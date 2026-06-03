13 апреля 1895 года император Николай II подписывает указ об основании Русского музея в память о своём отце, Александре III.
И это не просто музей, а итог «большой игры»! Пока Павел
И это не просто музей, а итог «большой игры»! Пока Павел
Описание квеста
Как проходит квест
Это квест без гида. Все задания доступны в удобном мобильном приложении, которое может работать без интернета. Вам понадобится телефон или планшет. После внесения оплаты мы отправим доступ к квесту (один код — одно устройство) и свяжемся с вами, чтобы разъяснить все детали.
Что будет
Вас ждут более 25 заданий, которые проведут вас по главным залам Русского музея — от парадных портретов Рокотова и Левицкого, огромных полотен Брюллова и Айвазовского до шедевров Поленова, Сурикова, Репина и других художников.
Что вы узнаете
- Как появился Русский музей и какую роль в этом сыграло соперничество Александра III с Третьяковым.
- Как художники-передвижники изменили русское искусство и почему их картины вызывали скандалы.
- Какая картина принесла Репину первую громкую славу и почему она так смутила министра путей сообщения.
- За что современники критиковали «Итальянский полдень» Брюллова и что художник ответил своим критикам.
- Как одна маленькая лисица помогает зрителю буквально «войти» внутрь картины Шишкина.
- Почему картины Верещагина так сильно не нравились императору.
- Как личные драмы художников, путешествия, любовь и политические конфликты влияли на создание самых известных полотен XIX века.
Нужно ли разбираться в искусстве
Совсем нет. Квест специально устроен так, чтобы рассказывать, объяснять и вовлекать в тему. Вы получите удовольствие, даже если давно не были в музее и не отличаете Шагала от Кандинского.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей — 1000 ₽ за чел., есть льготы
- Проверить наличие билетов на вашу дату и купить билеты можно на сайте музея. Вам нужен Единый входной билет в Михайловский дворец и корпус Бенуа (без временных выставок)
- Квест проходит по постоянной экспозиции Русского музея в Михайловском дворце на втором и первом этажах
- Вы можете пройти его, когда вам удобно, в часы работы музея
- Пройденный квест нельзя начать заново, но если вы не успеете пройти его целиком, сможете вернуться к выполненным заданиям и продолжить с нужного места
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Код-доступ на одно устройство
|950 ₽
|Дополнительный код-доступ, если нужно больше
|475 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Русском музее
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 963 туристов
Я историк-краевед, окончила Историко-архивный институт при РГГУ, создаю городские исторические квесты. Мои прогулки не про дома — они про людей. Это истории, которые разворачиваются на фоне города, как кино. В моей
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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