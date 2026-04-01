На комфортном двухпалубном теплоходе вы отправитесь из исторического центра к современному культурно-деловому пространству Севкабель Порт в гавани Васильевского острова (или в обратном направлении — в зависимости от выбранного причала). По пути увидите ледокол «Красин», Адмиралтейские верфи, Морской вокзал и многое другое.
Описание экскурсии
Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.
- Круговой маршрут между центром Петербурга и общественным пространством «Севкабель Порт». Достопримечательности по пути: Эрмитаж, Адмиралтейство, Петропавловская крепость, Дворцовый мост, Стрелка Васильевского острова, Академия художеств, Успенская церковь, ледокол «Красин», Морской вокзал.
- Отправление от разных причалов на выбор («Севкабель Порт» или «Английская пристань»)
- Бар с напитками и лёгкими закусками на борту
Организационные детали
- Продолжительность прогулки — 1 час 20 минут
- На борту свободная рассадка
- Маршрут может корректироваться в зависимости от уровня воды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1600 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале "Севкабель Порт" или "Английская пристань" (на ваш выбор при бронировании)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нева Тревел — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 6715 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные прогулки в Санкт-Петербурге. Наши причалы расположены в центре города. Вы можете прокатиться на комфортабельных теплоходах по величественной Неве, просторам Финского залива, живописным изгибам Фонтанки и Мойки. Насладиться красотой Белых ночей и полюбоваться разводом мостов. Или с ветерком добраться на метеоре до Петергофа и других пригородов Северной столицы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 43 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Очень удобное место, чтобы сесть на прогулочный теплоход. Тут есть экскурсии на любой вкус — от обычных обзорных по рекам и каналам до вечерних с саксофоном и выходом в Неву,
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Р
Впечатления остались хорошие. Забронировали через интернет, пришли на место и сразу отправились в плавание… 🛥 Днем наблюдали с берега за парадом кораблей, а потом уже с воды😁 Вся прогулка длилась примерно час пятнадцать, этого нам вполне хватило! Спасибо большое🙌
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Д
Нам понравилось очень. Крутые корабли и команда внимательная, но больше всего запомнились гиды — они так трепетно рассказывают про город, каждый раз что-то новое добавляют, даже те кто уже не первый раз слушают, остаются довольны. Обычно про людей на причалах забывают говорить, а зря — там работают классные ребята и приятные девушки.
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М
Экскурсия получилась действительно увлекательной и много нового узнал.
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Я
Экскурсия оставила очень сильные впечатления. По-другому стал смотреть на обычные здания, которые раньше просто проходил мимо. Смотреть на Неву с причала — одно ощущение, а с воды на корабле — совсем другое, совсем по-другому воспринимается вся эта красота.
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Л
Петербург — город из снов, такой тихий и умиротворяющий, как будто Невa сама убаюкивает. Мосты там будто души открывают, стоят молчаливые и такие величавые. Жить в таком месте — настоящая радость и счастье.
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