Не прогулка, а праздник с угощениями, хлопушками и подарками. Со стаканчиком глинтвейна вы пройдёте по нарядному Петербургу и попробуете выполнить все задания. Узнаете, за сколько можно было купить ёлку до революции и как её украшали. Поймёте, а откуда вообще у нас оливье, Дед Мороз и Снегурочка. А ещё полакомитесь новогодними блюдами в приятной атмосфере.
Описание квеста
Мы встретимся у главной ёлки Петербурга и отправимся гулять по парадной части города. Полюбуемся украшениями рек и каналов, пройдёмся по дворам и увидим главные достопримечательности. Но не просто так — вам нужно будет ещё выполнять интересные задания.
На квесте вы узнаете:
- Кто такие звездарь, звонарь и мехоноша
- Как ёлка пришла в наши дома и когда была под запретом
- Дорого ли брали за мандарины в 19 столетии
По пути мы зайдём в пару классных заведений, где вас будут ждать глинтвейн и лёгкие закуски. У вас не будет шанса замёрзнуть! А в конце квеста сядем подсчитывать баллы в уютном ресторане с традиционным для Нового года застольем.
Организационные детали
- В стоимость включено: сопровождение гида; настойка в первом заведении и глинтвейн с собой; настойка и небольшая закуска во втором заведении; закуски, салаты и настойки в ресторане
- Детям и людям, которые не пьют алкоголь, на маршруте я предложу шоколадку, леденец, необычный лимонад или безалкогольный глинтвейн
- Дополнительные напитки и закуски — по желанию
- Экскурсию можно провести в индивидуальном формате. Детали уточняйте в переписке
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|4200 ₽
|Школьники
|3800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45 и 20:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Анна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 123 туристов
Меня зовут Анна, я историк, экскурсовод и гастролюбитель. На экскурсиях рассказываю о традициях развлечений и удовольствий Петербурга прошлого, а также помогаю узнать современный характер города. Мои экскурсии — это не просто прогулки, а настоящее погружение в мир петербургского гедонизма.
