том, кто обитал здесь в разное время. Вы услышите о личности Меншикова и узнаете, как отдыхали здесь представители царской семьи. А прекрасные интерьеры помогут воссоздать атмосферу давно минувших дней.

Морской Никольский собор

Это величественное здание высотой 70 метров. Вы оцените внутренне убранство, которое не имело себе равных среди соборов своего времени и узнаете, почему собор считается символом морского могущества России.

Китайский дворец

Китайский дворец — является частью комплекса императрицы Екатерины II «Собственная дача». Китайским дворец стали называть потому, что в его интерьерах были использованы китайские мотивы, и здесь же разместились богатые коллекции предметов, выполненных мастерами из Китая. В нем нет ни одной повторяющей другую комнаты, а паркет 18 века выполнен по рисункам Ринальди. Шедевром интерьерного искусства по праву считается Стеклярусный кабинет в Китайском дворце. Его стены украшают 12 панно в резных золоченых рамах, на которых по стеклярусной основе шелком вышиты цветы, пейзажи, сказочные птицы — выглядит все это фантастически!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды; экскурсию во дворце проводит гид музея.