Маршрут8. 30 — временно отправление автобуса от Площади Искусств, д. 2 (центр города, ст. м. «Невский проспект»). Экскурсию ⛳ по маршруту следования проводит наш экскурсовод.

11. 30 (ориентировочно) — прибытие в Копорье. Первое упоминание Копорья в летописи относится к 1240 году. Немецкие рыцари построили в захваченных землях деревянный замок 🏰. В 1241 году Александр Невский освободил Копорье, а его сын Дмитрий в 1280 году начал строительство каменной крепости. В 1763 по указу Екатерины II Копорье было исключено из состава крепостей. Степень сохранности крепостных стен разная. С марта 20 крепость для посещения закрыта, только внешний осмотр. Экскурсию проводит экскурсовод музея.

Затем мы отправимся в город 🏙️ Ямбург (Кингисепп). Здесь в XIV веке новгородцами была построена крепость. Она утратила свое значение как западный форпост России после Северной войны. Вы увидите остатки крепости Ям, Екатерининскую церковь ⛪ Ринальди и полюбуетесь живописными пейзажами на берегу Луги.

Экскурсия закончится в Ивангородской крепости XV-XVI веков. Ивангородская крепость находится в 135 км от Санкт-Петербурга на берегу Наровы. Заложена при царе Иване III. В то время по Нарове проходила граница между Русским государством и Ливонским орденом. Крепость хорошо сохранилась. Внутри крепости сохранились до наших дней Успенский собор и Никольская церковь XVI века. Посмотрим все ее части. Сейчас крепость частично реконструирована (Широкая, Замковая, Набатная башни) и находится в хорошем состоянии. Отреставрированы Никольская и Успенская церкви.

Также вы увидите Нарвский замок, ратушу и Собор, которые расположены на противоположном берегу Наровы.

Свободное время 40-45 минут по завершении экскурсионной программы - перекусить, сделать фото, приобрести сувениры 🎁. Сувениром из Ивангородской крепости могут стать гастрономические диковинки, которых нет в России: темный и молочный шоколад, леденцы, мармелад и прочее.

15. 30 (ориентировочно) — отъезд из Ивангорода.

20. 00 (ориентировочно) — прибытие в Санкт-Петербург к месту отправления. Важно знать

Возьмите с собой паспорт! Это обязательное условие для посещения экскурсии 🧭 посадке в автобус нужно иметь при себе ваучер на экскурсию, документы, подтверждающие льготу, если вы относитесь к льготной категории граждан (студенты, школьники, пенсионеры, инвалиды).

В поездку рекомендуем вам надеть удобную обувь и одежду по погоде. Вы можете взять с собой воду и еду, чтобы иметь возможность перекусить на остановках или по приезде на место.

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