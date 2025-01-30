читать дальше для своих мужин решила организовать авторский индивидуальный тур и не прогадала,, Игорь большой молодец и патриот своей родины,, популяризирует историю, заставляет поглубже взглянуть на сложные для России периоды, многие из которых, например, история допетровской эпохи, изложенная во многих учебниках невнятно, и скуденько, приобрела новые очертания наполнилась конкретными сюжетами, лицами, характерами, доблестью русского оружия. Игорь показал преемственность эпох, проследил четкую взаимосвязь и логику поступков великого Петра, преподнес под другим углом и показал значимость многих исторических персонажей, доходчиво и интересно изложил материал, используя свою внутреннюю органику, преподавательское и актерское мастерство, что слушали его на одном дыхании, открыв рот,, И конечно главное ощущение -трепетное почтение, изумление, восхищение главному герою истории -российскому (русскому) народу

Много раз была в Кронштадте и в этот раз не очень хотела ехать осенью в этот всегда продуваемый уголок, но