Когда мы представляем летний Петергоф, сразу воображаем пышные фонтаны. Они, вне всякого сомнения, достойны посещения.
Но я вам предлагаю расширить горизонты: помимо знаменитых гротов Нижнего парка посетить заповедные местечки Верхнего: отдохнуть в щедрой тени деревьев маленьких садов и неспешно рассмотреть то, что многие путешественники часто пропускают.
Но я вам предлагаю расширить горизонты: помимо знаменитых гротов Нижнего парка посетить заповедные местечки Верхнего: отдохнуть в щедрой тени деревьев маленьких садов и неспешно рассмотреть то, что многие путешественники часто пропускают.
Описание экскурсии
Из Петербурга мы поедем по легендарной Петергофской дороге. Я расскажу об истории создания петровской резиденции и с удовольствием отвечу на любые вопросы в ходе нашей экскурсии.
В Петергофе мы осмотрим Верхний сад и фонтаны Нижнего парка, Колонистский и Луговой парки, Английский парк, парк «Александрия» и напротив него — Александрийский парк. Вы увидите шедевры архитектуры — и бережно отреставрированные, и лежащие буквально в руинах. Мы посетим Царицын и Ольгин павильоны, где очень красиво, мало туристов, а воздух насыщен романтикой и запахом роз. При желании заглянем в Китайский дворец в парке Ораниенбаум — он интересен оформлением интерьеров в модном для 18 века китайском стиле шинуазри.
Организационные детали
- Я заеду за вами в удобное для вас место, и мы поедем с максимальным комфортом
- Ехать в Петергоф лучше утром, чтобы увидеть, как включают фонтаны Нижнего парка — в это время ещё не много туристов
- Экскурсия длится от 4 до 6 часов — зависит от ваших сил и предпочтений
- Обувь выбирайте закрытую — дорожки в парке из гранитной крошки, поэтому лучше обуть кроссовки, не босоножки
- Поездка возможна с детьми от 2х лет. Возьмите для них сменную одежду — даже самые робкие и воспитанные дети купаются в фонтанах.
Дополнительные расходы
- Билет в Нижний парк: взрослый —750 руб., льготный — 550 руб., дети до 14 лет — бесплатно.
- Билет в Гроты Большого каскада: взрослый — 350 руб., льготный — 300 руб., дети до 14 лет — 200 руб.
- Царицын и Ольгин павильоны: взрослый — 600 руб., льготный — 450 руб., дети до 14 лет — 300 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 3 часа 10 минут
Провёл экскурсии для 298 туристов
Мне 51 год. Я родился и живу в Петербурге. Имею высшее техническое и гуманитарное образование. Увлекаюсь краеведением, хорошо знаю историю каждого места, о котором рассказываю, и судьбы множества людей, с ними связанных. Всегда рад вопросам и предпочитаю живой диалог. Машину вожу аккуратно и спокойно.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 50 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Отличная экскурсия, большое спасибо Денису за отличную познавательную прогулку. Так получилось, что мы неоднократно были в Нижнем парке и Большом дворце. Но в Петергофе и на пути к нему есть
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Наша семья очень благодарна Денису за эту поездку. Выехали утром пораньше, немного прокатились по городу, послушали рассказ о домах и строениях. Быстро добрались до места, не стояли в очереди за
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С
Восторг от экскурсии. Что касается гида - наилучшие рекомендации. Образованный, отличный рассказчик, настоящий питерский интеллигент. Интересный, продуманный заранее маршрут составлен с учетом пожеланий и предыдущего опыта посещений Петергофа, есть возможность корректировать в зависимости от погоды. Комфортные - автомобиль и манера вождения. По дороге - рассказ о бывших усадьбах. Никуда не спешили и одновременно успели посмотреть и узнать много нового.
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Большое спасибо Денису за экскурсию по Петергофу! Думала что знаю об этом прекрасном месте всё, или как минимум многое, но оказалось совсем не так. Эта экскурсия открыла для меня Петергоф
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Ю
Данная экскурсия заинтересовала нетрадиционным маршрутом, т. к. в Питере и Петергофе мы не в первый и даже не пятый раз, т. е. помимо Верхнего и Нижнего парков Петергофа предлагалось посмотреть
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От всей души Благодарим Дениса за прекрасный день в Петергофе!
Потрясающе глубокие знания и очень интересная подача никого не оставила равнодушными. Рассмотрели почти каждый уголок Верхнего и Нижнего парка, услышали истории
Потрясающе глубокие знания и очень интересная подача никого не оставила равнодушными. Рассмотрели почти каждый уголок Верхнего и Нижнего парка, услышали истории
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