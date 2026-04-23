Ночью Петербург меняется: в воде отражаются огни, дворцы становятся ещё торжественнее, а мосты превращаются в движущиеся декорации. Вы отправитесь в круиз по Неве, чтобы увидеть знаменитое разведение мостов с воды — под рассказы гида и в особой атмосфере ночного города.

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Описание экскурсии

Прогулка по ночной Неве

Вы отправитесь на теплоходе по главной водной артерии города и увидите Петербург в его самом романтичном облике — с подсветкой, отражениями и жизнью на воде.

Разводные мосты (около 2,5 ч)

Главное событие вечера — разведение мостов. Вы пройдёте под Дворцовым, Биржевым, Троицким, Литейным и Большеохтинским мостами и увидите, как гигантские пролёты поднимаются над Невой.

Петербург с воды

По пути откроются знаковые виды: Эрмитаж, Петропавловская крепость, крейсер «Аврора», Стрелка Васильевского острова, Адмиралтейство и другие символы города.

Организационные детали