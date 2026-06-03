13 апреля 1895 года император Николай II подписывает указ об основании Русского музея в память о своём отце, Александре III.И это не просто музей, а итог «большой игры»! Пока Павел

Михайлович Третьяков собирает коллекцию картин в Москве, Александр III покупает лучшие работы русских художников в Петербурге. У кого окажется самое впечатляющее полотно? Вам предстоит пройтись по залам Русского музея и найти наиболее ценную картину в коллекции.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание квеста

Как проходит квест

Это квест без гида. Все задания доступны в удобном мобильном приложении, которое может работать без интернета. Вам понадобится телефон или планшет. После внесения оплаты мы отправим доступ к квесту (один код — одно устройство) и свяжемся с вами, чтобы разъяснить все детали.

Что будет

Вас ждут более 25 заданий, которые проведут вас по главным залам Русского музея — от парадных портретов Рокотова и Левицкого, огромных полотен Брюллова и Айвазовского до шедевров Поленова, Сурикова, Репина и других художников.

Что вы узнаете

Как появился Русский музей и какую роль в этом сыграло соперничество Александра III с Третьяковым.

Как художники-передвижники изменили русское искусство и почему их картины вызывали скандалы.

Какая картина принесла Репину первую громкую славу и почему она так смутила министра путей сообщения.

За что современники критиковали «Итальянский полдень» Брюллова и что художник ответил своим критикам.

Как одна маленькая лисица помогает зрителю буквально «войти» внутрь картины Шишкина.

Почему картины Верещагина так сильно не нравились императору.

Как личные драмы художников, путешествия, любовь и политические конфликты влияли на создание самых известных полотен XIX века.

Нужно ли разбираться в искусстве

Совсем нет. Квест специально устроен так, чтобы рассказывать, объяснять и вовлекать в тему. Вы получите удовольствие, даже если давно не были в музее и не отличаете Шагала от Кандинского.

Организационные детали