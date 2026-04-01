Сортировка: Рекомендуемые Сначала новые Сначала старые Сначала с высокой оценкой Сначала с низкой оценкой

Д Денис читать дальше уменьшить чтобы посмотреть развод мостов. Персонал и экипажи знают свое дело, экскурсоводы тоже профи. Все организовано четко, толп и очередей не было совсем. Еще здорово, что билеты можно купить онлайн заранее, не выходя из гостиницы или дома, причем по хорошей цене, кажется даже с какой-то скидкой. Очень удобное место, чтобы сесть на прогулочный теплоход. Тут есть экскурсии на любой вкус — от обычных обзорных по рекам и каналам до вечерних с саксофоном и выходом в Неву, Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Р Регина Впечатления остались хорошие. Забронировали через интернет, пришли на место и сразу отправились в плавание… 🛥 Днем наблюдали с берега за парадом кораблей, а потом уже с воды😁 Вся прогулка длилась примерно час пятнадцать, этого нам вполне хватило! Спасибо большое🙌 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Д Даниил Нам понравилось очень. Крутые корабли и команда внимательная, но больше всего запомнились гиды — они так трепетно рассказывают про город, каждый раз что-то новое добавляют, даже те кто уже не первый раз слушают, остаются довольны. Обычно про людей на причалах забывают говорить, а зря — там работают классные ребята и приятные девушки. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Мария Экскурсия получилась действительно увлекательной и много нового узнал. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Я Яна Экскурсия оставила очень сильные впечатления. По-другому стал смотреть на обычные здания, которые раньше просто проходил мимо. Смотреть на Неву с причала — одно ощущение, а с воды на корабле — совсем другое, совсем по-другому воспринимается вся эта красота. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет