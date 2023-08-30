Хотя Карелия и стала невероятно популярным туристическим направлением, мы с вами окажемся в неизбитых уголках, где вы по-настоящему прочувствуете душу и красоту края. Небольшие острова, маленькие хутора, заброшенные кирхи — всё это и есть сердце Карелии, которое раскроется вам. Прогулка на катере вдоль шхер, рыбалка, свежеприготовленная уха и другое — в нашей программе.

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Описание

Что вас ожидает

Из Петербурга мы отправимся на комфортабельном авто до Ладоги. А затем на катере поплывём изучать Карелию с воды. Вы увидите уникальные природные комплексы озёрных шхер. По маршруту будут высадки на небольших островах. Перед прогулкой или после мы возьмём удочки и попробуем выловить самую большую форель!

Карелия — это не только невероятная природа. Вы побываете у заброшенной и очень атмосферной кирхи Лумиваара. А также в музее «Город ангелов» — это творческо-историческое пространство с арт-объектами в стенах финской лютеранской кирхи 19 века.

Организационные детали