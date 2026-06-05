Это не экскурсия, а пространство, где можно выдохнуть. Только вы и город с тихими дворами и укромными местами. Вы гуляете в своём темпе и останавливаетесь, чтобы чувствовать, искать и наблюдать.
Вас ждут задания и истории, после которых смотришь на дома иначе, и маршрут, который заканчивается ощущением: Петербург в меня влюбился. Или это я в него?
Вас ждут задания и истории, после которых смотришь на дома иначе, и маршрут, который заканчивается ощущением: Петербург в меня влюбился. Или это я в него?
Описание квеста
Как пройдёт прогулка
- Я пришлю вам PDF-книгу.
- Её можно открыть в любом браузере либо как офисный пакет, если он установлен на вашем смартфоне.
- Чтобы узнать следующую точку маршрута вам необходимо будет отвечать на вопросы или выполнять задания.
- Вы не одни — я всегда на связи, если вдруг понадобится помощь или подсказка.
- Маршрут задуман так, чтобы в нём было место паузам, открытиям, перекусам, чашке кофе…:).
На квесте вы узнаете:
- что держит в руках дева-валькирия на доме Зингера.
- кого скрывает гранитная набережная у Пантелеймоновского моста.
- где Александр Блок встречал свою прекрасную даму.
- и многое другое.
А ещё вы:
- отыщете запущенный садик с фонтаном и девушкой.
- найдёте символ любви в деревьях на набережной Мойки.
- отдохнёте на скамейке, с которой сотрудники НКВД следили за квартирой знаменитой поэтессы.
- и в финале попадёте в легендарный волшебный книжный на Литейном.
Организационные детали
- Квест-прогулка проходит в самостоятельном формате — без сопровождения гида.
- Вы можете разделить её на несколько дней.
- Все дополнительные опции (еда, напитки по желанию) оплачиваются отдельно.
- Я пришлю вам ссылку для оплаты остатка.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Невский проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юни — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я создаю городские квесты по Санкт-Петербургу. Не провожу экскурсии, а придумываю маршруты, по которым вы идёте сами — в своём темпе, в своей компании, держась за руки или споря на
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Состоялась моя чудесная прогулка по тихому Питеру. Больше всего впечатлили "Подписные издания" - атмосферное место, откуда не хочется уходить, тем более всё для этого есть: интересные книги, с которыми можно
+2
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А
Это был мой первый визит в Санкт-Петербург, и я безумно рада, что начала знакомство именно с этого маршрута. Это не просто экскурсия, а настоящее погружение в атмосферу и вайб города.
Мы
Мы
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К
Прогулка-квест мне понравилась! В очередной раз я убедилась, какой же красивый Санкт-Петербург (особенно в солнечную погоду))
Нашла несколько неизвестных для себе местечек, скрытых от глаз большинства. Отличная альтернатива обычной прогулке, во время которой можно насладиться городом и узнать что-то новое
Нашла несколько неизвестных для себе местечек, скрытых от глаз большинства. Отличная альтернатива обычной прогулке, во время которой можно насладиться городом и узнать что-то новое
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Классный маршрут для прогулки! В самом центре, но при этом незаезженный. Раскрывает и главные достопримечательности, и не самые известные уголки. Можно гулять в своём темпе, останавливаться, любоваться. По пути много парков и кафешек, куда можно зайти посидеть.
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Г
Замечательный маршрут, очень красиво и атмосферно!
В Питере была второй раз и вот мне посоветовали сходить по этому маршруту. И я абсолютно не пожалела о своем выборе. Было очень красиво, уютно.
В Питере была второй раз и вот мне посоветовали сходить по этому маршруту. И я абсолютно не пожалела о своем выборе. Было очень красиво, уютно.
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Хотя для тура выбраны классические места Петербурга, я была приятно удивлена скверами и дворами, в которые нас завела экскурсия. Интересно было узнать исторические факты и посмотреть на город под новым углом. Спасибо!
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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