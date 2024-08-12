В Кронштадте насчитывается около двух десятков фортов и на экскурсии вы посетите один из них — форт Риф. Потом мы прокатимся на кораблике между фортов. Причал на форте Контантин.
А еще мы прогуляемся по центру Кронштадта, зайдем в Морской собор и найдем так называемый «пуп земли».
А еще мы прогуляемся по центру Кронштадта, зайдем в Морской собор и найдем так называемый «пуп земли».
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсииКронштадт начинается со строительства форта, на настоящий момент их насчитывается около 20. У вас будет возможность посетить форт Риф, покататься между фортов на кораблике, а также исследовать центр города Кронштадта — посетить Морской собор, найти футшток, погулять по набережной, ощутить силу и мощь города воинской славы. Во время экскурсии с вами будет гид из нашей команды, который уделит пристальное внимание всем участникам небольшой группы до 15 человек. После трассовой экскурсии мы погуляем по центру города Кронштадт, зайдем в Морской собор или сначала выйдем к набережной и найдем так называемый «пуп земли». Вы узнаете, как называется рыбка, которая спасла блокадный Кронштадт и куда приходили первые купеческие корабли. Затем доедем до западной части острова, где открыли для посещения форт Риф, облагородили его постройки для гостей. Здесь вы можете пообедать. В заключении мы возвращаемся в центральную часть острова и посещаем другой форт Константин, от которого отходят кораблики на водную прогулку между фортов. Те, кто не поедет на кораблике, могут погулять самостоятельно по территории форта в течение 45 минут.
Пятница в 10:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Центр Кронштадта
- Морской собор
- Форт Риф
- Форт Константин
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Входной билет на форт Риф
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Билеты на водную прогулку (1050 руб. /взрослый, 950 руб. /ребёнок до 14 лет или пенсионер)
Место начала и завершения?
Пл. Островского, памятник Екатерине II
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
12 авг 2024
экскурсия понравилась
Е
Евгения
27 июл 2024
1. Мы не "бежали". Был размеренные пешие прогулки. Это очень комфортно. Экскурсия не превратилась в забег, проверяя физические возможности каждого.
2. Наличие наушников и микрофона. К сожалению из экскурсий, которые мы
2. Наличие наушников и микрофона. К сожалению из экскурсий, которые мы
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Групповая
Большое путешествие - Петергоф, Кронштадт и форт Константин
Начало: Площадь Островского, 6
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2350 ₽ за человека
Групповая
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1800 ₽ за человека
Групповая
Форт «Риф» и музей Военно-морской славы в Кронштадте
Начало: Лиговский пр., 10/118, гостиница «Октябрьская»
Расписание: По субботам 09:30
Завтра в 09:00
4 окт в 09:30
4100 ₽ за человека