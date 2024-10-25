Погружайтесь в Питер с комфортом! Самостоятельная квест-экскурсия проведёт вас через наилучшие достопримечательности, раскрывая интересные тайны города.
Готовы узнать, как бронзовый Пётр спас город и почему Эрмитаж носит своё имя? Всё, что нужно — телефон и зарядка.
Готовы узнать, как бронзовый Пётр спас город и почему Эрмитаж носит своё имя? Всё, что нужно — телефон и зарядка.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
Описание квестаОтправьтесь в самостоятельную экскурсию с комфортом! Если вы впервые приехали в Питер, или был здесь много раз, но не было возможности пройтись по самым главным достопримечательностям, о которых кричат на каждом углу, смело выбирайте квест-экскурсию. Мы расскажем:
- Что такое Эрмитаж и почему он так называется?
- На какой итальянский город должен был быть похож исторический центр Питера по планам застройки?
- Как бронзовый Пётр спас город от Наполеона?
• И как природа больше ста лет мешала строить самый крутой храм России? Готовы? Тогда жмем «Купить экскурсию», и мы высылаем вам место встречи. Вперед! Важная информация: Важная информация:
- Обратите внимание, что это самостоятельная экскурсия. Вас никто не встретит в стартовой точке.
- Вы можете начать и делать перерывы в любое время для дальнейшего изучения местности, отдыха или перекуса.
- Для прохождения маршрута необходимо подключение к интернету, рекомендуем зарядить телефон или взять с собой power bank.
- Вам предстоит пройти 15 точек. Длина маршрута около 3 км. Примерное время прохождения — 120 минут.
В любой день, в любое время
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исаакиевский собор и площадь
- Медный всадник. Сенатская площадь
- Кунсткамера
- Стрелка Васильевского острова
- Петропавловская крепость
- Ростральные колонны
- Дворцовый мост
- Зимний дворец Петра I
- Главный штаб
- Александровская колонна
- Дворцовая площадь
- И другие
Что включено
- Бессрочный доступ к материалам экскурсии
Что не входит в цену
- Билеты в музеи
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Исаакиевская площадь
Завершение: Дворцовая площадь
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день, в любое время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
- Итак
- Мы поздравляем счастливых обладателей вот-вот начинающегося приключения под названием «Исторический центр Питера за 2 часа». Вы как раз успели к отправлению. Прыгайте в вагон
- Наш исторический поезд отправляется прямо сейчас
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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