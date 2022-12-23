Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Корпус Бенуа: входной билет и аудиоэкскурсия по русскому искусству XX века

Корпус Бенуа

Корпус Бенуа: входной билет и аудиоэкскурсия по русскому искусству XX века
Корпус Бенуа: входной билет и аудиоэкскурсия по русскому искусству XX века
Корпус Бенуа: входной билет и аудиоэкскурсия по русскому искусству XX века
Корпус Бенуа: входной билет и аудиоэкскурсия по русскому искусству XX века
Корпус Бенуа: входной билет и аудиоэкскурсия по русскому искусству XX века
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Описание

Добро пожаловать в Корпус Бенуа! В этой части Русского музея сосредоточена коллекция искусства XX века. На аудиоэкскурсии вы узнаете, кто построил здание музея и по какому принципу была собрана коллекция.
Ваш маршрут начнётся с полотен художников русского авангарда — Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова. Вы узнаете, где искала вдохновение «амазонка русского авангарда» и какое направление в искусстве придумал Ларионов.
Далее вы познакомитесь с работами Казимира Малевича. Вы встретите знаменитый «Чёрный квадрат» и разберётесь, сколько их на самом деле и чем они отличаются.
Вы также сможете прочувствовать краски и ритм на картинах авангардных художников. Так, вы погрузитесь в искусство конструктивизма и рассмотрите пространственные композиции Александра Родченко.
Затем вы переместитесь в эпоху искусства социалистического реализма. С полотен художников Дейнеки и Самохвалова на вас посмотрят герои 1930-х годов: молодые, сильные и красивые жители нового советского государства.
Керамика Михаила Врубеля, конструктивистские работы Родченко, полотна Кустодиева, Серова и Кончаловского — всё разнообразие русского искусства XX века ждёт вас в этом аудиотуре.
Экскурсия отлично подойдёт для первого визита в корпус Бенуа — всем, кто хочет осознанно осмотреть коллекцию XX века Русского музея и стать ближе к искусству.

Как проходит аудиоэкскурсия:

  • 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 2. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
  • 3. Билет вы найдёте в приложении WeGoTrip: откройте вкладку «Покупки» и нажмите на кнопку «Открыть входной билет». Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне.
  • 4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
  • 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • ВАЖНО! Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время. Просим прийти к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет в Корпус Бенуа
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Спланированный маршрут по Корпусу Бенуа с офлайн-картой для удобной навигации
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Набережная канала Грибоедова, 2
Завершение: Корпус Бенуа (Русский музей)
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • ВНИМАНИЕ! ЭТО НЕ БИЛЕТ В МУЗЕЙ. Данный ваучер не является входным билетом в музей. Входной билет в музей доступен только в приложении WeGoTrip во вкладке «Покупки». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать PDF билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
  • Как проходит аудиоэкскурсия
  • После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон и пройти без доступа к интернету.
  • Билет вы найдёте в приложении WeGoTrip: откройте вкладку «Покупки» и нажмите на кнопку «Открыть входной билет» на карточке вашей покупки. Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне.
  • Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
  • Возьмите с собой на экскурсию наушники и зарядите телефон.
  • ВАЖНО! Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время. Просим прийти к месту начала экскурсии за 15 минут до выбранного времени. Вход по билету действует 30 минут.
  • Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00. (Если заказали позже, не переживайте, вы получите СМС утром). Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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