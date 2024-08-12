Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы В Кронштадте насчитывается около двух десятков фортов и на экскурсии вы посетите один из них — форт Риф. Потом мы прокатимся на кораблике между фортов. Причал на форте Контантин.



А еще мы прогуляемся по центру Кронштадта, зайдем в Морской собор и найдем так называемый «пуп земли». 5 2 отзыва

Ирина Ваш гид в Санкт-Петербурге Написать вопрос Групповая экскурсия Оценка и отзывы 2 отзыва Длитель­ность 8 часов Размер группы 1-15 человек На чём проводится На автобусе Когда Пятница в 10:00 4200 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Время начала: 10:00

Описание экскурсии Кронштадт начинается со строительства форта, на настоящий момент их насчитывается около 20. У вас будет возможность посетить форт Риф, покататься между фортов на кораблике, а также исследовать центр города Кронштадта — посетить Морской собор, найти футшток, погулять по набережной, ощутить силу и мощь города воинской славы. Во время экскурсии с вами будет гид из нашей команды, который уделит пристальное внимание всем участникам небольшой группы до 15 человек. После трассовой экскурсии мы погуляем по центру города Кронштадт, зайдем в Морской собор или сначала выйдем к набережной и найдем так называемый «пуп земли». Вы узнаете, как называется рыбка, которая спасла блокадный Кронштадт и куда приходили первые купеческие корабли. Затем доедем до западной части острова, где открыли для посещения форт Риф, облагородили его постройки для гостей. Здесь вы можете пообедать. В заключении мы возвращаемся в центральную часть острова и посещаем другой форт Константин, от которого отходят кораблики на водную прогулку между фортов. Те, кто не поедет на кораблике, могут погулять самостоятельно по территории форта в течение 45 минут.

Пятница в 10:00 Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Центр Кронштадта

Морской собор

Форт Риф

Форт Константин Что включено Трансфер

Услуги гида

Входной билет на форт Риф Что не входит в цену Личные расходы

Билеты на водную прогулку (1050 руб. /взрослый, 950 руб. /ребёнок до 14 лет или пенсионер) Место начала и завершения? Пл. Островского, памятник Екатерине II Когда и сколько длится? Когда: Пятница в 10:00 Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.