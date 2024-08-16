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парк Александрия, Царский и Ольгины павильоны, Китайский Дворец Ораниенбаума.

Всегда при выборе гида ориентируешься на отзывы других экскурсантов, поскольку Денис был на Трипстере недавно отзывов по его экскурсии не было.

Я рискнула и не пожалела!!!

Экскурсия началась с того, что Денис сделал небольшой обзор по городу, где мы узнали не мало нового, далее на протяжении всего пути к Петергофу по Петергофской дороге Денис рассказывал и показывал очень много исторических мест и фактов.

Мы решили отказаться от посещения непосредственно Верхнего и Нижнего парков Петергофа (тем более что Верхний закрыт на реставрацию до 2024г) и выбрали по рекомендации Дениса экскурсию в Китайский Дворец Ораниенбаума, саму экскурсию во Дворце проводят местные экскурсоводы, Денис рассказывал о самом Ораниенбауме. Китайский Дворец превзошел все ожидания, для меня это лучший дворец из всех, какие мы видели в России, Европе и Азии, обязательно к посещению.

Следующим пунктом посещения был Колонистский парк с Царским и Ольгиным павильонами, которые Николай I построил для своей любимой супруги Александры Федоровны и для свадьбы своей дочери Ольги, достоинством данных павильонов является, то что они чудом не пострадали во время ВОВ и сохранились в историческом виде. Тоже обязательно к посещению, особенно когда хочется передышки после великолепия фонтанов.

И вишенкой на торте нашего путешествия было посещения последнего дворца Николая I, которое он посвятил своей супруге - дворца Бельведер, он не входит в стандартную экскурсионную программу, т. к. находится в аварийном состоянии, но посмотреть на него стоит.

Несмотря на 6-ти часовую экскурсию она прошла на одном дыхании, Денис очень интересный рассказчик, знает много исторических фактов и с душой и искренней любовью рассказывает истории родного края.

С удовольствием посетим другие его экскурсии, когда они появятся.