Форт Александр – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 4 экскурсии в категории «Форт Александр» в Санкт-Петербурге, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
165 отзывов
Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом
Погрузитесь в историю Кронштадта с краеведом: от Адмиралтейства до Морского собора, форты и экотропы ждут вас
Начало: Где вам удобно: от вашего отеля, квартиры, вокзала...
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
12 670 за всё до 4 чел.
Кронштадтские хроники: экскурсия из Петербурга
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
17 отзывов
Кронштадтские хроники: экскурсия из Петербурга
Осмотреть памятники города, раскрыть его героическую историю и совершить морскую прогулку
Начало: В районе станции метро Московская
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
12 990 за всё до 4 чел.
Форты Кронштадта
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
24 отзыва
Форты Кронштадта
Узнать, как наши предки защищали страну, и понять историческую роль Кронштадта в судьбе России
16 июня в 09:30
19 июня в 09:30
4 000 за всё до 10 чел.
Большой тур в Кронштадт: Морской собор, форт Риф и полевая кухня
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
Большой тур в Кронштадт: Морской собор, форт Риф и полевая кухня
Познакомиться с прошлым и настоящим города фортов на групповой экскурсии из Петербурга
Начало: На пл. Островского
Расписание: в пятницу в 10:00
21 июня в 10:00
28 июня в 10:00
4 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    6 июня 2024
    Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом
    Все прошло хорошо, водитель вежлив и многое рассказал.
  • K
    Khatuna
    6 июня 2024
    Кронштадтские хроники: экскурсия из Петербурга
    Игорь прекрасный гид! Прекрасный рассказчик. Экскурсия была очень интересной. Следующие экскурсии только с ним! ❤️
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом
    Выражаем благодарность нашему гиду Георгию за интереснейшую экскурсию в Кронштадт. Хочется отметить отличную организацию всего мероприятия: от бронирования до окончания
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    экскурсии. Мы были впечатлены рассказом Георгия о значимых местах и событиях, происходивших в городе. Интересная подача информации, оригинальный маршрут, детально продуманный Георгием. Появилось желание продолжить знакомство с Санкт-Петербургом и его окрестностями с этим экскурсоводом! Светлана и Олеся (учителя из Москвы)

  • Е
    Елена
    19 ноября 2023
    Кронштадтские хроники: экскурсия из Петербурга
    Экскурсия прошла успешно. Игорь очень интересно рассказывал. Детям понравилось узнавать историю Кронштадта, экскурсия была интересная, особенно ходить, смотреть места и слышать их историю.
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  • М
    Марина
    11 октября 2023
    Кронштадтские хроники: экскурсия из Петербурга
    Очень жаль, что предлагается только оценка "отлично", Эту экскурсию, этот маршрут, рассказ Игоря оценить просто "отлично" абсолютно неправильно. Эта экскурсия
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    - динамичный, очень насыщенный рассказ о истории Кронштадта, Ленинграда. После этой экскурсии как-то глубже понимаешь историю и судьбу города, Родины. Спасибо Игорю за рассказ, за погружение в историю, за доброжелательность. Это та самая экскурсия, с которой и начинается патриотическое воспитание и понимание судьбы Родины и народа.

  • I
    IRINA
    25 февраля 2021
    Форты Кронштадта
    Большое спасибо Алевтине! Не смотря на мороз и пронизывающий ветер - мы нашли с ней вариант, удобный всем и увидели
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    все что было запланировано, получили ответы на вопросы. У Валентины на руках было много материала,мы смогли посмотреть на то, что не сохранилось до нашего времени, понять как жили люди обслуживающие форты. Сразу видно, что человек живет в этом городе и любит его. Было познавательно - нам понравилось Летом вернем и постараемся взять экскурсию по самому городу.

  • и
    инна
    25 февраля 2021
    Форты Кронштадта
    Здравствуйте, посетили экскурсию Форты Кронштадта 21февраля 2021г. Спасибо огромное Алевтине за чудесную экскурсию! Она мастер своего дела, очень любит свою работу и с огромным удовольствием, от всей души рассказывает о фортах. Мы узнали много нового и интересного.
  • И
    Ирина
    7 августа 2020
    Форты Кронштадта
    Наша семья до этого дня ни разу не была в Кронштадте, и, для полноты картины, мы решили совместить 2 экскурсии:"Понять
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    величие Кронштадта" и "Форты Кронштадта". Совершенно об этом не пожалели! Одна экскурсия лаконично перетекает в другую, Алевтина - великолепный рассказчик, любящий и знающий свой город, просто кладезь информации! День пролетел незаметно. Впечатлений было получено очень много. И совершенно очевидно, что это только самая малая толика, которую приоткрыл нам этот действительно великий город. Огромное спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Форт Александр»

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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Форт Александр" можно забронировать 4 экскурсии от 4 000 до 12 990. Туристы уже оставили гидам 206 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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