Посетить как популярные, так и не самые туристические места русского Версаля
Когда мы представляем летний Петергоф, сразу воображаем пышные фонтаны. Они, вне всякого сомнения, достойны посещения.
Но я вам предлагаю расширить горизонты: помимо знаменитых гротов Нижнего парка посетить заповедные местечки Верхнего: отдохнуть в щедрой тени деревьев маленьких садов и неспешно рассмотреть то, что многие путешественники часто пропускают.
Но я вам предлагаю расширить горизонты: помимо знаменитых гротов Нижнего парка посетить заповедные местечки Верхнего: отдохнуть в щедрой тени деревьев маленьких садов и неспешно рассмотреть то, что многие путешественники часто пропускают.
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Описание
Что вас ожидает
Из Петербурга мы поедем по легендарной Петергофской дороге. Я расскажу об истории создания петровской резиденции и с удовольствием отвечу на любые вопросы в ходе нашей экскурсии.
В Петергофе мы осмотрим Верхний сад и фонтаны Нижнего парка, Колонистский и Луговой парки, Английский парк, парк Александрия и напротив него — Александрийский парк. Вы увидите шедевры архитектуры — и бережно отреставрированные, и лежащие буквально в руинах. Мы посетим Царицын и Ольгин павильоны, где очень красиво, мало туристов, а воздух насыщен романтикой и запахом роз. При желании заглянем в Китайский дворец в парке Ораниенбаум — он интересен оформлением интерьеров в модном для 18 века китайском стиле шинуазри.
Организационные детали
- Я заеду за вами в удобное для вас место, и мы поедем с максимальным комфортом
- Ехать в Петергоф лучше утром, чтобы увидеть, как включают фонтаны Нижнего парка — в это время ещё не много туристов
- Экскурсия длится от 4 до 6 часов — зависит от ваших сил и предпочтений
- Обувь выбирайте закрытую — дорожки в парке из гранитной крошки, поэтому лучше обуть кроссовки, не босоножки
- Поездка возможна с детьми от 2х лет. Возьмите для них сменную одежду — даже самые робкие и воспитанные дети купаются в фонтанах.
Дополнительные расходы
- Билет в Нижний парк: взрослый — 600 руб., льготный — 450 руб., дети до 14 лет — бесплатно.
- Билет в Гроты Большого каскада: взрослый — 350 руб., льготный — 300 руб., дети до 14 лет — 200 руб.
- Царицын и Ольгин павильоны: взрослый — 600 руб., льготный — 450 руб., дети до 14 лет — 300 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 63 туристов
Мне 51 год. Я родился и живу в Петербурге. Имею высшее техническое и гуманитарное образование. Увлекаюсь краеведением, хорошо знаю историю каждого места, о котором рассказываю, и судьбы множества людей, с ними связанных. Всегда рад вопросам и предпочитаю живой диалог. Машину вожу аккуратно и спокойно.
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Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
У
Ушакова
23 сен 2023
Нет структуры в рассказе, потом расскажу,нет инфы. Какой смысл начинать экскурсию в 15.30, все смотрели в петемках,никуда не зашли, обещали те самые жёлуди, день рождения Петра не знает Денис, зачем фрейлины и их функционал - тоже мимо. За парковку ещё в конце 300₽ в Петергофе попросил оплатить - в перечне этой инфы не было. Кароче говоря - мимо. 9 к - ничего не посмотрели, даже конюшню. Стандартный маршрут- который мы сами годами ранее видели. Лучше было вызвать такси+ с аудиогидом прокатить юся на каре.
Камилла
17 сен 2023
Отличная экскурсия!!! Мы благодарны Денису за проведенную экскурсию не только в Петергофе, но и за обзорную экскурсию по Петербургу. У Дениса грамотная речь, приятный голос. Также посоветовал куда ещё можно сходить в Петербурге, что стоит увидеть, где можно вкусно пообедать с детьми! Спасибо большое за качественную и познавательную экскурсию!!! Обращайтесь к Денису - не пожалеете! Мы обязательно вернёмся ещё зимой в Петербург и воспользуемся вашими услугами вновь!
Татьяна
12 сен 2023
Очень понравилась экскурсия в Петергоф, проведённая Денисом. Очень интересно, грамотно подан материал, тактичный, внимательный. Всем рекомендуем! Спасибо!
Светлана
10 сен 2023
Потрясающая экскурсия! Великолепный гид! Мы получили огромное удовольствие от общения с Денисом! Он выбрал чудесный маршрут и вся наша разновозрастная компания получила огромнейшее удовольствие. Нас было пятеро: двое взрослых, подросток 14 лет, ребенок 9 лет и один пенсионер. Все были в восторге от маршрута и слушали Дениса буквально с открытыми ртами 🤩 Рекомендую от души! 👍🤩👌
Ирина
4 сен 2023
Наша семья очень благодарна Денису за эту поездку. Выехали утром пораньше, немного прокатились по городу, послушали рассказ о домах и строениях. Быстро добрались до места, не стояли в очереди за билетами. Сама прогулка по Петергофу понравилась своим неспешным темпом, мы смогли насладиться видами, покормить птиц, рыб и сами перекусили в кафе. Отдельное спасибо за посещение Ораниенбаума! Это очень живописное место и стоит того, что бы туда съездить. В компании Дениса было очень комфортно, даже сын подросток слушал его с интересом. Рекомендую поехать, если вам не нравится ходить толпой туристов за зонтиком гида)
P.S. Во дворец Петергофа не ходили, предпочли посетить Китайский дворец и остались довольны!
P.S. Во дворец Петергофа не ходили, предпочли посетить Китайский дворец и остались довольны!
И
Ирина
27 авг 2023
Прекрасная неспешная прогулка, сопровождаемая рассказом человека, любящего Петергоф и вдохновляющегося им. Денис сумел разделить с нами свое отношение к этому чудесном месту. Даже два наши подростка довольны, хотя где современные подростки и где парковая культура? Комфортный современный гид, рекомендую без сомнений!
Ольга
25 авг 2023
пожалуй, наша лучшая экскурсия в Санкт-Петербурге. Денис потрясающий рассказчик. знающий и увлеченный. заранее подсказал как правильно одеться и что взять с собой. кормление живности в парках было очень милым бонусом)
А
Анастасия
25 авг 2023
Экскурсия понравилась. Особенно детям. Большое спасибо Денису за экскурсию не только по паркам, но и по Петергофу.
Ю
Юлия
18 авг 2023
Данная экскурсия заинтересовала нетрадиционным маршрутом, т. к. в Питере и Петергофе мы не в первый и даже не пятый раз, т. е. помимо Верхнего и Нижнего парков Петергофа предлагалось посмотреть парк Александрия, Царский и Ольгины павильоны, Китайский Дворец Ораниенбаума.
Всегда при выборе гида ориентируешься на отзывы других экскурсантов, поскольку Денис был на Трипстере недавно отзывов по его экскурсии не было.
Я рискнула и не пожалела!!!
Экскурсия началась с того, что Денис сделал небольшой обзор по городу, где мы узнали не мало нового, далее на протяжении всего пути к Петергофу по Петергофской дороге Денис рассказывал и показывал очень много исторических мест и фактов.
Мы решили отказаться от посещения непосредственно Верхнего и Нижнего парков Петергофа (тем более что Верхний закрыт на реставрацию до 2024г) и выбрали по рекомендации Дениса экскурсию в Китайский Дворец Ораниенбаума, саму экскурсию во Дворце проводят местные экскурсоводы, Денис рассказывал о самом Ораниенбауме. Китайский Дворец превзошел все ожидания, для меня это лучший дворец из всех, какие мы видели в России, Европе и Азии, обязательно к посещению.
Следующим пунктом посещения был Колонистский парк с Царским и Ольгиным павильонами, которые Николай I построил для своей любимой супруги Александры Федоровны и для свадьбы своей дочери Ольги, достоинством данных павильонов является, то что они чудом не пострадали во время ВОВ и сохранились в историческом виде. Тоже обязательно к посещению, особенно когда хочется передышки после великолепия фонтанов.
И вишенкой на торте нашего путешествия было посещения последнего дворца Николая I, которое он посвятил своей супруге - дворца Бельведер, он не входит в стандартную экскурсионную программу, т. к. находится в аварийном состоянии, но посмотреть на него стоит.
Несмотря на 6-ти часовую экскурсию она прошла на одном дыхании, Денис очень интересный рассказчик, знает много исторических фактов и с душой и искренней любовью рассказывает истории родного края.
С удовольствием посетим другие его экскурсии, когда они появятся.
Всегда при выборе гида ориентируешься на отзывы других экскурсантов, поскольку Денис был на Трипстере недавно отзывов по его экскурсии не было.
Я рискнула и не пожалела!!!
Экскурсия началась с того, что Денис сделал небольшой обзор по городу, где мы узнали не мало нового, далее на протяжении всего пути к Петергофу по Петергофской дороге Денис рассказывал и показывал очень много исторических мест и фактов.
Мы решили отказаться от посещения непосредственно Верхнего и Нижнего парков Петергофа (тем более что Верхний закрыт на реставрацию до 2024г) и выбрали по рекомендации Дениса экскурсию в Китайский Дворец Ораниенбаума, саму экскурсию во Дворце проводят местные экскурсоводы, Денис рассказывал о самом Ораниенбауме. Китайский Дворец превзошел все ожидания, для меня это лучший дворец из всех, какие мы видели в России, Европе и Азии, обязательно к посещению.
Следующим пунктом посещения был Колонистский парк с Царским и Ольгиным павильонами, которые Николай I построил для своей любимой супруги Александры Федоровны и для свадьбы своей дочери Ольги, достоинством данных павильонов является, то что они чудом не пострадали во время ВОВ и сохранились в историческом виде. Тоже обязательно к посещению, особенно когда хочется передышки после великолепия фонтанов.
И вишенкой на торте нашего путешествия было посещения последнего дворца Николая I, которое он посвятил своей супруге - дворца Бельведер, он не входит в стандартную экскурсионную программу, т. к. находится в аварийном состоянии, но посмотреть на него стоит.
Несмотря на 6-ти часовую экскурсию она прошла на одном дыхании, Денис очень интересный рассказчик, знает много исторических фактов и с душой и искренней любовью рассказывает истории родного края.
С удовольствием посетим другие его экскурсии, когда они появятся.
Е
Екатерина
10 авг 2023
Если кто-то собирается посмотреть Петергоф, поезжайте с Денисом. Ни секунды не пожалеете. Это была прекрасная экскурсия, которая стоит каждой копейки, потраченной на нее.
Мы ехали на экскурсию вчетвером: двое взрослых, дети 9 и 17 лет.
Денис - отличный организатор. Мы правильно сделали, что прислушались к его доводам, почему на экскурсию надо выезжать в предложенное им время. Также он сразу предложил несколько вариантов проведения поездки. Посоветовал, что взять с собой.
Приехал вовремя, машину водит хорошо и уверенно, знает город и маршруты. Пока ехали по городу, интересно рассказывал о местах, домах и районах, которые проезжали. Мы делали небольшие отклонения от маршрута, чтобы что-то посмотреть из машины и его послушать.
На петергофской дороге и в Стрельне Денис продолжал свой рассказ, и это правда было очень интересно.
В Петергоф мы приехали, когда еще не было очередей в кассах, и через несколько минут включили фонтаны. Денис заранее показал место, откуда лучше всего наблюдать за этим действом. Фотографировал нас, иногда даже тогда, когда мы не знали) Зато потом, когда прислал фотографии, было приятно.
Показал, где хороший автомат с кофе, хорошее кафе. Очень четко выстроил план пешей прогулки: мы успели к моментам начала разных мероприятий в Петергофе, которые запоминаются надолго. При этом все было сделано ненавязчиво, без давления, мы никуда не спешили, но все успевали. И мы обо всем этом не были осведомлены, создавалось ощущение, что это вот мы так ловко все успеваем, но на самом деле это исключительно заслуга и работа Дениса. Важно то, что народу было еще мало, когда мы осматривали те места, в которых обычно больше всего посетителей. И все это время Денис дружелюбно, легко и просто обо всем рассказывал.
У него все распланировано и предусмотрено, даже хлеб для птиц и рыб)
А когда посетителей сильно прибавилось, мы уже выехали в Ораниенбаум. А там было чудо - Китайский дворец, который открыт только летом и только 3 часа в день для экскурсий. Но Денис все это знает, и мы туда успели. При этом чувствовали себя очень свободно и не беспокоились. Это ведь очень важное умение для экскурсовода - создать такую легкую, непринужденную атмосферу, но чтобы все было по плану. То есть, повторюсь, организация и управление отличные)
Пока мы с мужем были на экскурсии, Денис организовал детей, провел с ними время в парке, поговорил с ними, присмотрел за ними, они прогулялись, осмотрели парк, а мы смогли в спокойной обстановке пройти экскурсию во дворце. Это было важно, потому что во дворце все очень строго, и очень высокая концентрация экспонатов, которые надо увидеть, и послушать рассказ экскурсовода о них, отвлекаться не стоит. Причем такой план предложил Денис, и это было здорово.
Также мы успели на экскурсию во дворец Петра III, а Денис снова провел экскурсию ребенку. О чем это говорит? О том, что человек понимает и умеет сделать так, чтобы во время его экскурсии было интересно всей компании, в нашем случае и взрослым, и детям, чтобы у всех остались впечатления и воспоминания. Для родителей с детьми это очень важно.
Например, когда мы только вышли из машины в Петергофе, он предложил ребенку поискать желудь под деревьями, чтобы потом его посадить и вырастить)
Денис ищет подход и налаживает отношения со всеми участниками.
Заметно, что Денису нравится то, чем он занимается, ему самому интересно, знаний у него много, он увлечен своим городом и его историей.
Впечатления от нашей поездки остались только положительные, мы получили много эмоций и узнали много нового. Детям эта поездка тоже была полезна и интересна.
В город Денис привез нас мимо Кронштадта и без пробок) И все время рассказывал что-то интересное о том, что в этот момент мы видим из окна машины.
Денис, спасибо, это было замечательное путешествие. Благодарны вам за терпение)
Мы ехали на экскурсию вчетвером: двое взрослых, дети 9 и 17 лет.
Денис - отличный организатор. Мы правильно сделали, что прислушались к его доводам, почему на экскурсию надо выезжать в предложенное им время. Также он сразу предложил несколько вариантов проведения поездки. Посоветовал, что взять с собой.
Приехал вовремя, машину водит хорошо и уверенно, знает город и маршруты. Пока ехали по городу, интересно рассказывал о местах, домах и районах, которые проезжали. Мы делали небольшие отклонения от маршрута, чтобы что-то посмотреть из машины и его послушать.
На петергофской дороге и в Стрельне Денис продолжал свой рассказ, и это правда было очень интересно.
В Петергоф мы приехали, когда еще не было очередей в кассах, и через несколько минут включили фонтаны. Денис заранее показал место, откуда лучше всего наблюдать за этим действом. Фотографировал нас, иногда даже тогда, когда мы не знали) Зато потом, когда прислал фотографии, было приятно.
Показал, где хороший автомат с кофе, хорошее кафе. Очень четко выстроил план пешей прогулки: мы успели к моментам начала разных мероприятий в Петергофе, которые запоминаются надолго. При этом все было сделано ненавязчиво, без давления, мы никуда не спешили, но все успевали. И мы обо всем этом не были осведомлены, создавалось ощущение, что это вот мы так ловко все успеваем, но на самом деле это исключительно заслуга и работа Дениса. Важно то, что народу было еще мало, когда мы осматривали те места, в которых обычно больше всего посетителей. И все это время Денис дружелюбно, легко и просто обо всем рассказывал.
У него все распланировано и предусмотрено, даже хлеб для птиц и рыб)
А когда посетителей сильно прибавилось, мы уже выехали в Ораниенбаум. А там было чудо - Китайский дворец, который открыт только летом и только 3 часа в день для экскурсий. Но Денис все это знает, и мы туда успели. При этом чувствовали себя очень свободно и не беспокоились. Это ведь очень важное умение для экскурсовода - создать такую легкую, непринужденную атмосферу, но чтобы все было по плану. То есть, повторюсь, организация и управление отличные)
Пока мы с мужем были на экскурсии, Денис организовал детей, провел с ними время в парке, поговорил с ними, присмотрел за ними, они прогулялись, осмотрели парк, а мы смогли в спокойной обстановке пройти экскурсию во дворце. Это было важно, потому что во дворце все очень строго, и очень высокая концентрация экспонатов, которые надо увидеть, и послушать рассказ экскурсовода о них, отвлекаться не стоит. Причем такой план предложил Денис, и это было здорово.
Также мы успели на экскурсию во дворец Петра III, а Денис снова провел экскурсию ребенку. О чем это говорит? О том, что человек понимает и умеет сделать так, чтобы во время его экскурсии было интересно всей компании, в нашем случае и взрослым, и детям, чтобы у всех остались впечатления и воспоминания. Для родителей с детьми это очень важно.
Например, когда мы только вышли из машины в Петергофе, он предложил ребенку поискать желудь под деревьями, чтобы потом его посадить и вырастить)
Денис ищет подход и налаживает отношения со всеми участниками.
Заметно, что Денису нравится то, чем он занимается, ему самому интересно, знаний у него много, он увлечен своим городом и его историей.
Впечатления от нашей поездки остались только положительные, мы получили много эмоций и узнали много нового. Детям эта поездка тоже была полезна и интересна.
В город Денис привез нас мимо Кронштадта и без пробок) И все время рассказывал что-то интересное о том, что в этот момент мы видим из окна машины.
Денис, спасибо, это было замечательное путешествие. Благодарны вам за терпение)
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