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Верхний и Нижний парки Петергофа

Посетить как популярные, так и не самые туристические места русского Версаля
Когда мы представляем летний Петергоф, сразу воображаем пышные фонтаны. Они, вне всякого сомнения, достойны посещения.

Но я вам предлагаю расширить горизонты: помимо знаменитых гротов Нижнего парка посетить заповедные местечки Верхнего: отдохнуть в щедрой тени деревьев маленьких садов и неспешно рассмотреть то, что многие путешественники часто пропускают.
5
50 отзывов
Верхний и Нижний парки Петергофа
Верхний и Нижний парки Петергофа
Верхний и Нижний парки Петергофа

Описание экскурсии

Из Петербурга мы поедем по легендарной Петергофской дороге. Я расскажу об истории создания петровской резиденции и с удовольствием отвечу на любые вопросы в ходе нашей экскурсии.

В Петергофе мы осмотрим Верхний сад и фонтаны Нижнего парка, Колонистский и Луговой парки, Английский парк, парк «Александрия» и напротив него — Александрийский парк. Вы увидите шедевры архитектуры — и бережно отреставрированные, и лежащие буквально в руинах. Мы посетим Царицын и Ольгин павильоны, где очень красиво, мало туристов, а воздух насыщен романтикой и запахом роз. При желании заглянем в Китайский дворец в парке Ораниенбаум — он интересен оформлением интерьеров в модном для 18 века китайском стиле шинуазри.

Организационные детали

  • Я заеду за вами в удобное для вас место, и мы поедем с максимальным комфортом
  • Ехать в Петергоф лучше утром, чтобы увидеть, как включают фонтаны Нижнего парка — в это время ещё не много туристов
  • Экскурсия длится от 4 до 6 часов — зависит от ваших сил и предпочтений
  • Обувь выбирайте закрытую — дорожки в парке из гранитной крошки, поэтому лучше обуть кроссовки, не босоножки
  • Поездка возможна с детьми от 2х лет. Возьмите для них сменную одежду — даже самые робкие и воспитанные дети купаются в фонтанах.

Дополнительные расходы

  • Билет в Нижний парк: взрослый —750 руб., льготный — 550 руб., дети до 14 лет — бесплатно.
  • Билет в Гроты Большого каскада: взрослый — 350 руб., льготный — 300 руб., дети до 14 лет — 200 руб.
  • Царицын и Ольгин павильоны: взрослый — 600 руб., льготный — 450 руб., дети до 14 лет — 300 руб.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис
Денис — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 3 часа 10 минут
Провёл экскурсии для 298 туристов
Мне 51 год. Я родился и живу в Петербурге. Имею высшее техническое и гуманитарное образование. Увлекаюсь краеведением, хорошо знаю историю каждого места, о котором рассказываю, и судьбы множества людей, с ними связанных. Всегда рад вопросам и предпочитаю живой диалог. Машину вожу аккуратно и спокойно.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 50 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Отличная экскурсия, большое спасибо Денису за отличную познавательную прогулку. Так получилось, что мы неоднократно были в Нижнем парке и Большом дворце. Но в Петергофе и на пути к нему есть
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масса интересных объектов, в некоторые из них еще и попасть непросто. Денис индивидуализировал нам экскурсию. Вместо Нижнего парка мы поехали в Ораниенбаум смотреть Китайский дворец и Дворец Петра III. Надо заметить, что сами мы в Китайский дворец попали бы вряд ли. По времени он работает очень немного, билеты продают только на месте. Очень необычное место. После помпезных дворцов в золоте Китайский дворец поражает изяществом. Небольшой по размеру, он внутри оказывается драгоценной китайской (не китайской) шкатулочкой. Дворец Петра III интересен по своему, экскурсоводы дворца до сих пор преданы первому владельцу павильона. После Ораниенбаума мы посетили сады Колонистского парка и павильоны Царицын и Ольгин. Очень атмосферное место. На Александрию, к сожалению, не хватило сил. Но мы вернемся обязательно и продолжим. Денис - отличный экскурсовод, настоящий профи! Спасибо большое, Денис! Надеюсь, продолжим прогулку в следующий приезд.

Отличная экскурсия, большое спасибо Денису за отличную познавательную прогулку. Так получилось, что мы неоднократно были в
Отличная экскурсия, большое спасибо Денису за отличную познавательную прогулку. Так получилось, что мы неоднократно были в
Отличная экскурсия, большое спасибо Денису за отличную познавательную прогулку. Так получилось, что мы неоднократно были в
Отличная экскурсия, большое спасибо Денису за отличную познавательную прогулку. Так получилось, что мы неоднократно были в
Отличная экскурсия, большое спасибо Денису за отличную познавательную прогулку. Так получилось, что мы неоднократно были в
Отличная экскурсия, большое спасибо Денису за отличную познавательную прогулку. Так получилось, что мы неоднократно были в
Отличная экскурсия, большое спасибо Денису за отличную познавательную прогулку. Так получилось, что мы неоднократно были в
Отличная экскурсия, большое спасибо Денису за отличную познавательную прогулку. Так получилось, что мы неоднократно были в
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Ирина
Наша семья очень благодарна Денису за эту поездку. Выехали утром пораньше, немного прокатились по городу, послушали рассказ о домах и строениях. Быстро добрались до места, не стояли в очереди за
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билетами. Сама прогулка по Петергофу понравилась своим неспешным темпом, мы смогли насладиться видами, покормить птиц, рыб и сами перекусили в кафе. Отдельное спасибо за посещение Ораниенбаума! Это очень живописное место и стоит того, что бы туда съездить. В компании Дениса было очень комфортно, даже сын подросток слушал его с интересом. Рекомендую поехать, если вам не нравится ходить толпой туристов за зонтиком гида)
P.S. Во дворец Петергофа не ходили, предпочли посетить Китайский дворец и остались довольны!

Наша семья очень благодарна Денису за эту поездку. Выехали утром пораньше, немного прокатились по городу, послушали
Наша семья очень благодарна Денису за эту поездку. Выехали утром пораньше, немного прокатились по городу, послушали
Наша семья очень благодарна Денису за эту поездку. Выехали утром пораньше, немного прокатились по городу, послушали
Наша семья очень благодарна Денису за эту поездку. Выехали утром пораньше, немного прокатились по городу, послушали
Наша семья очень благодарна Денису за эту поездку. Выехали утром пораньше, немного прокатились по городу, послушали
Наша семья очень благодарна Денису за эту поездку. Выехали утром пораньше, немного прокатились по городу, послушали
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С
Восторг от экскурсии. Что касается гида - наилучшие рекомендации. Образованный, отличный рассказчик, настоящий питерский интеллигент. Интересный, продуманный заранее маршрут составлен с учетом пожеланий и предыдущего опыта посещений Петергофа, есть возможность корректировать в зависимости от погоды. Комфортные - автомобиль и манера вождения. По дороге - рассказ о бывших усадьбах. Никуда не спешили и одновременно успели посмотреть и узнать много нового.
Восторг от экскурсии. Что касается гида - наилучшие рекомендации. Образованный, отличный рассказчик, настоящий питерский интеллигент. Интересный,
Восторг от экскурсии. Что касается гида - наилучшие рекомендации. Образованный, отличный рассказчик, настоящий питерский интеллигент. Интересный,
Восторг от экскурсии. Что касается гида - наилучшие рекомендации. Образованный, отличный рассказчик, настоящий питерский интеллигент. Интересный,
Восторг от экскурсии. Что касается гида - наилучшие рекомендации. Образованный, отличный рассказчик, настоящий питерский интеллигент. Интересный,
Восторг от экскурсии. Что касается гида - наилучшие рекомендации. Образованный, отличный рассказчик, настоящий питерский интеллигент. Интересный,
Восторг от экскурсии. Что касается гида - наилучшие рекомендации. Образованный, отличный рассказчик, настоящий питерский интеллигент. Интересный,
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Светлана
Большое спасибо Денису за экскурсию по Петергофу! Думала что знаю об этом прекрасном месте всё, или как минимум многое, но оказалось совсем не так. Эта экскурсия открыла для меня Петергоф
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практически заново. Маршрут сильно отличается от классических, традиционных автобусных экскурсий. Увидела и узнала просто потрясающие места парка. Особенно в западной его части, вокруг дворца Марли, куда обычно раньше не заходили, довольствуясь самыми популярными местами: шутихами, каскадами, районом Монплезира. Экскурсией это даже сложно назвать. Скорее это была неспешная прогулка по красивому месту, и просто интересная беседа о Петергофе с очень эрудированным, приятным человеком. Время пролетело незаметно. Очень рекомендую Дениса как отличного гида.

Большое спасибо Денису за экскурсию по Петергофу! Думала что знаю об этом прекрасном месте всё, или
Большое спасибо Денису за экскурсию по Петергофу! Думала что знаю об этом прекрасном месте всё, или
Большое спасибо Денису за экскурсию по Петергофу! Думала что знаю об этом прекрасном месте всё, или
Большое спасибо Денису за экскурсию по Петергофу! Думала что знаю об этом прекрасном месте всё, или
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Ю
Данная экскурсия заинтересовала нетрадиционным маршрутом, т. к. в Питере и Петергофе мы не в первый и даже не пятый раз, т. е. помимо Верхнего и Нижнего парков Петергофа предлагалось посмотреть
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парк Александрия, Царский и Ольгины павильоны, Китайский Дворец Ораниенбаума.
Всегда при выборе гида ориентируешься на отзывы других экскурсантов, поскольку Денис был на Трипстере недавно отзывов по его экскурсии не было.
Я рискнула и не пожалела!!!
Экскурсия началась с того, что Денис сделал небольшой обзор по городу, где мы узнали не мало нового, далее на протяжении всего пути к Петергофу по Петергофской дороге Денис рассказывал и показывал очень много исторических мест и фактов.
Мы решили отказаться от посещения непосредственно Верхнего и Нижнего парков Петергофа (тем более что Верхний закрыт на реставрацию до 2024г) и выбрали по рекомендации Дениса экскурсию в Китайский Дворец Ораниенбаума, саму экскурсию во Дворце проводят местные экскурсоводы, Денис рассказывал о самом Ораниенбауме. Китайский Дворец превзошел все ожидания, для меня это лучший дворец из всех, какие мы видели в России, Европе и Азии, обязательно к посещению.
Следующим пунктом посещения был Колонистский парк с Царским и Ольгиным павильонами, которые Николай I построил для своей любимой супруги Александры Федоровны и для свадьбы своей дочери Ольги, достоинством данных павильонов является, то что они чудом не пострадали во время ВОВ и сохранились в историческом виде. Тоже обязательно к посещению, особенно когда хочется передышки после великолепия фонтанов.
И вишенкой на торте нашего путешествия было посещения последнего дворца Николая I, которое он посвятил своей супруге - дворца Бельведер, он не входит в стандартную экскурсионную программу, т. к. находится в аварийном состоянии, но посмотреть на него стоит.
Несмотря на 6-ти часовую экскурсию она прошла на одном дыхании, Денис очень интересный рассказчик, знает много исторических фактов и с душой и искренней любовью рассказывает истории родного края.
С удовольствием посетим другие его экскурсии, когда они появятся.

Данная экскурсия заинтересовала нетрадиционным маршрутом, т. к. в Питере и Петергофе мы не в первый и
Данная экскурсия заинтересовала нетрадиционным маршрутом, т. к. в Питере и Петергофе мы не в первый и
Данная экскурсия заинтересовала нетрадиционным маршрутом, т. к. в Питере и Петергофе мы не в первый и
Данная экскурсия заинтересовала нетрадиционным маршрутом, т. к. в Питере и Петергофе мы не в первый и
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Светлана
От всей души Благодарим Дениса за прекрасный день в Петергофе!
Потрясающе глубокие знания и очень интересная подача никого не оставила равнодушными. Рассмотрели почти каждый уголок Верхнего и Нижнего парка, услышали истории
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о каждом фонтане, скульптуре и здании.
А чего только стоит кормление птиц, белок и рыб! У детей только счастья!!!
Отдельная Благодарность за невероятный комфорт и заботу со стороны Дениса!
Начиная от воды и морсов для нас, орехов, хлеба для птиц и белок, влажных салфеток и подарка для нас на память🥰 При этом Денис успевал показывать исторические фотографии с планшета и фотографировать нас!
Мы получили огромное удовольствие от поездки!
Благодарим ещё раз и будем обязательно рекомендовать Дениса своим знакомым!

От всей души Благодарим Дениса за прекрасный день в Петергофе!
От всей души Благодарим Дениса за прекрасный день в Петергофе!
От всей души Благодарим Дениса за прекрасный день в Петергофе!
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