Санкт-Петербург – Копорье. Копорская крепость – Кингисепп. Крепость Ям – Екатерининская церковь – Ивангород. Ивангородская крепость – Санкт-Петербург
Однодневная автобусная экскурсия ⛳ к российско-эстонской границе из Санкт-Петербурга. Экскурсия знакомит с уникальными памятниками древнерусского крепостного зодчества Северо-Запада. Во время тура, Вы посетите три города, имеющих историческое значение в русско-шведских отношениях.
ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
Предоплата либо полная оплата тура на "Спутник8" онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки;
Предоплата на "Спутник8" и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
Что входит
⬤ Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
⬤ Сопровождение профессионального гида на протяжении всего тура
⬤ Посещение Каменного собора Святой Екатерины в г. Кингисепп
⬤ Обзорная экскурсия по Ивангороду
⬤ Трассовая экскурсия "Западные рубежи России"
⬤ Авторская экскурсия "Крепости и укрепления Северо-Запада"
⬤ Осмотр руин крепости Ям в г. Кингисепп
⬤ Экскурсия в Ивангород. крепости и крепости Копорье с местным гидом.
Что не входит
⬤Входные билеты в Ивангородскую крепость: 250 р. /взр., 125 р. /студ. /пенс., до 16 лет – бесплатно (оплачивается на месте)
⬤Входные билеты в Копорскую крепость: 200 р. /взр., 150 р. /студ. /пенс/инв. III гр., 100 р. /шк. до 16 лет, до 7 лет – бесплатно (оплачивается на месте)
⬤ Комплексный обед в Ивангороде: от 350 руб.
Начало
🚩 м. пл. Восстания; м. Кировский завод
Место завершения
🏁 м. Кировский завод; м. Площадь Восстания
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.