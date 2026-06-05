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увидели величественный Казанский собор и трогательный Спас на Крови, но самое интересное начиналось потом! Отдельное спасибо за „Секретную птичку“ невероятно трогательный ритуал, позволяющий загадать самое заветное желание и побороться за его исполнение. Заглянули в поэтичный двор Анны Ахматовой, где время будто остановилось. И многое другое, не буду спойлерить. Столько небанальных мест, что кажется и местные могут не знать об этих закоулках.



Всё прошло очень душевно, без заученных лекций и "галопом по Европам". Именно после этой прогулки я по-настоящему прочувствовала Петербург и поняла, почему в него все так влюбляются.



Обязательно жду от автора новых маршрутов и очень рекомендую всем, кто хочет увидеть не только открытки, но и душу города!