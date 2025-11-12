Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Предлагаем совершить неспешную прогулку вдоль зелёных беседок и шпалер, сделать кучу снимков живописных уголков и, конечно, насладиться красотой фонтанов Петергофа. Мы увидим Большой каскад, знаменитого «Самсона» и фонтаны-шутихи.



А ещё обязательно пройдёмся по Верхнему саду, недавно открывшемуся после реставрации, чтобы найти самый старый фонтан парка.