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Крепости Северо-Запада

4.4
9 отзывов
ТурсервисСПб
ТурсервисСПб – Гид из Санкт-Петербурга
Что вы знаете о России средних веков? С давних времен северо-западные земли Руси были под угрозой нападения.

Для защиты земель стали появляться оборонительные сооружения.

Многие из них дошли до наших дней и представляют собой настоящие шедевры архитектуры.

За день мы посетим три небольших города и три крепости — Копорье, Ивангород и Ямбург (Кингисеппе).
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  • 👥Групповая
  • ☀️Однодневная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🧘На выходные
  • 🕐Длительность 11.5 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 2 100 ₽ за человека

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Крепости Северо-Запада
Крепости Северо-Запада

Что вы увидите

  • Копорье
  • Ямбург (Кингисепп)
  • Ивангородская крепость
Маршрут8. 30 — временно отправление автобуса от Площади Искусств, д. 2 (центр города, ст. м. «Невский проспект»). Экскурсию ⛳ по маршруту следования проводит наш экскурсовод.
11. 30 (ориентировочно) — прибытие в Копорье. Первое упоминание Копорья в летописи относится к 1240 году. Немецкие рыцари построили в захваченных землях деревянный замок 🏰. В 1241 году Александр Невский освободил Копорье, а его сын Дмитрий в 1280 году начал строительство каменной крепости. В 1763 по указу Екатерины II Копорье было исключено из состава крепостей. Степень сохранности крепостных стен разная. С марта 20 крепость для посещения закрыта, только внешний осмотр. Экскурсию проводит экскурсовод музея.
Затем мы отправимся в город 🏙️ Ямбург (Кингисепп). Здесь в XIV веке новгородцами была построена крепость. Она утратила свое значение как западный форпост России после Северной войны. Вы увидите остатки крепости Ям, Екатерининскую церковь ⛪ Ринальди и полюбуетесь живописными пейзажами на берегу Луги.
Экскурсия закончится в Ивангородской крепости XV-XVI веков. Ивангородская крепость находится в 135 км от Санкт-Петербурга на берегу Наровы. Заложена при царе Иване III. В то время по Нарове проходила граница между Русским государством и Ливонским орденом. Крепость хорошо сохранилась. Внутри крепости сохранились до наших дней Успенский собор и Никольская церковь XVI века. Посмотрим все ее части. Сейчас крепость частично реконструирована (Широкая, Замковая, Набатная башни) и находится в хорошем состоянии. Отреставрированы Никольская и Успенская церкви.
Также вы увидите Нарвский замок, ратушу и Собор, которые расположены на противоположном берегу Наровы.
Свободное время 40-45 минут по завершении экскурсионной программы - перекусить, сделать фото, приобрести сувениры 🎁. Сувениром из Ивангородской крепости могут стать гастрономические диковинки, которых нет в России: темный и молочный шоколад, леденцы, мармелад и прочее.
15. 30 (ориентировочно) — отъезд из Ивангорода.
20. 00 (ориентировочно) — прибытие в Санкт-Петербург к месту отправления. Важно знать
  • Возьмите с собой паспорт! Это обязательное условие для посещения экскурсии 🧭 посадке в автобус нужно иметь при себе ваучер на экскурсию, документы, подтверждающие льготу, если вы относитесь к льготной категории граждан (студенты, школьники, пенсионеры, инвалиды).
  • В поездку рекомендуем вам надеть удобную обувь и одежду по погоде. Вы можете взять с собой воду и еду, чтобы иметь возможность перекусить на остановках или по приезде на место.
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Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы
  • Обед
Начало и место завершения
🚩 ул. Думская, д. 2, киоск "Турсервис"
Крепости Северо-Запада
Крепости Северо-Запада
Крепости Северо-Запада
Крепости Северо-Запада
Крепости Северо-Запада

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ТурсервисСПб
ТурсервисСПб
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9 отзывов оставили туристы

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