Путешествие-перезагрузка на юг Ленобласти

Калейдоскоп ярких локаций рядом с Петербургом для отдыха и эффектных фото
Иногда, чтобы действительно отдохнуть, не нужен отпуск — нужна перемена. Мест, впечатлений и ритма жизни.

Эта поездка создана именно для этого: за один насыщенный день вы проедете десятки километров, побываете среди живописных усадеб, песчаных просторов и забытых руин. А к вечеру поймаете себя на мысли, что будто путешествуете уже неделю.
Путешествие-перезагрузка на юг Ленобласти© Светлана
Путешествие-перезагрузка на юг Ленобласти© Светлана
Путешествие-перезагрузка на юг Ленобласти© Светлана

Описание экскурсии

Маршрут проходит по Волосовскому и Гатчинскому районам Ленинградской области — и буквально соткан из контрастов:

  • Торосово (~1 час) — живописные руины усадьбы и трагическая история барона Врангеля
  • Карьер Елизаветино (~1 час) — песчаные просторы, которые прозвали «русской Сахарой»
  • Озеро Донцо (~1 час) — удивительно бирюзовая вода и белоснежные берега, как на Мальдивах
  • Большое Заречье (~1 час) — мемориал «Русская Хатынь», хранящий память о страшной странице войны
  • Рождествено (~1 час) — святые источники, загадочная пещера и усадьба Набокова, пока скрытая строительными лесами
  • Выра (~1 час) — музей «Дом станционного смотрителя», первый в России музей литературного героя (закрыт по понедельникам и в первые четверги месяца)
  • Дружноселье (~1 час) — забытый английский парк, католическая усыпальница, конюшни и возможность прокатиться верхом среди руин
  • Лампово (~1 час) — староверческая деревня с сохранившейся деревянной архитектурой
  • Сиверский (~1 час) — «дачная столица» и «русская Швейцария» с высокими красными берегами Оредежа и местечком под названием «Жаркие страны»

В поездке мы обсудим:

  • Природные особенности этих мест
    — почему река Оредеж — уникальна
    — что добывают в здешних землях
    — какие растения и животные здесь обитают
  • Мифы, легенды и мистику:
    — куда провалилась церковь
    — что скрывает Аллея Висельника
    — где можно встретить лешего или след Кощея
  • Исторические события и их героев:
    — как барон Витгенштейн спас край от Наполеона
    — что случилось с бароном Врангелем
    — ход Великой Отечественной войны — без пафоса, но с чувством

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле (до 4 пассажирских мест)
  • Это очень длинное путешествие, поэтому иногда отдых будет культурный, а иногда дикарём, поэтому будьте готовы к лесным удобствам
  • Захватите удобную обувь для прогулок и/или катания на лошадях
  • Можно взять с собой овощи и фрукты для кормления лошадей и других животных — морковку, яблоки и т. п.

Дополнительные расходы

  • Конная прогулка
    — Прогулка по парку 2000 ₽ за 40 мин с чел. (допускаются взрослые и дети старше 3 лет)
    — Разовое часовое занятие с тренером 2500 ₽ (15 мин подготовка лошади + 45 мин основное занятие)
  • Обед
  • Музей «Дачная столица» в Сиверской — 150 ₽ с чел. (выходной — понедельник, вторник)
  • Музей «Дом станционного смотрителя» — 150 ₽ с чел. (выходной — понедельник, первый четверг месяца)

