Если кто-то собирается посмотреть Петергоф, поезжайте с Денисом. Ни секунды не пожалеете. Это была прекрасная экскурсия, которая стоит каждой копейки, потраченной на нее.

Мы ехали на экскурсию вчетвером: двое взрослых, дети 9 и 17 лет.

Денис - отличный организатор. Мы правильно сделали, что прислушались к его доводам, почему на экскурсию надо выезжать в предложенное им время. Также он сразу предложил несколько вариантов проведения поездки. Посоветовал, что взять с собой.

Приехал вовремя, машину водит хорошо и уверенно, знает город и маршруты. Пока ехали по городу, интересно рассказывал о местах, домах и районах, которые проезжали. Мы делали небольшие отклонения от маршрута, чтобы что-то посмотреть из машины и его послушать.

На петергофской дороге и в Стрельне Денис продолжал свой рассказ, и это правда было очень интересно.

В Петергоф мы приехали, когда еще не было очередей в кассах, и через несколько минут включили фонтаны. Денис заранее показал место, откуда лучше всего наблюдать за этим действом. Фотографировал нас, иногда даже тогда, когда мы не знали) Зато потом, когда прислал фотографии, было приятно.

Показал, где хороший автомат с кофе, хорошее кафе. Очень четко выстроил план пешей прогулки: мы успели к моментам начала разных мероприятий в Петергофе, которые запоминаются надолго. При этом все было сделано ненавязчиво, без давления, мы никуда не спешили, но все успевали. И мы обо всем этом не были осведомлены, создавалось ощущение, что это вот мы так ловко все успеваем, но на самом деле это исключительно заслуга и работа Дениса. Важно то, что народу было еще мало, когда мы осматривали те места, в которых обычно больше всего посетителей. И все это время Денис дружелюбно, легко и просто обо всем рассказывал.

У него все распланировано и предусмотрено, даже хлеб для птиц и рыб)

А когда посетителей сильно прибавилось, мы уже выехали в Ораниенбаум. А там было чудо - Китайский дворец, который открыт только летом и только 3 часа в день для экскурсий. Но Денис все это знает, и мы туда успели. При этом чувствовали себя очень свободно и не беспокоились. Это ведь очень важное умение для экскурсовода - создать такую легкую, непринужденную атмосферу, но чтобы все было по плану. То есть, повторюсь, организация и управление отличные)

Пока мы с мужем были на экскурсии, Денис организовал детей, провел с ними время в парке, поговорил с ними, присмотрел за ними, они прогулялись, осмотрели парк, а мы смогли в спокойной обстановке пройти экскурсию во дворце. Это было важно, потому что во дворце все очень строго, и очень высокая концентрация экспонатов, которые надо увидеть, и послушать рассказ экскурсовода о них, отвлекаться не стоит. Причем такой план предложил Денис, и это было здорово.

Также мы успели на экскурсию во дворец Петра III, а Денис снова провел экскурсию ребенку. О чем это говорит? О том, что человек понимает и умеет сделать так, чтобы во время его экскурсии было интересно всей компании, в нашем случае и взрослым, и детям, чтобы у всех остались впечатления и воспоминания. Для родителей с детьми это очень важно.

Например, когда мы только вышли из машины в Петергофе, он предложил ребенку поискать желудь под деревьями, чтобы потом его посадить и вырастить)

Денис ищет подход и налаживает отношения со всеми участниками.

Заметно, что Денису нравится то, чем он занимается, ему самому интересно, знаний у него много, он увлечен своим городом и его историей.

Впечатления от нашей поездки остались только положительные, мы получили много эмоций и узнали много нового. Детям эта поездка тоже была полезна и интересна.

В город Денис привез нас мимо Кронштадта и без пробок) И все время рассказывал что-то интересное о том, что в этот момент мы видим из окна машины.

Денис, спасибо, это было замечательное путешествие. Благодарны вам за терпение)