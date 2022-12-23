Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Добро пожаловать в Корпус Бенуа! В этой части Русского музея сосредоточена коллекция искусства XX века. На аудиоэкскурсии вы узнаете, кто построил здание музея и по какому принципу была собрана коллекция.
Ваш маршрут начнётся с полотен художников русского авангарда — Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова. Вы узнаете, где искала вдохновение «амазонка русского авангарда» и какое направление в искусстве придумал Ларионов.
Далее вы познакомитесь с работами Казимира Малевича. Вы встретите знаменитый «Чёрный квадрат» и разберётесь, сколько их на самом деле и чем они отличаются.
Вы также сможете прочувствовать краски и ритм на картинах авангардных художников. Так, вы погрузитесь в искусство конструктивизма и рассмотрите пространственные композиции Александра Родченко.
Затем вы переместитесь в эпоху искусства социалистического реализма. С полотен художников Дейнеки и Самохвалова на вас посмотрят герои 1930-х годов: молодые, сильные и красивые жители нового советского государства.
Керамика Михаила Врубеля, конструктивистские работы Родченко, полотна Кустодиева, Серова и Кончаловского — всё разнообразие русского искусства XX века ждёт вас в этом аудиотуре.
Экскурсия отлично подойдёт для первого визита в корпус Бенуа — всем, кто хочет осознанно осмотреть коллекцию XX века Русского музея и стать ближе к искусству.
Как проходит аудиоэкскурсия:
- 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- 2. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
- 3. Билет вы найдёте в приложении WeGoTrip: откройте вкладку «Покупки» и нажмите на кнопку «Открыть входной билет». Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне.
- 4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- 5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
- 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
- ВАЖНО! Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время. Просим прийти к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей.