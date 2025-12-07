Билеты
Лучший выборЭкскурсия по крейсеру «Аврора» без очереди (билеты включены)
Изучить один из главных символов Петербурга и революции 1917 года
Начало: У крейсера «Аврора»
13 дек в 11:00
20 дек в 11:00
1980 ₽ за билет
Мини-группа
до 4 чел.
Кронштадт: Музей и Остров фортов
Откройте для себя Кронштадт с его героическим прошлым и живописными видами. Посетите музей и три форта, наслаждаясь уникальной атмосферой
Начало: У станции метро «Беговая»
Расписание: в среду и субботу в 15:00, в четверг, пятницу и воскресенье в 09:30
Завтра в 15:00
11 дек в 09:30
7900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Петербурга - в Кронштадт: 4 топ-локации за 1 день
Посетить Морской собор, музей ВМС, парк «Остров фортов» и погулять по Старому городу
Начало: В центре Петербурга
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:30
17 650 ₽ за всё до 4 чел.
Билеты
Крейсер «Аврора»: история одного корабля (билет + аудиоэкскурсия)
Познакомиться с легендарным памятником Военно-морского флота России
Начало: Около крейсера «Авроры»
11 дек в 11:00
12 дек в 11:00
1000 ₽ за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья7 декабря 2025Отличный материал. Рекомендую
- ЕЕлена14 ноября 2025👍
- ЕЕлена14 ноября 2025👍
- ООльга2 ноября 2025Аудиогид рассказывает хорошо, но живой гид гораздо лучше. Но зато вы сами контролируйте время препровождения.
- ТТатьяна26 января 2025Спасибо большое.
Отличная экскурсия.
Благодаря заранее купленным билетам не пришлось стоять на улице в живой очереди на вход.
Море впечатлений от этой поездки.
- ТТатьяна8 июля 2024Интересная. Но не поняла структуры куда идти и когда слушать
- ЭЭльмира13 июня 2024Аврора впечатляет, как можно больше школьников привлекайте в целях патриотического воспитания. И с гидом лучше, аудиогид ее все могут понять.
- ННаталья4 июня 2024Все хорошо, спасибо.
- ППавел5 мая 2024Экскурсия на Аврору понравилась, в приложении. были тех проблемы, нас было четверо - как раздать в приложении другим участникам доступ так и не разобрались…
- ИИрина9 марта 2024очень круто
- ДДарья9 марта 2024🤩🤩🤩
- ЕЕлена23 августа 2023Отличный формат, позволяющий соблюдать личный ритм
- ННаталья27 марта 2023Очень понравился формат экскурсии! Есть возможность войти на Крейсер без очереди,т. к. билет уже включён в покупку,а также возможность самим
- ААлена16 марта 2023Удобно, что билеты не приходится на месте покупать на крейсер, прошли без очереди. Было желание подняться на крейсер, посмотреть как
- ААлександра31 июля 2022На экскурсию не попали. Узнали накануне только, что крейсер закрыт. И то написали сами, что нет смс с билетом. Теперь
- ММихаил8 июля 2022Без очереди вход - это очень важно. Основные факты - отлично изложены.
- ССветлана1 июля 2022Быстрый проход на корабль без очереди. Аудиоэкскурсия ведётся по мере следования по кораблю; разбита на части - очень удобно, если хочется вернуться и прослушать про конкретное место.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Военно-морской музей»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в декабре 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Военно-морской музей" можно забронировать 4 экскурсии от 1000 до 17 650. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2025 год по теме «Военно-речной музей», 43 ⭐ отзыва, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль