Однодневная автобусная экскурсия ⛳ к российско-эстонской границе из Санкт-Петербурга. Экскурсия знакомит с уникальными памятниками древнерусского крепостного зодчества Северо-Запада. Во время тура, Вы посетите три города, имеющих историческое значение в русско-шведских отношениях.

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