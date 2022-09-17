Ладожские шхеры. Прогулка на катерах из Сортавала

Смешанная: автобусная и пешеходная, с прогулкой на катере

4.7
3 отзыва
Смешанная: автобусная и пешеходная, с прогулкой на катере. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом. Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург: 23:00 – м. Озерки, 23:30 – м. Площадь Восстания.
Ладожские шхеры. Прогулка на катерах из Сортавала
Ладожские шхеры. Прогулка на катерах из Сортавала
Ладожские шхеры. Прогулка на катерах из Сортавала
Ладожские шхеры. Прогулка на катерах из Сортавала

Что вас ожидает 🤩

  • Приозерск
  • Крепость Корела
  • Сортавала
  • Ладожское озеро
  • Ладожские шхеры
  • Остров Хонкасало
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Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Приглашаем вас в увлекательный однодневный тур с прогулкой на катере по Ладожскому озеру с посещением знаменитых Ладожских шхер – удивительного скалистого архипелага, который часто сравнивают с норвежскими фьордами.

По пути из Санкт-Петербурга в Приозерск мы сделаем остановку, во время которой можно будет выпить чаю или кофе.

Каменная крепость Корела считается визитной карточкой Приозерска. Испокон веков этот город-форпост населяли разные народы – новгородцы, финны, шведы, русские. Гид расскажет увлекательную историю Карельского перешейка.

Наше путешествие продолжится переездом в Сортавалу по живописной дороге через леса, холмы, озера и деревушки. Вы услышите много интересного о культуре и традициях коренных народов, проживающих на территории Карелии.

После автобусной обзорной экскурсии по Сортавале мы остановимся на обед в одном из городских кафе, где желающие смогут заказать комплексный обед за дополнительную плату (примерно 350-450 руб.).

Далее у вас будет свободное время, чтобы познакомиться с достопримечательностями города и купить сувениры на память. В архитектуре Сортавалы чувствуется влияние Финляндии. Среди интересных финских построек – Дом Леандера. В исторической части города расположен православный храм Николая Чудотворца.

От причала мы наша группа отправится в путешествие на катере по знаменитым Ладожским шхерам. Скалистый архипелаг в Ладожском озере представляет собой небольшие острова, вид которых впечатляет своей красотой. Во время водной прогулки мы будем приостанавливаться у самых живописных мест, чтобы сделать фотографии.

Среди достопримечательностей, которые мы увидим: дача доктора Густава Винтера, церковь Николая Чудотворца и резиденция Президента. Вы сможете сделать прекрасные фото природных красот, вдохновивших когда-то художника Николая Рериха на написание картины “Предстоящий” - острова Каарнетсаари и “Падающей скалы”, древнего острова Хавус и "Ястребиной скалы".

Мы сделаем остановку на “Крыше Ладоги” – необитаемом острове Хонкасало. С вершины горы Вахтимяки открывается незабываемый вид на Ладожское озеро и шхеры.

В городе Сортавала будет достаточно свободного времени, чтобы прогуляться, перекусить и купить сувениры.

По дороге в Санкт-Петербург автобус остановится в городе Лахденпохья, где вас ждет знакомство с карельской кухней, в основе которой – лесные дары и рыбные деликатесы. У местных фермеров можно будет приобрести соленую и копченую форель, различные соленья и варенья.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка на катере по Ладожским шхерам с высадкой на необитаемом острове. Примерная продолжительность прогулки: 2-2
  • 5 часа
Что не входит
  • Обед оплачивается по желанию на месте: 400 - 500 руб. /чел
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 17 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Ю
17 сен 2022
Всё было нормально, жалко не успели заехать на рыбную ферму и на дегустацию
И
21 июня 2021
08.06.21побывали на незабываемой экскурсии в Карелии и Приозерске. Впечатлений - море. Уху попробовать такую вкусную, наверное, можно только здесь. Спасибо местному магазинчику в Сортавале. Единственное - хотелось бы побольше побродить по крепости Корелла. Думаю, это возможно, т. к. времени в Сортавале было много, а вот на крепости в Приозерске по-хорошему походить не удалось. Прогулка на катере на Шхерах - это отдельное впечатление. Капитану Юре - огромное СПАСИБО за безопасное и быстрое управление!!! На острове виды замечательные! Сюда хочется вернуться и не один раз. Также спасибо экскурсоводу Диане, которая не давала нам скучать во время всей длительной поездки (с 7:00 до 24:00)
N
18 июня 2021
Отличный экскурсовод, комфортный автобус, шикарные виды.
Отличный экскурсовод, комфортный автобус, шикарные виды.

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