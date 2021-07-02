Погулять по дворцу 18 века и разгадать тайны одного из виднейших родов Российской империи
Авторский квест по родовому гнезду Шереметевых — это приключение в невероятных интерьерах одного из самых красивых зданий Санкт-Петербурга.
Экспонаты, портреты, предметы мебели и каждое задание связаны с жизнью его выдающихся обитателей. Приготовьтесь раскрыть секреты, которые веками хранились в стенах Фонтанного дома.
Экспонаты, портреты, предметы мебели и каждое задание связаны с жизнью его выдающихся обитателей. Приготовьтесь раскрыть секреты, которые веками хранились в стенах Фонтанного дома.
Что вас ожидает
Старинные стены — хранители тайн
Фонтанный дом, или Шереметевский дворец — не просто интересная достопримечательность Санкт-Петербурга, это практически ровесник города! Вооружившись смартфоном и картой, вы прогуляетесь по главной анфиладе, насладитесь красотой внутреннего убранства и решите увлекательные головоломки, связанные с титулованными обитателями этого здания.
Знакомство с великим родом
Главной темой квеста будут Шереметевы — одна из самых знатных фамилий дореволюционной России. Разгадывая загадки, вы познакомитесь с выдающимися государственными деятелями, меценатами и артистами из этого великого рода, узнаете, какую они сыграли роль в жизни страны.
Организационные детали
- По дворцу вы гуляете самостоятельно. Гид встретит вас в начале, даст все необходимые инструкции и материалы.
- Для прохождения квеста вам потребуется смартфон.
- В стоимость не включены входные билеты в музей:
— для взрослых: 300 руб.
— для пенсионеров: 200 руб.
— для льготных категорий граждан: 100 руб.
— Бесплатно: детям до 7 лет, посетителям до 18 лет третий четверг каждого месяца,
посетителям с St. Petersburg CityPass бесплатно в течение срока действия карты
🚩 Начало и место завершения: наб. Фонтанки 34
Выберите день для квеста
- Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты.
Анна
Наша команда гидов работает в Санкт-Петербурге 15 лет. Мы любим и знаем город, стараемся рассказывать о нем так, чтобы наши гости перенеслись в прошлое. В нашем арсенале - квесты, костюмированные события, костюмированные фотосессии во дворцах, экскурсии - застолья, мастер-классы. Мы очень хотим поделиться нашим видением города и ждём вас в гости!Задать вопрос
5 реальных отзывов от туристов
Н
Наталья
2 июля 2021
Достаточно интересно, вместе с детьми смогли пройти до конца, но устали. Не хватает какого-то бонуса в конце, хотя бы в виде рассказа экскурсовода про завещание.
А
Анна
28 мая 2021
Прошли квест, нам понравилось, что вопросы связаны с историей дворца. Очень удобно, что к вопросам в смартфоне дали распечатку, чтобы можно было делать заметки. Красивый план-карта музея)). Ответы вводили в приложении, там же подсказки.
Узнали о роде Шереметевых, удивительная история! Анна, спасибо!
Узнали о роде Шереметевых, удивительная история! Анна, спасибо!
Н
Наталья
18 мая 2021
Квест нужно дорабатывать технически и корректно формулировать вопросы и особенно подсказки, делать его на разный уровень, либо указывать уровень. В целом идея хорошая. Но 5 взрослых интеллектуально развитых людей не дошли даже до середины. Связь с оператором только через телефон, но при этом слетает вся программа и нужно заново вводить все ответы. Программа составлена таким образом, что даже догадываясь логически и отвечая на вопрос мы не смогли пойти дальше. Отмечали др подруги. В итоге устали и настроение было испорчено. Хотя при заказе спрашивала насколько тяжелый квест. Дорабатывать техническую часть нужно обязательно. ?
Анна
Ответ гида:
Добрый день.
Мы сожалеем, что квест вызвал сложности при прохождении. Все вопросы будут еще раз проанализированы. Обязательно сложные упростим уже к следующему посещению. К тому же мы после квеста обсудили с клиентами, что вызывало затруднения и внимательно отнесемся ко всем пожеланиям.
Я все время находилась в музее и просила связываться при сложностях. Позвонить мне или написать в мессенджере можно с любого телефона, который не занят прохождением квеста.
Спасибо за обратную связь!
Мы сожалеем, что квест вызвал сложности при прохождении. Все вопросы будут еще раз проанализированы. Обязательно сложные упростим уже к следующему посещению. К тому же мы после квеста обсудили с клиентами, что вызывало затруднения и внимательно отнесемся ко всем пожеланиям.
Я все время находилась в музее и просила связываться при сложностях. Позвонить мне или написать в мессенджере можно с любого телефона, который не занят прохождением квеста.
Спасибо за обратную связь!
Г
Галина
17 мая 2021
Квест понравился, перед началом получила материалы. Все задания в телефоне, после ответа переход на следующий уровень. Есть подсказки. Логически история продумана, узнали в том числе о семье Шереметевых. Спасибо!
Н
Наталья
16 мая 2021
Была на квесте одна, и это было большой ошибкой. Лучше всего мероприятие подойдет небольшой компании из 3-5 человек, потому что трудно одному и писать, и искать. Если бы не квест, я бы и не узнала, что в Шереметьевском дворце есть интересная экспозиция. Сказать одним словом - рекомендую.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге
4ч
1 500₽
за 1 чел.
Дворцы Петербурга и их владельцы (с посещением Юсуповского дворца)
Если вы гуляете по центру Петербурга, то вы обязательно увидите хотя бы один дворц
Еженедельно по средам в 13:15
Индивидуальный квест
1ч 30м
3 000₽
за 1-5 чел.
Квест по Петербургу «Наследники великой империи»
Шаг за шагом открыть секреты города и погулять по его атмосферным дворикам
Индивидуальная экскурсия
3ч
66004 950₽
за 1-4 чел.
Царское Село — неофициальная столица Российской империи
Открыть Пушкин с неожиданной стороны и узнать о жизни высших кругов страны на рубеже XIX-XX вв.
4ч 30м
2 000₽
за 1 чел.
Экскурсия в Стрельну и Константиновский дворец
Экскурсия по одному из самых неоднозначных мест Петербурга - Стрельне и Константиновскому дворцу, которые...
ВТ, ЧТ, СБ, ВС: 13:45
3ч 30м
1 950₽
за 1 чел.
18.04.21 в 11:00, 23.05.21, 20.06.21, 11.07.21, 08.08.21 в 12:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 850₽
за 1-5 чел.
Шереметьевский дворец, или погружение в 18 век
Полюбоваться интерьерами Фонтанного дома и узнать о знаменитой династии
2ч
850₽
за 1 чел.
Экскурсия в Михайловский дворец (со входным билетом)
Экскурсия по Михайловскому дворцу не просто познакомит вас с шедеврами русской живописи и скульптуры
Смотрите свободные даты
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 000₽
за 1-8 чел.
Дно Петербурга. Самые громкие преступления середины XIX века начала XX века
Петербург - одна из криминальных столиц России
Под запрос на любую дату и время
2ч
450₽
за 1 чел.
Билет в Строгановский дворец
Приглашаем вас на прогулку по Строгановскому дворцу
Согласно календарю
2ч
450₽
за 1 чел.
Билет в Мраморный дворец
Приглашаем вас в Мраморный дворец - один из первых в Санкт-Петербурге
Согласно календарю
2ч
1 550₽
за 1 чел.
Экскурсии в Юсуповский дворец
На набережной реки Мойки располагается неприметный дворец
2ч
1 500₽
за 1 чел.
Императорские и великокняжеские дворцы Петербурга
Санкт-Петербург - город дворцов
по вторникам, четвергам и субботам в 12:00