Форт «Александр I» – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Форт «Александр I»» в Санкт-Петербурге, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом
На машине
186 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом
Погрузитесь в историю Кронштадта с краеведом: от Адмиралтейства до Морского собора, форты и экотропы ждут вас
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
Кронштадтские хроники: экскурсия из Петербурга
На машине
25 отзывов
5.5 часов
Водная прогулка
Кронштадтские хроники
Погрузитесь в атмосферу Кронштадта, исследуя его исторические памятники и парки. Уникальная возможность узнать город изнутри и понять его характер
Начало: В районе станции метро Московская
Сегодня в 14:00
17 фев в 15:00
13 990 за всё до 4 чел.
Большой тур в Кронштадт: Морской собор, форт Риф и водная прогулка между фортами
На машине
На микроавтобусе
1 отзыв
8 часов
Водная прогулка
Большой тур в Кронштадт: Морской собор, форт Риф и водная прогулка между фортами
Познакомиться с прошлым и настоящим города фортов на групповой экскурсии из Петербурга
Начало: На пл. Островского
Расписание: в пятницу в 10:00
21 фев в 10:00
28 фев в 10:00
4000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    30 января 2025
    Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом
    Все нормально, к содержательной части вопросов нет. Георгий интересный рассказчик и неравнодушный к родному городу человек. Но очень странная манера
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    вождения авто - давит на педаль газа, потом отпускает, давит-отпускает…. и так постоянно. И это все на скорости 40-60 км в час. В какой-то момент начало подташнивать от такой езды. Ехали в Кронштадт очень долго. Такое ощущение, что тянул время. Может потому что холодно было, не знаю. Обратно возвращались уже быстрее.

  • Н
    Наталья
    28 января 2025
    Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом
    В июне 2023 года ездили на индивидуальную экскурсию в Кронштадт с гидом Евгением. Очень все понравилось, все четко и ясно
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    рассказывал. Даже с учетом того что один из нас был маломобилен, построил экскурсию, так, что все прошло хорошо, и из заявленного в экскурсионной программе увидели все. Спасибо Евгению за радушный рассказ.

  • Н
    Нелли
    1 декабря 2024
    Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом
    Прекрасная экскурсия, все успели посмотреть и по времени комфортно. Чудесный гид - профессионал, просто и интересно провела экскурсию. Татьяна, огромное спасибо!
  • Г
    Галия
    2 октября 2024
    Кронштадтские хроники: экскурсия из Петербурга
    Много раз была в Кронштадте и в этот раз не очень хотела ехать осенью в этот всегда продуваемый уголок, но
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    для своих мужин решила организовать авторский индивидуальный тур и не прогадала,, Игорь большой молодец и патриот своей родины,, популяризирует историю, заставляет поглубже взглянуть на сложные для России периоды, многие из которых, например, история допетровской эпохи, изложенная во многих учебниках невнятно, и скуденько, приобрела новые очертания наполнилась конкретными сюжетами, лицами, характерами, доблестью русского оружия. Игорь показал преемственность эпох, проследил четкую взаимосвязь и логику поступков великого Петра, преподнес под другим углом и показал значимость многих исторических персонажей, доходчиво и интересно изложил материал, используя свою внутреннюю органику, преподавательское и актерское мастерство, что слушали его на одном дыхании, открыв рот,, И конечно главное ощущение -трепетное почтение, изумление, восхищение главному герою истории -российскому (русскому) народу

    Много раз была в Кронштадте и в этот раз не очень хотела ехать осенью в этотМного раз была в Кронштадте и в этот раз не очень хотела ехать осенью в этотМного раз была в Кронштадте и в этот раз не очень хотела ехать осенью в этотМного раз была в Кронштадте и в этот раз не очень хотела ехать осенью в этотМного раз была в Кронштадте и в этот раз не очень хотела ехать осенью в этот
  • Н
    Наталья
    1 октября 2024
    Кронштадтские хроники: экскурсия из Петербурга
    Очень всем советуем! Экскурсия насыщенная, яркая, атмосферная. Игорь - очень приятный собеседник, интересный, эрудированный рассказчик, увлеченный своим делом. Все в
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    доступной форме, живо и понятно, с массой познавательных фактов о городе и историй об известных личностях. Были увлечены не только мы-взрослые, но и дети, которые до сих пор вспоминают детали из рассказа Игоря. Здорово! Спасибо Вам огромное, обязательно вернемся за другими экскурсиями.

    Очень всем советуем! Экскурсия насыщенная, яркая, атмосферная. Игорь - очень приятный собеседник, интересный, эрудированный рассказчик, увлеченныйОчень всем советуем! Экскурсия насыщенная, яркая, атмосферная. Игорь - очень приятный собеседник, интересный, эрудированный рассказчик, увлеченныйОчень всем советуем! Экскурсия насыщенная, яркая, атмосферная. Игорь - очень приятный собеседник, интересный, эрудированный рассказчик, увлеченныйОчень всем советуем! Экскурсия насыщенная, яркая, атмосферная. Игорь - очень приятный собеседник, интересный, эрудированный рассказчик, увлеченныйОчень всем советуем! Экскурсия насыщенная, яркая, атмосферная. Игорь - очень приятный собеседник, интересный, эрудированный рассказчик, увлеченныйОчень всем советуем! Экскурсия насыщенная, яркая, атмосферная. Игорь - очень приятный собеседник, интересный, эрудированный рассказчик, увлеченныйОчень всем советуем! Экскурсия насыщенная, яркая, атмосферная. Игорь - очень приятный собеседник, интересный, эрудированный рассказчик, увлеченный
  • Г
    Галина
    23 августа 2024
    Кронштадтские хроники: экскурсия из Петербурга
    Совершенно восхитительная поездка в Кронштадт у нас получилась. Реальные исторические события, поданные в стиле захватывающих приключений Петра I и его
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    сподвижников. Иллюстрации не в книгах и на картинке, а в виде зданий, парков, моря, памятников, когда даже не надо представлять – все прямо перед глазами. Как будто оказываешься внутри самой истории, слушая красочный, наполненный подробностями, рассказ. Мы действительно получили большое удовольствие от этой экскурсии и очень ее рекомендуем.

    Совершенно восхитительная поездка в Кронштадт у нас получилась. Реальные исторические события, поданные в стиле захватывающих приключенийСовершенно восхитительная поездка в Кронштадт у нас получилась. Реальные исторические события, поданные в стиле захватывающих приключенийСовершенно восхитительная поездка в Кронштадт у нас получилась. Реальные исторические события, поданные в стиле захватывающих приключений

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Форт «Александр I»»

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  2. Дворцовая площадь
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  5. Эрмитаж
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  8. Спас на Крови
  9. Петропавловская крепость
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