Пройдите уникальную экскурсию по Петербургу в своем ритме, без гида и расписания. Исследуйте масонские символы и легенды города, решая игровые задания и раскрывая тайны архитектуры. Узнайте, как масонская философия повлияла на архитектуру города.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание квестаОткройте тайны Петербурга на уникальной самостоятельной экскурсии! Это необычная экскурсия. На ней вас не встретит гид, не будет группы людей, не нужно будет вставать к какому-то времени. Все это вы решаете сами. Сделать перерыв на кофе - без проблем, любите пить и жевать во время экскурсии - welcome. Вам больше не нужно не под кого подстраиваться, берите с собой тех, с кем вам интересно. Но самое главное, что на нашей экскурсии вы встретите не только информацию о достопримечательностях маршрута, но и игровое задание, ответ на которое откроет вам следующую точку маршрута. Сегодня мы приглашаем вас прогуляться по главным достопримечательностям Петербурга и посмотреть на них через призму масонской философии. По одной из версий в основу философии города Санкт-Петербург легла философия масонов. Она отражена не только в тайных символах на зданиях и памятниках архитектуры, но и в расположении главных доминант города. Интересно то, что все эти здания возводились в разные времена и разными зодчими, но философия продолжает дополняться все новыми и новыми элементами. На нашем пути будет 13 остановок. Вы познакомитесь масонскими знаками в архитектуре Санкт-Петербурга. Да что там, в его главных достопримечательностях! Узнаете разные легенды о тайной организации масонов, пройдете по главным архитектурным доминантам города и собственными глазами увидите оставленные в них масонские знаки. Правда ли, что к строительству города Санкт-Петербург приложило руку тайное масонское движение? Был ли масоном Петр I? Это и многое другое ждет вас на этом маршруте. Заинтриговали? Тогда жмите «купить экскурсию», ваша точка старта - Александровская колонна, станция метро Адмиралтейская. У вас больше не получится остаться просто наблюдателями. Вы станете активными участниками своего собственного приключения! Важная информация: Важная информация:
- Обратите внимание, что это самостоятельная экскурсия. Вас никто не встретит в стартовой точке. Как только вы будите на месте старта, открывайте сайт turest.in на своих телефонах и следуйте инструкции, которую дал вам менеджер.
- Вы можете начать и делать перерывы в любое время для дальнейшего изучения местности, отдыха или перекуса.
- Для прохождения маршрута необходимо подключение к интернету, рекомендуем зарядить телефон или взять с собой power bank.
- Вам предстоит пройти 13 мест. Длина маршрута около 7 км. (10 000 шагов). Примерное время прохождения 240 минут.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Александровская колонна
- 2. Стрелка Васильевского острова
- 3. Медный всадник
- 4. Адмиралтейство
- 5. Исаакиевский собор
- 6. Памятник Николаю I
- 7. Здание Санкт-Петербургского Союза художников
- 8. Дом у Красного моста
- 9. Строгановский дворец
- 10. Казанский собор
- 11. Банковский мост
- 12. Фонтан Вращающийся шар
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дворцовая площадь, Александровская колонна
Завершение: Фонтан Вращающийся шар, Малая Садовая ул., 8
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Итак, мы поздравляем счастливых обладателей вот-вот начинающегося приключения под названием «Масонский Санкт-Петербург». Вы как раз успели к отправлению. Прыгайте в вагон, наш исторический поезд отправляется прямо сейчас
- Приготовьте свое воображение, ведь именно оно поможет вам прочувствовать этот прекрасный город
- Обратите внимание, что это самостоятельная экскурсия. Вас никто не встретит в стартовой точке
- После оплаты экскурсии мы получим сообщение о вашем бронировании. Наш менеджер свяжется с вами и расскажет вам как открыть экскурсию на ваших телефонах
- Если у вас возникнут вопросы вы всегда сможете позвонить нам или написать в WhatsApp +79955956785
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
3 сен 2024
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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