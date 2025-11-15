Иногда, чтобы действительно отдохнуть, не нужен отпуск — нужна перемена. Мест, впечатлений и ритма жизни.
Эта поездка создана именно для этого: за один насыщенный день вы проедете десятки километров, побываете среди живописных усадеб, песчаных просторов и забытых руин. А к вечеру поймаете себя на мысли, что будто путешествуете уже неделю.
Эта поездка создана именно для этого: за один насыщенный день вы проедете десятки километров, побываете среди живописных усадеб, песчаных просторов и забытых руин. А к вечеру поймаете себя на мысли, что будто путешествуете уже неделю.
Описание экскурсии
Маршрут проходит по Волосовскому и Гатчинскому районам Ленинградской области — и буквально соткан из контрастов:
- Торосово (~1 час) — живописные руины усадьбы и трагическая история барона Врангеля
- Карьер Елизаветино (~1 час) — песчаные просторы, которые прозвали «русской Сахарой»
- Озеро Донцо (~1 час) — удивительно бирюзовая вода и белоснежные берега, как на Мальдивах
- Большое Заречье (~1 час) — мемориал «Русская Хатынь», хранящий память о страшной странице войны
- Рождествено (~1 час) — святые источники, загадочная пещера и усадьба Набокова, пока скрытая строительными лесами
- Выра (~1 час) — музей «Дом станционного смотрителя», первый в России музей литературного героя (закрыт по понедельникам и в первые четверги месяца)
- Дружноселье (~1 час) — забытый английский парк, католическая усыпальница, конюшни и возможность прокатиться верхом среди руин
- Лампово (~1 час) — староверческая деревня с сохранившейся деревянной архитектурой
- Сиверский (~1 час) — «дачная столица» и «русская Швейцария» с высокими красными берегами Оредежа и местечком под названием «Жаркие страны»
В поездке мы обсудим:
- Природные особенности этих мест
— почему река Оредеж — уникальна
— что добывают в здешних землях
— какие растения и животные здесь обитают
- Мифы, легенды и мистику:
— куда провалилась церковь
— что скрывает Аллея Висельника
— где можно встретить лешего или след Кощея
- Исторические события и их героев:
— как барон Витгенштейн спас край от Наполеона
— что случилось с бароном Врангелем
— ход Великой Отечественной войны — без пафоса, но с чувством
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле (до 4 пассажирских мест)
- Это очень длинное путешествие, поэтому иногда отдых будет культурный, а иногда дикарём, поэтому будьте готовы к лесным удобствам
- Захватите удобную обувь для прогулок и/или катания на лошадях
- Можно взять с собой овощи и фрукты для кормления лошадей и других животных — морковку, яблоки и т. п.
Дополнительные расходы
- Конная прогулка
— Прогулка по парку 2000 ₽ за 40 мин с чел. (допускаются взрослые и дети старше 3 лет)
— Разовое часовое занятие с тренером 2500 ₽ (15 мин подготовка лошади + 45 мин основное занятие)
- Обед
- Музей «Дачная столица» в Сиверской — 150 ₽ с чел. (выходной — понедельник, вторник)
- Музей «Дом станционного смотрителя» — 150 ₽ с чел. (выходной — понедельник, первый четверг месяца)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 67 туристов
Лёгкий и бодрый профессиональный гид высшей категории с лицензиями на проведение экскурсий во всевозможных музеях. Весело провожу интересные и в то же время информативные экскурсии. Гарантирую, что обладание фундаментальными знаниями
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Квест
до 5 чел.
Квест-экскурсия «Влюбись в Петербург, если осмелишься»: тайны города
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, разгадывая загадки и открывая неизведанные уголки города в увлекательном квесте
Завтра в 09:00
16 ноя в 09:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
15-минутная фотосессия в лучших локациях Петербурга
Профессиональная фотосессия в Санкт-Петербурге за 15 минут. Выберите один из живописных маршрутов и получите качественные фото уже на следующий день
Завтра в 11:30
16 ноя в 12:30
3200 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Петербург - отдельный мир
Автопешеходная экскурсия-впечатление по удивительным мирам Петербурга
23 ноя в 08:30
24 ноя в 08:30
13 350 ₽ за всё до 5 чел.