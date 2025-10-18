Погрузитесь в тайны Петербурга, исследуя легендарные дворы-колодцы и парадные у метро Владимирская, включая знаменитую желтую «Ромашку» в доходном доме Елисеевых.
Завершите маршрут посещением исторической квартиры Распутина, сохранившей подлинные интерьеры и атмосферу. Узнайте правду о жизни Григория Ефимовича и прикоснитесь к событиям!
Описание экскурсииТеперь в историческую квартиру Распутина можно попасть! На нашем маршруте мы посетим самые интересные парадные и дворы-колодцы в районе метро Владимирская, а также запечатлеем знаменитую желтую парадную «Ромашка» в доходном доме Елисеевых. Немного о самой квартире: Квартира, в которой жил Распутин, оставалась коммунальной почти целое столетие. Здесь не проводили капитального ремонта, не меняли ни окон, ни дверей, что позволило сохранить множество подлинных вещей, связанных с самим старцем. Включая пристройку на кухне, откуда племянница, находившаяся в гостях, слышала его последний разговор с Феликсом Юсуповым той самой ночью, после которой Григорий Ефимович так и не вернулся. Эта историческая аутентичность придает месту особенную энергетику. Исторические интерьеры квартиры — обои, мебель, дверные ручки и сами двери, помогут погрузиться в ту эпоху. Сегодняшние владельцы квартиры — увлеченные жизнью Распутина петербуржцы, детально изучившие множество документов. Они пришли к выводу, что большинство слухов о Григории Ефимовиче — лишь результат предвзятой кампании по его очернению.
Проводится ежедневно в 12:00 при наборе группы от 4х человек, будет ли группа - уточняйте у нас перед бронированием:)
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Фотографии в уникальной локации
- Незабываемые эмоции и впечатления
- Посещение квартиры Распутина
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Марата, 25
Завершение: Гороховая улица, 64
Когда и сколько длится?
Когда: Проводится ежедневно в 12:00 при наборе группы от 4х человек, будет ли группа - уточняйте у нас перед бронированием:)
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
18 окт 2025
Н
Наталия
23 сен 2025
Нереально интересная экскурсия. Приятная девушка Марина показала нам несколько парадных,рассказала про жизнь и быт коммунальных квартир,а самое интересное провела в квартиру Г Распутина,рассказала интересные факты,в том числе и мистические,показала комнаты,личные вещи. Атмосфера потрясающая,немного жутковатая (это наверное для впечатлительных людей,как я). Однозначно рекомендую к посещению. Спасибо.
Е
Елена
17 сен 2025
Познавательная и интересная экскурсия. Рекомендую.
Л
Людмила
1 сен 2025
П
Полина
17 фев 2025
Т
Татьяна
1 фев 2025
Время с Мариной пролетело очень быстро. Экскурсия настолько была увлекательна что счет времени был потерян. КВ Распутина это то место куда давно хотела попасть. Мечты сбываются. Рекомендую к посещению.
Т
Татьяна
7 янв 2025
Очень неприятным сюрпризом явилось то, что оплата строго за наличные. Это прям дичь. Есть у тебя кэш или нет - плевать, хоть всё бросай и беги в банкомат. В целом
К
Ксерия
5 дек 2024
Было очень познавательно и супер увлекательно. Узнали город с новой стороны. У нас был гид Ася, спасибо за качественную экскурсию!
А
Александра
20 ноя 2024
Всё прошло замечательно. Приятные хозяева дома. Интерьер сохранен почти в первозданном виде – вау!
М
Мария
14 окт 2024
Потрясающая экскурсия и потрясающий гид! Рекомендую
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
