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Каменные стражи Северо-Запада

СканТур
СканТур – Гид из Санкт-Петербурга
Каменные стражи Северо-Запада
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  • 👥Групповая
  • ☀️Однодневная
  • 🚌На автобусе
  • ☃️Зимняя
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🕐Длительность 24 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 1 890 ₽ за человека

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Каменные стражи Северо-Запада
Каменные стражи Северо-Запада

Что вы увидите

  • Санкт-Петербург – Копорье. Копорская крепость – Кингисепп. Крепость Ям – Екатерининская церковь – Ивангород. Ивангородская крепость – Санкт-Петербург
Однодневная автобусная экскурсия ⛳ к российско-эстонской границе из Санкт-Петербурга. Экскурсия знакомит с уникальными памятниками древнерусского крепостного зодчества Северо-Запада. Во время тура, Вы посетите три города, имеющих историческое значение в русско-шведских отношениях.

ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:

  • Предоплата либо полная оплата тура на "Спутник8" онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки;
  • Предоплата на "Спутник8" и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
Что входит
  • ⬤ Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • ⬤ Сопровождение профессионального гида на протяжении всего тура
  • ⬤ Посещение Каменного собора Святой Екатерины в г. Кингисепп
  • ⬤ Обзорная экскурсия по Ивангороду
  • ⬤ Трассовая экскурсия "Западные рубежи России"
  • ⬤ Авторская экскурсия "Крепости и укрепления Северо-Запада"
  • ⬤ Осмотр руин крепости Ям в г. Кингисепп
  • ⬤ Экскурсия в Ивангород. крепости и крепости Копорье с местным гидом.
Что не входит
  • ⬤Входные билеты в Ивангородскую крепость: 250 р. /взр., 125 р. /студ. /пенс., до 16 лет – бесплатно (оплачивается на месте)
  • ⬤Входные билеты в Копорскую крепость: 200 р. /взр., 150 р. /студ. /пенс/инв. III гр., 100 р. /шк. до 16 лет, до 7 лет – бесплатно (оплачивается на месте)
  • ⬤ Комплексный обед в Ивангороде: от 350 руб.
Начало
🚩 м. пл. Восстания; м. Кировский завод
Место завершения
🏁 м. Кировский завод; м. Площадь Восстания
Каменные стражи Северо-Запада
Каменные стражи Северо-Запада
Каменные стражи Северо-Запада

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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СканТур
СканТур
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