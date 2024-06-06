1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом
Погрузитесь в историю Кронштадта с краеведом: от Адмиралтейства до Морского собора, форты и экотропы ждут вас
Начало: Где вам удобно: от вашего отеля, квартиры, вокзала...
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
12 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Кронштадтские хроники: экскурсия из Петербурга
Осмотреть памятники города, раскрыть его героическую историю и совершить морскую прогулку
Начало: В районе станции метро Московская
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
12 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Форты Кронштадта
Узнать, как наши предки защищали страну, и понять историческую роль Кронштадта в судьбе России
16 июня в 09:30
19 июня в 09:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
8 часов
Большой тур в Кронштадт: Морской собор, форт Риф и полевая кухня
Познакомиться с прошлым и настоящим города фортов на групповой экскурсии из Петербурга
Начало: На пл. Островского
Расписание: в пятницу в 10:00
21 июня в 10:00
28 июня в 10:00
4 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий6 июня 2024Все прошло хорошо, водитель вежлив и многое рассказал.
- KKhatuna6 июня 2024Игорь прекрасный гид! Прекрасный рассказчик. Экскурсия была очень интересной. Следующие экскурсии только с ним! ❤️
- ИИрина3 июня 2024Выражаем благодарность нашему гиду Георгию за интереснейшую экскурсию в Кронштадт. Хочется отметить отличную организацию всего мероприятия: от бронирования до окончания
- ЕЕлена19 ноября 2023Экскурсия прошла успешно. Игорь очень интересно рассказывал. Детям понравилось узнавать историю Кронштадта, экскурсия была интересная, особенно ходить, смотреть места и слышать их историю.
- ММарина11 октября 2023Очень жаль, что предлагается только оценка "отлично", Эту экскурсию, этот маршрут, рассказ Игоря оценить просто "отлично" абсолютно неправильно. Эта экскурсия
- IIRINA25 февраля 2021Большое спасибо Алевтине! Не смотря на мороз и пронизывающий ветер - мы нашли с ней вариант, удобный всем и увидели
- иинна25 февраля 2021Здравствуйте, посетили экскурсию Форты Кронштадта 21февраля 2021г. Спасибо огромное Алевтине за чудесную экскурсию! Она мастер своего дела, очень любит свою работу и с огромным удовольствием, от всей души рассказывает о фортах. Мы узнали много нового и интересного.
- ИИрина7 августа 2020Наша семья до этого дня ни разу не была в Кронштадте, и, для полноты картины, мы решили совместить 2 экскурсии:"Понять
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Форт Александр»
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