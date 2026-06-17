Групповая экскурсия в Ораниенбаум, Меншиковский дворец и Морской собор
Пройти по дорожкам парка, впечатлиться изящной архитектурой павильонов и узнать о жизни во дворце
В отличие от других императорских резиденций комплекс дворца Меньшикова избежал разрушений в годы войны и сохранил свой облик. Вы услышите его историю и представите, как в разные годы здесь развлекались его обитатели. Приглядитесь к деталям интерьеров и утонченной лепнине. А во время экскурсии в Морском соборе разглядите детали внутреннего убранства.
Вместе с нашим гидом вы пройдете по живописным аллеям и рассмотрите внешнее убранство изящного павильона Катальной горки и павильона Каменное зало.
Экскурсия по Меншиковскому дворцу
Гид музея проведет вас среди парадных залов и расскажет о том, кто обитал здесь в разное время. Вы услышите о личности Меншикова и узнаете, как отдыхали здесь представители царской семьи. А прекрасные интерьеры помогут воссоздать атмосферу давно минувших дней.
Морской Никольский собор
Это величественное здание высотой 70 метров. Вы оцените внутренне убранство, которое не имело себе равных среди соборов своего времени и узнаете, почему собор считается символом морского могущества России.
Китайский дворец
Китайский дворец — является частью комплекса императрицы Екатерины II «Собственная дача». Китайским дворец стали называть потому, что в его интерьерах были использованы китайские мотивы, и здесь же разместились богатые коллекции предметов, выполненных мастерами из Китая. В нем нет ни одной повторяющей другую комнаты, а паркет 18 века выполнен по рисункам Ринальди. Шедевром интерьерного искусства по праву считается Стеклярусный кабинет в Китайском дворце. Его стены украшают 12 панно в резных золоченых рамах, на которых по стеклярусной основе шелком вышиты цветы, пейзажи, сказочные птицы — выглядит все это фантастически!
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды; экскурсию во дворце проводит гид музея.
В стоимость включено: трансфер, входные билеты по программе
Перед началом экскурсии вы сможете по желанию купить сувенирные календари и книги о Петербурге
Рекомендуем одеваться удобно и по погоде; с собой взять воду и еду для перекусов
Обратите внимание! В случае дождя Китайский дворец будет недоступен для посещения. Будет замена на посещение музея Картинный дом или Катальная горка. Китайский дворец в 2022 году стал метеозависимым музеем.
в понедельник в 11:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
4500 ₽
Дети 7-14 лет
3600 ₽
Дети до 6 лет
1800 ₽
Пенсионеры
4200 ₽
Студенты и подростки15-18 лет
4200 ₽
Иностранцы
5700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Гостиный двор
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 11:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роза — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 14999 туристов
Наша команда профессионалов предлагает увлекательные автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам. К вашим услугам опытные, увлечённые своим делом гиды и современные комфортабельные автобусы. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Сергей
Отлично организованная экскурсия! Великолепный экскурсовод Александр. Знание материала, правильная, разборчивая речь, умение поддерживать дисциплину в группе, организационные навыки это далеко не полный перечень достоинств экскурсовода. Водитель профессионал высокого класса. Поддерживает читать дальшеуменьшить
безукоризненную чистоту и порядок в автобусе. Перед каждым началом движения лично проверяет чтобы все пассажиры были пристегнуты. Четко соблюдает запланированный хронометраж по точкам показа. От души благодарю компанию и ее вышеупомянутых представителей за великолепную экскурсию!
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Татьяна
Экскурсия 👍👍👍 Наталья - бомба экскурсовод! Всегда восхищаюсь Питерскими экскурсоводами, но в этот раз просто ВАУ! Столько знаний, интересных фактов и юмора! Скучать вам точно не придётся! Вы увидите прекрасный Дворец Меньшикова, Морской собор и познакомитесь с Кронштадтом. Были зимой на новогодние праздники. Обязательно вернёмся в Ораниенбаум летом, чтоб посмотреть прекрасные парки!
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В
Виталий
Очень хорошо технически организована экскурсия. Гарнитура с наушниками у каждого участника прекрасное решение как для гида так и для туристов. Валерия прекрасный рассказчик и очень эрудированный гид.
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В
Вадим
В связи с дорожной обстановкой павильоны катальной горки и каменное зало пришлось осмотреть в движении, в рамках трассовой экскурсии.
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Татьяна
Экскурсия была проведена хорошо. Повезло с погодой - попали в Китайский дворец. На территории Меншиковского дворца очень красивый парк. Непременно надо посетить - рекомендую эту экскурсию
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Ю
Юрий
Отличная экскурсия - насыщенная, но при этом не утомительня. Очень знающий экскурсовод, интересно представляющий информацию и вполне артистично цитирующий поэз ю наших великих поэтов… Немного не повезло с погодой, но это вопрос уже не к организаторам…
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