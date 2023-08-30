Из Петербурга - на Ладожские шхеры: с рыбалкой и ухой

Отправиться в заповедные места Карелии, пройти на катере меж островов и побывать у заброшенной кирхи

5
1 отзыв
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Хотя Карелия и стала невероятно популярным туристическим направлением, мы с вами окажемся в неизбитых уголках, где вы по-настоящему прочувствуете душу и красоту края.

Небольшие острова, маленькие хутора, заброшенные кирхи — всё это и есть сердце Карелии, которое раскроется вам. Прогулка на катере вдоль шхер, рыбалка, свежеприготовленная уха и другое — в нашей программе.
Из Петербурга - на Ладожские шхеры: с рыбалкой и ухой
Из Петербурга - на Ладожские шхеры: с рыбалкой и ухой
Из Петербурга - на Ладожские шхеры: с рыбалкой и ухой
Из Петербурга - на Ладожские шхеры: с рыбалкой и ухой
Из Петербурга - на Ладожские шхеры: с рыбалкой и ухой
Из Петербурга - на Ладожские шхеры: с рыбалкой и ухой
Из Петербурга - на Ладожские шхеры: с рыбалкой и ухой
Из Петербурга - на Ладожские шхеры: с рыбалкой и ухой
Из Петербурга - на Ладожские шхеры: с рыбалкой и ухой
Из Петербурга - на Ладожские шхеры: с рыбалкой и ухой
Из Петербурга - на Ладожские шхеры: с рыбалкой и ухой
Из Петербурга - на Ладожские шхеры: с рыбалкой и ухой
Из Петербурга - на Ладожские шхеры: с рыбалкой и ухой
Из Петербурга - на Ладожские шхеры: с рыбалкой и ухой
Из Петербурга - на Ладожские шхеры: с рыбалкой и ухой
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Из Петербурга мы отправимся на комфортабельном авто до Ладоги. А затем на катере поплывём изучать Карелию с воды. Вы увидите уникальные природные комплексы озёрных шхер. По маршруту будут высадки на небольших островах. Перед прогулкой или после мы возьмём удочки и попробуем выловить самую большую форель!

Карелия — это не только невероятная природа. Вы побываете у заброшенной и очень атмосферной кирхи Лумиваара. А также в музее «Город ангелов» — это творческо-историческое пространство с арт-объектами в стенах финской лютеранской кирхи 19 века.

Организационные детали

  • Саму экскурсию провожу я, а на катере нас будет сопровождать капитан
  • Из Петербурга до Карелии мы поедем на кроссовере Hyundai Creta 2022 года
  • Можно с детьми от 7 лет
  • За дополнительную плату можно прокатиться на гидроцикле и даже остаться с ночевкой на карельском хуторе — детали уточняйте в переписке
  • Перекусы и обед входят в стоимость экскурсии

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро «Василеостровская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ю
30 авг 2023
Прекрасный гид Анастасия, отличный маршрут, море впечатлений,. Всё продумано и комфортно, однозначно рекомендую!

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