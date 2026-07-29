Хотя Карелия и стала невероятно популярным туристическим направлением, мы с вами окажемся в неизбитых уголках, где вы по-настоящему прочувствуете душу и красоту края.
Небольшие острова, маленькие хутора, заброшенные кирхи — всё это и есть сердце Карелии, которое раскроется вам. Прогулка на катере вдоль шхер, свежеприготовленная уха и другое — в нашей программе.
Небольшие острова, маленькие хутора, заброшенные кирхи — всё это и есть сердце Карелии, которое раскроется вам. Прогулка на катере вдоль шхер, свежеприготовленная уха и другое — в нашей программе.
Описание экскурсии
Из Петербурга мы отправимся на комфортабельном авто до Ладоги. А затем на катере поплывём изучать Карелию с воды. Вы увидите уникальные природные комплексы озёрных шхер. По маршруту будут высадки на небольших островах.
Карелия — это не только невероятная природа. Вы побываете у заброшенной и очень атмосферной кирхи Лумиваара. А также в музее «Город ангелов» — это творческо-историческое пространство с арт-объектами в стенах финской лютеранской кирхи 19 века.
Организационные детали
- Саму экскурсию провожу я, а на катере нас будет сопровождать капитан
- Из Петербурга до Карелии мы поедем на кроссовере Hyundai Creta 2022 года
- Можно с детьми от 7 лет
- Перекус входит в стоимость экскурсии
- За дополнительную плату можно прокатиться на гидроцикле и даже остаться с ночёвкой на карельском хуторе — детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Василеостровская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 416 туристов
Я не представляю свою жизнь без путешествий. Почти 10 лет проработала в журналистике, но мне стало в ней тесно — и я последовала за своей страстью. Сейчас с огромным удовольствием работаю гидом: постоянно ищу новые маршруты и делюсь красотой окружающего мира.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Все позитивно и интересно
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Е
Природа Ладожских шхер великолепна. Анастасия - отличный гид и водитель. Рекомендую данную экскурсию с посещению.
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В
Очень красивые, захватывающие виды! Это действительно самая комфортная и доступная экскурсия, чтобы познакомиться с Карелией, влюбиться в неё и, быть может, запланировать более длительное знакомство с этим чудесным краем.
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Спасибо, Анастасии за путешествие. Все сложилось, как она и говорила и даже больше. Все четко организовано. Мы с детьми получили массу новых впечатлений. Маршрут отличный, отражает все великолепие Ладоги, Карелии и местных жителей.
+2
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Анастасия, спасибо вам за чудесный день, фантастическую красоту и незабываемые впечатления!!!
+2
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О
Анастасия, спасибо Вам большое. Отлично провели время. Экскурсия очень понравилась.
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