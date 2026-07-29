Хотя Карелия и стала невероятно популярным туристическим направлением, мы с вами окажемся в неизбитых уголках, где вы по-настоящему прочувствуете душу и красоту края. Небольшие острова, маленькие хутора, заброшенные кирхи — всё это и есть сердце Карелии, которое раскроется вам. Прогулка на катере вдоль шхер, свежеприготовленная уха и другое — в нашей программе.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Из Петербурга мы отправимся на комфортабельном авто до Ладоги. А затем на катере поплывём изучать Карелию с воды. Вы увидите уникальные природные комплексы озёрных шхер. По маршруту будут высадки на небольших островах.

Карелия — это не только невероятная природа. Вы побываете у заброшенной и очень атмосферной кирхи Лумиваара. А также в музее «Город ангелов» — это творческо-историческое пространство с арт-объектами в стенах финской лютеранской кирхи 19 века.

Организационные детали