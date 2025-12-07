Мои заказы

Военно-морской музей – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 4 экскурсии в категории «Военно-морской музей» в Санкт-Петербурге, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Экскурсия по крейсеру «Аврора» без очереди (билеты включены)
1 час
5 отзывов
Билеты
Лучший выбор
Экскурсия по крейсеру «Аврора» без очереди (билеты включены)
Изучить один из главных символов Петербурга и революции 1917 года
Начало: У крейсера «Аврора»
13 дек в 11:00
20 дек в 11:00
1980 ₽ за билет
Кронштадт: Музей военно-морской славы и Остров фортов (мини-группа)
На машине
5 часов
6 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Кронштадт: Музей и Остров фортов
Откройте для себя Кронштадт с его героическим прошлым и живописными видами. Посетите музей и три форта, наслаждаясь уникальной атмосферой
Начало: У станции метро «Беговая»
Расписание: в среду и субботу в 15:00, в четверг, пятницу и воскресенье в 09:30
Завтра в 15:00
11 дек в 09:30
7900 ₽ за человека
Из Петербурга - в Кронштадт: 4 топ-локации за 1 день
На машине
6 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Петербурга - в Кронштадт: 4 топ-локации за 1 день
Посетить Морской собор, музей ВМС, парк «Остров фортов» и погулять по Старому городу
Начало: В центре Петербурга
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:30
17 650 ₽ за всё до 4 чел.
Крейсер «Аврора»: история одного корабля (билет + аудиоэкскурсия)
1.5 часа
26 отзывов
Билеты
Крейсер «Аврора»: история одного корабля (билет + аудиоэкскурсия)
Познакомиться с легендарным памятником Военно-морского флота России
Начало: Около крейсера «Авроры»
11 дек в 11:00
12 дек в 11:00
1000 ₽ за билет

