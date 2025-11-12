Предлагаем совершить неспешную прогулку вдоль зелёных беседок и шпалер, сделать кучу снимков живописных уголков и, конечно, насладиться красотой фонтанов Петергофа. Мы увидим Большой каскад, знаменитого «Самсона» и фонтаны-шутихи.
А ещё обязательно пройдёмся по Верхнему саду, недавно открывшемуся после реставрации, чтобы найти самый старый фонтан парка.
А ещё обязательно пройдёмся по Верхнему саду, недавно открывшемуся после реставрации, чтобы найти самый старый фонтан парка.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание экскурсииЭкскурсия в Петергоф: фонтаны, тайны и царский блеск Погрузитесь в живую историю великого Петергофа! Наша экскурсия начинается прямо от вашего порога — гид заберёт вас в удобной точке города и уже по пути расскажет о рождении императорской резиденции, её вдохновителе Петре I и французских королях, чьи сады он хотел превзойти. Мы не проедем мимо Верхнего сада, как это делают многие. Вместо этого — прогуляемся по «аванзалу» Петергофа: увидим пруды, боскеты, солнечные часы и скульптуру «Нептунова телега». В Нижнем парке вас ждут легендарные фонтаны: «Самсон», «Шахматная гора», «Китайский зонтик», а также весёлые фонтаны-шутихи, ради которых гости приезжают с запасной одеждой. Вы также увидите дворцовые павильоны и узнаете, чем русский размах Петра I отличается от французской строгости Версаля. Вы узнаете:
- Какой фонтан самый высокий и какой — самый старый • Что случилось с Петергофом в годы войны • Кто такая Латона и почему Самсон сражается со львом • Что означает «межеумный» и зачем трубят тритоны • Как Павел I «закрыл гештальт», купив фонтан Важная информация:.
- Помимо двух парков, вы можете посетить любой другой музейный объект: Большой дворец, парковые павильоны, парк «Александрия». Экскурсию во дворцах проводит штатный сотрудник (в составе группы).
- По запросу предоставим бустер/детское кресло.
Ежедневно с 9:00 до 15:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Дополнительно оплачиваются билеты в Нижний парк (в том числе для гида): будни: - 750 ₽ за взрослого, 550 ₽ за учащихся из РФ и РБ от 14 до 18 лет, дети 7 - 14 лет - 100 руб, дети младше 7 - бесплатно/nВыходные - 900 ₽ за взрослого, 550 ₽ за учащихся из РФ и РБ от 14 до 18 лет, дети 7 - 14 лет - 100 руб, дети младше 7 - бесплатно
- Возможно продление экскурсии за дополнительную оплату - 2500 ₽ за 1 час
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности с туристами - гид заберет вас в указанном месте
Завершение: Гид привезет вас в указанное место
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9:00 до 15:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Помимо двух парков, вы можете посетить любой другой музейный объект: Большой дворец, парковые павильоны, парк «Александрия». Экскурсию во дворцах проводит штатный сотрудник (в составе группы)
- По запросу предоставим бустер/детское кресло
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
до 4 чел.
Петергоф: Верхний сад и Нижний парк
Посетить сразу два парка и узнать, чем фонтаны насолили Екатерине II
Начало: По указанию путешественника
Завтра в 09:00
13 ноя в 09:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
Нижний парк Петергофа: оранжерея, дворцы, фонтаны
Петергоф приглашает на индивидуальную экскурсию по Нижнему парку. Узнайте, какие фрукты выращивали в оранжерее и полюбуйтесь фонтанами и дворцами
Начало: На Дворцовой площади в Петергофе
Завтра в 09:00
13 ноя в 09:00
от 1350 ₽
1500 ₽ за человека
-
14%
Индивидуальная
до 4 чел.
В Петергоф к фонтанам и паркам на автомобиле с профессиональным гидом
Начало: Невский проспект, 35 (СТ.М. Гостиный двор)
Расписание: Ежедневно по запросу.
Завтра в 09:00
13 ноя в 09:00
13 500 ₽
15 700 ₽ за всё до 4 чел.