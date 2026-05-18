Едем к западным границам России — туда, где веками строили крепости и защищали русскую землю. Перед вами предстанет масштабное полотно истории и культуры южного побережья Финского залива. Вы увидите средневековые цитадели, сравните их судьбы и узнаете о людях, которые стояли за этими стенами. Поговорим о военной истории и фортификации, промышленности и искусстве.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Отправление из Петербурга — 8:30

Дорога в Копорье (≈1 час 20 минут)

По пути вы познакомитесь с историей Ингерманландии — от Средневековья до начала 20 века. Услышите о местных усадьбах и судьбах их владельцев.

Копорская крепость (≈1,5 часа)

Увидите одну из старейших крепостей северо-запада страны, связанную с Ливонским орденом и эпохой Александра Невского. Узнаете, как со временем она превратилась в усадьбу дворян Зиновьевых.

Переезд Кингисепп — Ямбург (≈50 минут)

Екатерининский собор (≈30 минут)

Вы осмотрите храм в стиле рококо, созданный Антонио Ринальди.

Переезд в Ивангород (≈30 минут)

Обед в дегустационном рыбном зале (≈45 минут)

Вы попробуете местные деликатесы — в том числе ивангородскую миногу (в сезон) и копчёную рыбу.

Ивангородская крепость (≈1 час 20 минут)

Увидите мощный форпост на берегу Наровы и поймёте, как крепость защищала западные границы. С её стен откроется вид на Нарвский замок. Маршрут включает подъёмы по лестницам и прогулку по крепостным ходам.

Усадьба Штиглица и район Парусинка (≈1 час)

Вы познакомитесь с историей промышленника и мецената Штиглица, увидите его усадьбу, восстановленную церковь и старинный промышленный район.

Возвращение в Петербург (≈2–2,5 часа) — 19:30–20:00

Организационные детали

Поездка пройдёт на комфортабельном автобусе

Бронировать поездку нужно минимум за 3 дня, так как мы подаём списки участников в погранслужбу РФ

Поехать на экскурсию могут только граждане РФ

Обязательно возьмите с собой паспорт и полис ОМС

Дополнительно оплачиваются: экскурсия с местным гидом в музее «Копорская крепость» — 400 ₽ за чел., экскурсия в музее «Ивангородская крепость» — 400 ₽ за чел., комплексный обед — 500 ₽ за чел.

Часть стоимости вы вносите на сайте. Остаток — до экскурсии в течение суток с момента заказа по ссылке, которую пришлёт организатор. После оплаты вы получите ваучер. При отмене экскурсии с вашей стороны за 48 часов оплата возвращается полностью, менее чем за 2 дня — 50%, за 24 часа — сумма не возвращается

Программа рассчитана на взрослых и детей 7+

С вами будет один из гидов нашей команды

