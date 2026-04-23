Ночью Петербург меняется: в воде отражаются огни, дворцы становятся ещё торжественнее, а мосты превращаются в движущиеся декорации.
Вы отправитесь в круиз по Неве, чтобы увидеть знаменитое разведение мостов с воды — под рассказы гида и в особой атмосфере ночного города.
Вы отправитесь в круиз по Неве, чтобы увидеть знаменитое разведение мостов с воды — под рассказы гида и в особой атмосфере ночного города.
Описание экскурсии
Прогулка по ночной Неве
Вы отправитесь на теплоходе по главной водной артерии города и увидите Петербург в его самом романтичном облике — с подсветкой, отражениями и жизнью на воде.
Разводные мосты (около 2,5 ч)
Главное событие вечера — разведение мостов. Вы пройдёте под Дворцовым, Биржевым, Троицким, Литейным и Большеохтинским мостами и увидите, как гигантские пролёты поднимаются над Невой.
Петербург с воды
По пути откроются знаковые виды: Эрмитаж, Петропавловская крепость, крейсер «Аврора», Стрелка Васильевского острова, Адмиралтейство и другие символы города.
Организационные детали
- Прогулка проходит на двухпалубном теплоходе со свободной рассадкой. На нижней палубе — аудиоэкскурсия или живой гид, на верхней — музыкальное сопровождение
- На борту есть бар и пледы
- Посадка начинается за 15 минут до отправления: Малоохтинская набережная 61 — 23:45, Синопская набережная 28 — 00:00
- Маршрут может меняться из-за погодных условий или перекрытий
- Обратите внимание: мосты разводят нерегулярно. С графиком развода вы можете ознакомиться на сайте «Мостотреста»
ежедневно в 23:45
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|1500 ₽
|Дети до 12 лет
|1140 ₽
|Пенсионеры
|1320 ₽
|Студенты
|1320 ₽
|Дети до 3-х лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Малоохтинский проспект 61
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 23:45
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 206 туристов
С 2010 года мы организуем комфортные водные прогулки по Санкт-Петербургу на современных двухпалубных теплоходах. Предлагаем обзорные экскурсии по главным достопримечательностям города, романтические вечерние и ночные туры, тематические и семейные программы. Наши преимущества: — современный и безопасный флот —профессиональные гиды — индивидуальный подход
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Были на экскурсии 20.04, очень все понравилось,теплоход уютный, внизу есть бар можно купить горячий чай Обязательно вернусь еще 🥰
Ирина
Ответ организатора:
Спасибо большое за ваш отзыв! Очень рады, что экскурсия вам понравилась, а теплоход и бар создали комфортную атмосферу. Будем с нетерпением ждать вашего возвращения!
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Е
очень все понравилось! 😻 встречала свой день рождения с таким видом
Ирина
Ответ организатора:
Спасибо большое за тёплый отзыв! Очень рады, что ваш день рождения прошёл замечательно и вид оставил такие приятные впечатления! Будем рады видеть вас снова! 😊🎉
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И
Теплоход комфортабельный, с хорошим обзором, команда грамотно выбирала место просмотра развода мостов и чётко по времени. Что не понравилось: 1. При покупке тура не разъяснили, что будет дополнительная точка сбора
Ирина
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв и ценные замечания! Мы рады, что теплоход и организация тура в целом вам понравились, а команда
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К
Были на экскурсии на разведении мостов, остались очень довольны! Атмосфера уютная и комфортная есть бар, где можно преобрести напитки, понравилась идея взять чай и плед, поднятся на качели наверх и наслаждатся красивейшим видом это просто волшебно! Получили незабываемое впечатление!
Ирина
Ответ организатора:
Спасибо большое за ваш тёплый отзыв! Нам очень приятно, что экскурсия и атмосфера вам понравились. Рады, что идея с чаем, пледом и качелями подарила вам волшебные моменты и незабываемые впечатления. Будем рады видеть вас снова!
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Д
Спасибо большое за прогулку, впервые была в Питере и очень хотелось увидеть разведенные мосты, а на данном маршруте аж 5 мостов. Я в восторге.
С погодой повезло, набережные подсвечены, а мосты просто восторг. 10 из 10!!!!
С погодой повезло, набережные подсвечены, а мосты просто восторг. 10 из 10!!!!
Ирина
Ответ организатора:
Здравствуйте! Большое спасибо за такой тёплый и радостный отзыв! Нам очень приятно, что прогулка оставила у вас столько ярких впечатлений
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огорчило что погодные условия помешали разведению мостов
Ирина
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв. Нам очень жаль, что погодные условия помешали разведению мостов и испортили впечатление. Надеемся, в следующий раз погода будет благоприятной, и вы сможете насладиться этим зрелищем в полной мере!
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