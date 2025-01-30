6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом
Погрузитесь в историю Кронштадта с краеведом: от Адмиралтейства до Морского собора, форты и экотропы ждут вас
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
5.5 часов
Водная прогулка
Кронштадтские хроники
Погрузитесь в атмосферу Кронштадта, исследуя его исторические памятники и парки. Уникальная возможность узнать город изнутри и понять его характер
Начало: В районе станции метро Московская
Сегодня в 14:00
17 фев в 15:00
13 990₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Водная прогулка
Большой тур в Кронштадт: Морской собор, форт Риф и водная прогулка между фортами
Познакомиться с прошлым и настоящим города фортов на групповой экскурсии из Петербурга
Начало: На пл. Островского
Расписание: в пятницу в 10:00
21 фев в 10:00
28 фев в 10:00
4000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена30 января 2025Все нормально, к содержательной части вопросов нет. Георгий интересный рассказчик и неравнодушный к родному городу человек. Но очень странная манера
- ННаталья28 января 2025В июне 2023 года ездили на индивидуальную экскурсию в Кронштадт с гидом Евгением. Очень все понравилось, все четко и ясно
- ННелли1 декабря 2024Прекрасная экскурсия, все успели посмотреть и по времени комфортно. Чудесный гид - профессионал, просто и интересно провела экскурсию. Татьяна, огромное спасибо!
- ГГалия2 октября 2024Много раз была в Кронштадте и в этот раз не очень хотела ехать осенью в этот всегда продуваемый уголок, но
- ННаталья1 октября 2024Очень всем советуем! Экскурсия насыщенная, яркая, атмосферная. Игорь - очень приятный собеседник, интересный, эрудированный рассказчик, увлеченный своим делом. Все в
- ГГалина23 августа 2024Совершенно восхитительная поездка в Кронштадт у нас получилась. Реальные исторические события, поданные в стиле захватывающих приключений Петра I и его
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Форт «Александр I»»
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