По пути вы познакомитесь с историей Ингерманландии — от Средневековья до начала 20 века. Услышите о местных усадьбах и судьбах их владельцев.
Копорская крепость (≈1,5 часа)
Увидите одну из старейших крепостей северо-запада страны, связанную с Ливонским орденом и эпохой Александра Невского. Узнаете, как со временем она превратилась в усадьбу дворян Зиновьевых.
Переезд Кингисепп — Ямбург (≈50 минут)
Екатерининский собор (≈30 минут)
Вы осмотрите храм в стиле рококо, созданный Антонио Ринальди.
Переезд в Ивангород (≈30 минут)
Обед в дегустационном рыбном зале (≈45 минут)
Вы попробуете местные деликатесы — в том числе ивангородскую миногу (в сезон) и копчёную рыбу.
Ивангородская крепость (≈1 час 20 минут)
Увидите мощный форпост на берегу Наровы и поймёте, как крепость защищала западные границы. С её стен откроется вид на Нарвский замок. Маршрут включает подъёмы по лестницам и прогулку по крепостным ходам.
Усадьба Штиглица и район Парусинка (≈1 час)
Вы познакомитесь с историей промышленника и мецената Штиглица, увидите его усадьбу, восстановленную церковь и старинный промышленный район.
Возвращение в Петербург (≈2–2,5 часа) — 19:30–20:00
Организационные детали
Поездка пройдёт на комфортабельном автобусе
Бронировать поездку нужно минимум за 3 дня, так как мы подаём списки участников в погранслужбу РФ
Поехать на экскурсию могут только граждане РФ
Обязательно возьмите с собой паспорт и полис ОМС
Дополнительно оплачиваются: экскурсия с местным гидом в музее «Копорская крепость» — 400 ₽ за чел., экскурсия в музее «Ивангородская крепость» — 400 ₽ за чел., комплексный обед — 500 ₽ за чел.
Часть стоимости вы вносите на сайте. Остаток — до экскурсии в течение суток с момента заказа по ссылке, которую пришлёт организатор. После оплаты вы получите ваучер. При отмене экскурсии с вашей стороны за 48 часов оплата возвращается полностью, менее чем за 2 дня — 50%, за 24 часа — сумма не возвращается
Программа рассчитана на взрослых и детей 7+
С вами будет один из гидов нашей команды
Важно!
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
2950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Московская»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 70 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 100 туристов
Мы надёжный туроператор с многолетним опытом и нетривиальным подходом к созданию туров и экскурсий. Будем рады видеть вас в наших поездках! Гарантируем качественный сервис и высокий уровень организации.
Людмила
все очень понравилось. хороший гид, вкусный обед, впечатляющая крепость.
Алексей
Ответ организатора:
Людмила, спасибо, нам очень приятно получить от Вас хороший отзыв! Надеемся вновь увидеть Вас в наших путешествиях!
А
Александр
Всё очень понравилось. Экскурсия интересная и лёгкая. Нагулялись, просветились и вкусно покушали. Забыл взять с собой воду, а все остановки были без близлежащих магазинов. Не забывайте брать с собой водичку.
Алексей
Ответ организатора:
Александр, мы очень рады, что Вы остались довольны путешествием с нами! Мы работаем для Вас!
