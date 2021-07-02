Что вас ожидает

Старинные стены — хранители тайн

Фонтанный дом, или Шереметевский дворец — не просто интересная достопримечательность Санкт-Петербурга, это практически ровесник города! Вооружившись смартфоном и картой, вы прогуляетесь по главной анфиладе, насладитесь красотой внутреннего убранства и решите увлекательные головоломки, связанные с титулованными обитателями этого здания.

Знакомство с великим родом

Главной темой квеста будут Шереметевы — одна из самых знатных фамилий дореволюционной России. Разгадывая загадки, вы познакомитесь с выдающимися государственными деятелями, меценатами и артистами из этого великого рода, узнаете, какую они сыграли роль в жизни страны.

Организационные детали

По дворцу вы гуляете самостоятельно. Гид встретит вас в начале, даст все необходимые инструкции и материалы.

Для прохождения квеста вам потребуется смартфон.