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Квест без гида «Петербург - похититель твоего сердца!»

Отправиться по городу в ритме, который откликается именно вам
Это не экскурсия, а пространство, где можно выдохнуть. Только вы и город с тихими дворами и укромными местами. Вы гуляете в своём темпе и останавливаетесь, чтобы чувствовать, искать и наблюдать.

Вас ждут задания и истории, после которых смотришь на дома иначе, и маршрут, который заканчивается ощущением: Петербург в меня влюбился. Или это я в него?
5
9 отзывов
Квест без гида «Петербург - похититель твоего сердца!»
Квест без гида «Петербург - похититель твоего сердца!»
Квест без гида «Петербург - похититель твоего сердца!»

Описание квеста

Как пройдёт прогулка

  • Я пришлю вам PDF-книгу.
  • Её можно открыть в любом браузере либо как офисный пакет, если он установлен на вашем смартфоне.
  • Чтобы узнать следующую точку маршрута вам необходимо будет отвечать на вопросы или выполнять задания.
  • Вы не одни — я всегда на связи, если вдруг понадобится помощь или подсказка.
  • Маршрут задуман так, чтобы в нём было место паузам, открытиям, перекусам, чашке кофе…:).

На квесте вы узнаете:

  • что держит в руках дева-валькирия на доме Зингера.
  • кого скрывает гранитная набережная у Пантелеймоновского моста.
  • где Александр Блок встречал свою прекрасную даму.
  • и многое другое.

А ещё вы:

  • отыщете запущенный садик с фонтаном и девушкой.
  • найдёте символ любви в деревьях на набережной Мойки.
  • отдохнёте на скамейке, с которой сотрудники НКВД следили за квартирой знаменитой поэтессы.
  • и в финале попадёте в легендарный волшебный книжный на Литейном.

Организационные детали

  • Квест-прогулка проходит в самостоятельном формате — без сопровождения гида.
  • Вы можете разделить её на несколько дней.
  • Все дополнительные опции (еда, напитки по желанию) оплачиваются отдельно.
  • Я пришлю вам ссылку для оплаты остатка.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Невский проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юни
Юни — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я создаю городские квесты по Санкт-Петербургу. Не провожу экскурсии, а придумываю маршруты, по которым вы идёте сами — в своём темпе, в своей компании, держась за руки или споря на
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каждом перекрёстке. Каждый квест — это авторская история о городе, который я люблю по-настоящему: с зашифрованными подсказками, неожиданными локациями и деталями, которые не найти ни в одном путеводителе. Город сам становится рассказчиком — а после этой прогулки остаётся ощущение, будто вас обняли городом.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
Екатерина
Состоялась моя чудесная прогулка по тихому Питеру. Больше всего впечатлили "Подписные издания" - атмосферное место, откуда не хочется уходить, тем более всё для этого есть: интересные книги, с которыми можно
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познакомиться за чашкой кофе с сырничком, по-Питерски чуткий персонал и даже бесплатная туалетная комната. А ещё квест привёл меня туда, куда бы я никогда не дошла сама - к Академии Штиглица. Была так впечатлена расписными сводчатыми потолками, видимыми из шоу-рума, что на следующий день мне повезло попасть туда на экскурсию. Внутри грандиозно! Квест однозначно рекомендую! Лёгкая, не занудная подача материала и отличная возможность замедлиться и начать замечать детали)

Состоялась моя чудесная прогулка по тихому Питеру. Больше всего впечатлили &quot;Подписные издания&quot; - атмосферное место, откуда
Состоялась моя чудесная прогулка по тихому Питеру. Больше всего впечатлили &quot;Подписные издания&quot; - атмосферное место, откуда
Состоялась моя чудесная прогулка по тихому Питеру. Больше всего впечатлили &quot;Подписные издания&quot; - атмосферное место, откуда
Состоялась моя чудесная прогулка по тихому Питеру. Больше всего впечатлили &quot;Подписные издания&quot; - атмосферное место, откуда
Состоялась моя чудесная прогулка по тихому Питеру. Больше всего впечатлили &quot;Подписные издания&quot; - атмосферное место, откуда
Состоялась моя чудесная прогулка по тихому Питеру. Больше всего впечатлили &quot;Подписные издания&quot; - атмосферное место, откуда
Состоялась моя чудесная прогулка по тихому Питеру. Больше всего впечатлили &quot;Подписные издания&quot; - атмосферное место, откуда
Состоялась моя чудесная прогулка по тихому Питеру. Больше всего впечатлили &quot;Подписные издания&quot; - атмосферное место, откуда+2
Состоялась моя чудесная прогулка по тихому Питеру. Больше всего впечатлили &quot;Подписные издания&quot; - атмосферное место, откуда
Состоялась моя чудесная прогулка по тихому Питеру. Больше всего впечатлили &quot;Подписные издания&quot; - атмосферное место, откуда
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А
Это был мой первый визит в Санкт-Петербург, и я безумно рада, что начала знакомство именно с этого маршрута. Это не просто экскурсия, а настоящее погружение в атмосферу и вайб города.

Мы
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увидели величественный Казанский собор и трогательный Спас на Крови, но самое интересное начиналось потом! Отдельное спасибо за „Секретную птичку“ невероятно трогательный ритуал, позволяющий загадать самое заветное желание и побороться за его исполнение. Заглянули в поэтичный двор Анны Ахматовой, где время будто остановилось. И многое другое, не буду спойлерить. Столько небанальных мест, что кажется и местные могут не знать об этих закоулках.

Всё прошло очень душевно, без заученных лекций и "галопом по Европам". Именно после этой прогулки я по-настоящему прочувствовала Петербург и поняла, почему в него все так влюбляются.

Обязательно жду от автора новых маршрутов и очень рекомендую всем, кто хочет увидеть не только открытки, но и душу города!

Это был мой первый визит в Санкт-Петербург, и я безумно рада, что начала знакомство именно с
Это был мой первый визит в Санкт-Петербург, и я безумно рада, что начала знакомство именно с
Это был мой первый визит в Санкт-Петербург, и я безумно рада, что начала знакомство именно с
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К
Прогулка-квест мне понравилась! В очередной раз я убедилась, какой же красивый Санкт-Петербург (особенно в солнечную погоду))
Нашла несколько неизвестных для себе местечек, скрытых от глаз большинства. Отличная альтернатива обычной прогулке, во время которой можно насладиться городом и узнать что-то новое
Прогулка-квест мне понравилась! В очередной раз я убедилась, какой же красивый Санкт-Петербург (особенно в солнечную погоду))
Прогулка-квест мне понравилась! В очередной раз я убедилась, какой же красивый Санкт-Петербург (особенно в солнечную погоду))
Прогулка-квест мне понравилась! В очередной раз я убедилась, какой же красивый Санкт-Петербург (особенно в солнечную погоду))
Прогулка-квест мне понравилась! В очередной раз я убедилась, какой же красивый Санкт-Петербург (особенно в солнечную погоду))
Прогулка-квест мне понравилась! В очередной раз я убедилась, какой же красивый Санкт-Петербург (особенно в солнечную погоду))
Прогулка-квест мне понравилась! В очередной раз я убедилась, какой же красивый Санкт-Петербург (особенно в солнечную погоду))
Прогулка-квест мне понравилась! В очередной раз я убедилась, какой же красивый Санкт-Петербург (особенно в солнечную погоду))
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Александра
Классный маршрут для прогулки! В самом центре, но при этом незаезженный. Раскрывает и главные достопримечательности, и не самые известные уголки. Можно гулять в своём темпе, останавливаться, любоваться. По пути много парков и кафешек, куда можно зайти посидеть.
Классный маршрут для прогулки! В самом центре, но при этом незаезженный. Раскрывает и главные достопримечательности, и
Классный маршрут для прогулки! В самом центре, но при этом незаезженный. Раскрывает и главные достопримечательности, и
Классный маршрут для прогулки! В самом центре, но при этом незаезженный. Раскрывает и главные достопримечательности, и
Классный маршрут для прогулки! В самом центре, но при этом незаезженный. Раскрывает и главные достопримечательности, и
Классный маршрут для прогулки! В самом центре, но при этом незаезженный. Раскрывает и главные достопримечательности, и
Классный маршрут для прогулки! В самом центре, но при этом незаезженный. Раскрывает и главные достопримечательности, и
Классный маршрут для прогулки! В самом центре, но при этом незаезженный. Раскрывает и главные достопримечательности, и
Классный маршрут для прогулки! В самом центре, но при этом незаезженный. Раскрывает и главные достопримечательности, и
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Г
Замечательный маршрут, очень красиво и атмосферно!
В Питере была второй раз и вот мне посоветовали сходить по этому маршруту. И я абсолютно не пожалела о своем выборе. Было очень красиво, уютно.
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Местами странно, где то был ремонт зданий. Но это было просто восхитительно! Прошла по улицам, по которым вряд ли бы прошла сама просто смотря на карту. Так что всем советую пройти этот путь! Организатор Юни просто прекрасна, всегда на связи 🤙 всё расскажет и сориентирует в нужный момент!

Замечательный маршрут, очень красиво и атмосферно!
Замечательный маршрут, очень красиво и атмосферно!
Замечательный маршрут, очень красиво и атмосферно!
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Дарья
Хотя для тура выбраны классические места Петербурга, я была приятно удивлена скверами и дворами, в которые нас завела экскурсия. Интересно было узнать исторические факты и посмотреть на город под новым углом. Спасибо!
Хотя для тура выбраны классические места Петербурга, я была приятно удивлена скверами и дворами, в которые
Хотя для тура выбраны классические места Петербурга, я была приятно удивлена скверами и дворами, в которые
Хотя для тура выбраны классические места Петербурга, я была приятно удивлена скверами и дворами, в которые
Хотя для тура выбраны классические места Петербурга, я была приятно удивлена скверами и дворами, в которые
Хотя для тура выбраны классические места Петербурга, я была приятно удивлена скверами и дворами, в которые
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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