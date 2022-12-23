Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Добро пожаловать в Корпус Бенуа! В этой части Русского музея сосредоточена коллекция искусства XX века. На аудиоэкскурсии вы узнаете, кто построил здание музея и по какому принципу была собрана коллекция.

Ваш маршрут начнётся с полотен художников русского авангарда — Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова. Вы узнаете, где искала вдохновение «амазонка русского авангарда» и какое направление в искусстве придумал Ларионов.

Далее вы познакомитесь с работами Казимира Малевича. Вы встретите знаменитый «Чёрный квадрат» и разберётесь, сколько их на самом деле и чем они отличаются.

Вы также сможете прочувствовать краски и ритм на картинах авангардных художников. Так, вы погрузитесь в искусство конструктивизма и рассмотрите пространственные композиции Александра Родченко.

Затем вы переместитесь в эпоху искусства социалистического реализма. С полотен художников Дейнеки и Самохвалова на вас посмотрят герои 1930-х годов: молодые, сильные и красивые жители нового советского государства.

Керамика Михаила Врубеля, конструктивистские работы Родченко, полотна Кустодиева, Серова и Кончаловского — всё разнообразие русского искусства XX века ждёт вас в этом аудиотуре.

Экскурсия отлично подойдёт для первого визита в корпус Бенуа — всем, кто хочет осознанно осмотреть коллекцию XX века Русского музея и стать ближе к искусству.

Как проходит аудиоэкскурсия: