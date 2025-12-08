Не прогулка, а праздник с угощениями, хлопушками и подарками. Со стаканчиком глинтвейна вы пройдёте по нарядному Петербургу и попробуете выполнить все задания. Узнаете, за сколько можно было купить ёлку до революции и как её украшали. Поймёте, а откуда вообще у нас оливье, Дед Мороз и Снегурочка. А ещё полакомитесь новогодними блюдами в приятной атмосфере.

Описание квеста

Мы встретимся у главной ёлки Петербурга и отправимся гулять по парадной части города. Полюбуемся украшениями рек и каналов, пройдёмся по дворам и увидим главные достопримечательности. Но не просто так — вам нужно будет ещё выполнять интересные задания.

На квесте вы узнаете:

Кто такие звездарь, звонарь и мехоноша

Как ёлка пришла в наши дома и когда была под запретом

Дорого ли брали за мандарины в 19 столетии

По пути мы зайдём в пару классных заведений, где вас будут ждать глинтвейн и лёгкие закуски. У вас не будет шанса замёрзнуть! А в конце квеста сядем подсчитывать баллы в уютном ресторане с традиционным для Нового года застольем.

Организационные детали