Крепость «Корела». Главная достопримечательность Приозерска. Построена в 13 веке новгородцами на острове среди бурных рукавов Вуоксы.
Лахденпохья. По пути познакомитесь со старейшей лютеранской кирхой Карелии, построенной в 1850 году.
Ладожские шхеры. На пристани в Сортавале вас будет ждать скоростной катер, на котором вы отправитесь на экскурсию. Многие сравнивают шхеры с норвежскими фьордами, у вас будет возможность увидеть это явление природы во всём великолепии.
Горный парк «Рускеала». Искусственно затопленная территория карьера восхищает: мраморные утёсы, изумрудная гладь озера и душистые сосны.
Сортавала. Проезжая по улицам, вы познакомитесь с историей города, увидите сохранившиеся здания, которые являются частью культурного наследия Карелии.
Примерный тайминг
6:30 — сбор группы и выезд из Санкт-Петербурга 9:00 — осмотр крепости «Корела» по пути — кирха в Лахденпохье (без остановки) 12:00 — прогулка по Ладожским шхерам на катере (2 часа), обед и трансфер в «Рускеалу» 15:00 — самостоятельное посещение горного парка (1,5 часа) 18:00 — проезд по Сортавале с рассказом гида 23:00 — возвращение в Санкт-Петербург
Организационные детали
На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму — организатору онлайн в день бронирования (мы пришлём вам ссылку). После оплаты вы получите подтверждение бронирования по электронной почте. Если вы задержите доплату, мы не сможем подтвердить заказ.
Часть оплаты, внесённую по ссылке, мы вернём в случае отмены заказа с вашей стороны не менее, чем за 72 часов до начала
Для завершения бронирования нужно предоставить паспортные данные для оформления билета
Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе
Катание на катере по Ладожским шхерам (2 часа) входит в стоимость
Дополнительные расходы
Бронирование мест в автобусе: 2 ряд за водителем/гидом — 500 ₽ за чел.; 3 ряд — 400 ₽ за чел.; 4 ряд — 300 ₽ за чел.; 5 ряд — 200 ₽ за чел.; 6 ряд — 100 ₽ за чел.
Парк Рускеала — 750 ₽ взрослые, 650 ₽ студенты, 550 ₽ школьники; обед — по желанию от 800 ₽
Посещение национального парка «Ладожские шхеры»: 350 ₽ с чел. Оплатить можно на сайте нацпарка самостоятельно до начала экскурсии. Все льготные категории граждан обладают правом бесплатного посещения. Но им также необходимо оформить QR-код на сайте
ежедневно в 06:45
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Пенсионеры
7290 ₽
Дети до 12 лет
7290 ₽
Стандартный
7590 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:45
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 3327 туристов
Мы разделяем идею о том, что путешествия по России должны быть популярны и доступны каждому. Наша родина для нас — источник нескончаемого вдохновения. Поэтому, пока другие возят людей туда, где читать дальшеуменьшить
прошли уже миллионы, мы развиваем туризм там, где в северной красоте черпал вдохновение Николай Рерих, где из-под пера Гавриила Державина вышла непревзойдённая ода водопаду, где Пётр Первый создал первый российский курорт — в Карелии. В 2015 году, благодаря нашим достижениям, мы стали первыми официальными представителями Горного парка Рускеала в г. Санкт-Петербург, и наши туры в Карелию были признаны лучшими.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
–
А
Анастасия
В шхрерах приятная прогулка, но действительно мателькая. доехали на 1 остров, походили и все.
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О
Оксана
Мне очень понравилась экскурсия! По дороге гид Екатерина познакомила с историей республики, очень интересно рассказ вела. Главное - прогулка по Ладоге выше всяких похвал. Рулевой катера очень позитивный человек. Рассказал читать дальшеуменьшить
и про остров Хавус и про озеро и пошутил в меру. На более открытых пространствах волны пошалили немного, катер подбрасывало, что добавило в прогулку адреналина. Высадка была на острове Хонкасало, тропа на "Крышу Ладоги" отмечена табличками. Но ходить надо смотря под ноги. Виды великолепные. Для первого знакомства с Карелией и Ладожским озером просто замечательно. В Сортавале, в заведении Дом Берга поела очень вкусный суп - мясная солянка. Говорят и борщ и уха со сливками тоже вкусные. Калитки меня не впечатлили, хотя по внешнему виду они выглядели гораздо аппетитней чем в других местах. но как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Горный парк не очень впечатлил. Наверное к моменту прибытия в него я уже устала и времени на осмотр маловато, пришлось поторапливаться. Думаю, для нормальной прогулки по нему надо намного больше 1,5 часов и много денег с собой, что бы успеть на интересные внутренние экскурсии. И еще по моему мнению, не достаточно информационных указателей. Были только на основных развилках. Для людей с топографическим кретинизмом (которые не умеют ориентироваться по картам):) их не достаточно. Опять же по моему мнению. Большой карьер красив, малый не оставил никаких эмоций, как и белая гора. Парк продолжает развиваться, надеюсь через несколько лет будет еще лучше. На обратном пути заехали к крепости Карела. Сейчас она на реставрации, так что только рядом постояли, зато по пути к ней гид очень подробно и интересно рассказала историю этой крепости. Большое спасибо Екатерине за прекрасно проведённое время экскурсии!
+2
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Телина
Всё очень понравилось, порекомендую своим знакомым. Единственное мало времени и далеко не все успели посмотреть. В рамках экскурсии -все отлично, несомненно 5 из 5. Обязательно приедем сюда вновь уже не на один день. Всем спасибо огромное.
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Светлана
Шхеры потрясающие! Гид Александр неутомимо рассказывал всю дорогу и в обратном направлении тоже, что приятно удивило. В Сортавале была вкуснейшая уха в Jarvikala. Перед покупкой нужно понимать, что основную часть экскурсии вы проведёте в пути: 2 часа на шхеры, 1:10 на парк Рускеала и время на обед.
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Г
Галина
Мне все понравилось! Я довольна! Природа супер и с погодой повезло дождей не было и Комаров тоже!!! 👍👍👍спасибо все. Организатором в том числе и экскурсоводу Ивану!
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П
Пашкевич
Добрый день. 26 августа 2025 ездили на экскурсию Ладожские шхеры и Рускиала. Гид Михаил. Замечательная экскурсия. Прогулка на катере отлично. Повезло с погодой. Прекрасный гид Михаил Все рассказал о программе читать дальшеуменьшить
и времени на каждой точке, много интересной исторической информации, не занудно. На каждой остановке чётко все говорил и рассылал информацию чтобы никто не потерялся и на опаздывал. Советовал где лучше поесть, купить сувениры, настойки, рыбу… Все было отлично! Спасибо большое
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