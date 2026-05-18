Ивангород, Ямбург и Копорье: средневековые замки и их творцы

Отправиться из Петербурга к крепостям, которые хранят историю западных рубежей страны
Едем к западным границам России — туда, где веками строили крепости и защищали русскую землю. Перед вами предстанет масштабное полотно истории и культуры южного побережья Финского залива.

Вы увидите средневековые цитадели, сравните их судьбы и узнаете о людях, которые стояли за этими стенами. Поговорим о военной истории и фортификации, промышленности и искусстве.
5
2 отзыва
Описание экскурсии

Отправление из Петербурга — 8:30

Дорога в Копорье (≈1 час 20 минут)

По пути вы познакомитесь с историей Ингерманландии — от Средневековья до начала 20 века. Услышите о местных усадьбах и судьбах их владельцев.

Копорская крепость (≈1,5 часа)

Увидите одну из старейших крепостей северо-запада страны, связанную с Ливонским орденом и эпохой Александра Невского. Узнаете, как со временем она превратилась в усадьбу дворян Зиновьевых.

Переезд Кингисепп — Ямбург (≈50 минут)

Екатерининский собор (≈30 минут)

Вы осмотрите храм в стиле рококо, созданный Антонио Ринальди.

Переезд в Ивангород (≈30 минут)

Обед в дегустационном рыбном зале (≈45 минут)

Вы попробуете местные деликатесы — в том числе ивангородскую миногу (в сезон) и копчёную рыбу.

Ивангородская крепость (≈1 час 20 минут)

Увидите мощный форпост на берегу Наровы и поймёте, как крепость защищала западные границы. С её стен откроется вид на Нарвский замок. Маршрут включает подъёмы по лестницам и прогулку по крепостным ходам.

Усадьба Штиглица и район Парусинка (≈1 час)

Вы познакомитесь с историей промышленника и мецената Штиглица, увидите его усадьбу, восстановленную церковь и старинный промышленный район.

Возвращение в Петербург (≈2–2,5 часа) — 19:30–20:00

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном автобусе
  • Бронировать поездку нужно минимум за 3 дня, так как мы подаём списки участников в погранслужбу РФ
  • Поехать на экскурсию могут только граждане РФ
  • Обязательно возьмите с собой паспорт и полис ОМС
  • Дополнительно оплачиваются: экскурсия с местным гидом в музее «Копорская крепость» — 400 ₽ за чел., экскурсия в музее «Ивангородская крепость» — 400 ₽ за чел., комплексный обед — 500 ₽ за чел.
  • Часть стоимости вы вносите на сайте. Остаток — до экскурсии в течение суток с момента заказа по ссылке, которую пришлёт организатор. После оплаты вы получите ваучер. При отмене экскурсии с вашей стороны за 48 часов оплата возвращается полностью, менее чем за 2 дня — 50%, за 24 часа — сумма не возвращается
  • Программа рассчитана на взрослых и детей 7+
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Важно!

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник2950 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Московская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 70 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Алексей
Алексей — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 100 туристов
Мы надёжный туроператор с многолетним опытом и нетривиальным подходом к созданию туров и экскурсий. Будем рады видеть вас в наших поездках! Гарантируем качественный сервис и высокий уровень организации.

Отзывы и рейтинг

Людмила
все очень понравилось. хороший гид, вкусный обед, впечатляющая крепость.
все очень понравилось. хороший гид, вкусный обед, впечатляющая крепость.
Ответ организатора:
Людмила, спасибо, нам очень приятно получить от Вас хороший отзыв! Надеемся вновь увидеть Вас в наших путешествиях!
А
Всё очень понравилось. Экскурсия интересная и лёгкая. Нагулялись, просветились и вкусно покушали. Забыл взять с собой воду, а все остановки были без близлежащих магазинов. Не забывайте брать с собой водичку.
Ответ организатора:
Александр, мы очень рады, что Вы остались довольны путешествием с нами! Мы работаем для Вас!
