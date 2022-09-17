Приглашаем вас в увлекательный однодневный тур с прогулкой на катере по Ладожскому озеру с посещением знаменитых Ладожских шхер – удивительного скалистого архипелага, который часто сравнивают с норвежскими фьордами.

По пути из Санкт-Петербурга в Приозерск мы сделаем остановку, во время которой можно будет выпить чаю или кофе.

Каменная крепость Корела считается визитной карточкой Приозерска. Испокон веков этот город-форпост населяли разные народы – новгородцы, финны, шведы, русские. Гид расскажет увлекательную историю Карельского перешейка.

Наше путешествие продолжится переездом в Сортавалу по живописной дороге через леса, холмы, озера и деревушки. Вы услышите много интересного о культуре и традициях коренных народов, проживающих на территории Карелии.

После автобусной обзорной экскурсии по Сортавале мы остановимся на обед в одном из городских кафе, где желающие смогут заказать комплексный обед за дополнительную плату (примерно 350-450 руб.).

Далее у вас будет свободное время, чтобы познакомиться с достопримечательностями города и купить сувениры на память. В архитектуре Сортавалы чувствуется влияние Финляндии. Среди интересных финских построек – Дом Леандера. В исторической части города расположен православный храм Николая Чудотворца.

От причала мы наша группа отправится в путешествие на катере по знаменитым Ладожским шхерам. Скалистый архипелаг в Ладожском озере представляет собой небольшие острова, вид которых впечатляет своей красотой. Во время водной прогулки мы будем приостанавливаться у самых живописных мест, чтобы сделать фотографии.

Среди достопримечательностей, которые мы увидим: дача доктора Густава Винтера, церковь Николая Чудотворца и резиденция Президента. Вы сможете сделать прекрасные фото природных красот, вдохновивших когда-то художника Николая Рериха на написание картины “Предстоящий” - острова Каарнетсаари и “Падающей скалы”, древнего острова Хавус и "Ястребиной скалы".

Мы сделаем остановку на “Крыше Ладоги” – необитаемом острове Хонкасало. С вершины горы Вахтимяки открывается незабываемый вид на Ладожское озеро и шхеры.

В городе Сортавала будет достаточно свободного времени, чтобы прогуляться, перекусить и купить сувениры.

По дороге в Санкт-Петербург автобус остановится в городе Лахденпохья, где вас ждет знакомство с карельской кухней, в основе которой – лесные дары и рыбные деликатесы. У местных фермеров можно будет приобрести соленую и копченую форель, различные соленья и варенья.