Отправиться в заповедные места Карелии, пройти на катере меж островов и побывать у заброшенной кирхи
Хотя Карелия и стала невероятно популярным туристическим направлением, мы с вами окажемся в неизбитых уголках, где вы по-настоящему прочувствуете душу и красоту края.
Небольшие острова, маленькие хутора, заброшенные кирхи — всё это и есть сердце Карелии, которое раскроется вам. Прогулка на катере вдоль шхер, рыбалка, свежеприготовленная уха и другое — в нашей программе.
Небольшие острова, маленькие хутора, заброшенные кирхи — всё это и есть сердце Карелии, которое раскроется вам. Прогулка на катере вдоль шхер, рыбалка, свежеприготовленная уха и другое — в нашей программе.
Ближайшие даты:
2
окт
окт
3
окт
окт
4
окт
окт
6
окт
окт
17
окт
окт
18
окт
окт
19
окт
окт
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Из Петербурга мы отправимся на комфортабельном авто до Ладоги. А затем на катере поплывём изучать Карелию с воды. Вы увидите уникальные природные комплексы озёрных шхер. По маршруту будут высадки на небольших островах. Перед прогулкой или после мы возьмём удочки и попробуем выловить самую большую форель!
Карелия — это не только невероятная природа. Вы побываете у заброшенной и очень атмосферной кирхи Лумиваара. А также в музее «Город ангелов» — это творческо-историческое пространство с арт-объектами в стенах финской лютеранской кирхи 19 века.
Организационные детали
- Саму экскурсию провожу я, а на катере нас будет сопровождать капитан
- Из Петербурга до Карелии мы поедем на кроссовере Hyundai Creta 2022 года
- Можно с детьми от 7 лет
- За дополнительную плату можно прокатиться на гидроцикле и даже остаться с ночевкой на карельском хуторе — детали уточняйте в переписке
- Перекусы и обед входят в стоимость экскурсии
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро «Василеостровская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 210 туристов
Привет! Меня зовут Настя, и я не представляю свою жизнь без путешествий. Почти 10 лет проработала в журналистике, но мне стало в ней тесно — и я последовала за своей страстью. Сейчас с огромным удовольствием работаю гидом: постоянно ищу новые маршруты и делюсь красотой окружающего мира.
Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юрий
30 авг 2023
Прекрасный гид Анастасия, отличный маршрут, море впечатлений,. Всё продумано и комфортно, однозначно рекомендую!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Индивидуальные
На машине
Водные развлечения
Можно с детьми
Для школьников
Летние
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Карелия
На катере
Ладожское озеро
Популярные места
Ладожские шхеры
Животные
Рыбалка
Заброшенные места
Кирхи
Святые места
Похожие туры из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
1 час
На частном катере по рекам и каналам Петербурга
Прокатиться на скоростном катере и полюбоваться Северной столицей с воды
по согласованию
Сегодня
Завтра
30 сен
1 окт
72226 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
Выбрать один из трёх маршрутов по Петербургу и насладиться индивидуальным путешествием
в Лопухинском саду
Сегодня
Завтра
30 сен
1 окт
5 200₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
13 часов
В Карелию на день из Петербурга - в мини-группе
Умчаться в невероятный край северной природы, водопадов, фьордов и каньонов
на площади Искусств
1 окт
2 окт
4 окт
5 окт
4 900₽ за человека
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду