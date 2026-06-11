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Ладожские шхеры на катере и горный парк «Рускеала» - из Петербурга

Увидеть Карелию с воды, погрузиться в древнюю историю и насладиться северной природой
Утром — крепость в Приозерске, днём — прогулка на катере по лабиринтам Ладоги.

А ещё самостоятельное исследование бывшего мраморного каньона с его эко-тропами, штольнями и панорамами.

Вы услышите, что сохранилось на улицах Сортавалы, и выясните, как горный парк связан с Эрмитажем и Исаакиевским собором.
4.7
9 отзывов
Ладожские шхеры на катере и горный парк «Рускеала» - из Петербурга
Ладожские шхеры на катере и горный парк «Рускеала» - из Петербурга
Ладожские шхеры на катере и горный парк «Рускеала» - из Петербурга

Описание экскурсии

Крепость «Корела». Главная достопримечательность Приозерска. Построена в 13 веке новгородцами на острове среди бурных рукавов Вуоксы.

Лахденпохья. По пути познакомитесь со старейшей лютеранской кирхой Карелии, построенной в 1850 году.

Ладожские шхеры. На пристани в Сортавале вас будет ждать скоростной катер, на котором вы отправитесь на экскурсию. Многие сравнивают шхеры с норвежскими фьордами, у вас будет возможность увидеть это явление природы во всём великолепии.

Горный парк «Рускеала». Искусственно затопленная территория карьера восхищает: мраморные утёсы, изумрудная гладь озера и душистые сосны.

Сортавала. Проезжая по улицам, вы познакомитесь с историей города, увидите сохранившиеся здания, которые являются частью культурного наследия Карелии.

Примерный тайминг

6:30 — сбор группы и выезд из Санкт-Петербурга
9:00 — осмотр крепости «Корела»
по пути — кирха в Лахденпохье (без остановки)
12:00 — прогулка по Ладожским шхерам на катере (2 часа), обед и трансфер в «Рускеалу»
15:00 — самостоятельное посещение горного парка (1,5 часа)
18:00 — проезд по Сортавале с рассказом гида
23:00 — возвращение в Санкт-Петербург

Организационные детали

  • На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму — организатору онлайн в день бронирования (мы пришлём вам ссылку). После оплаты вы получите подтверждение бронирования по электронной почте. Если вы задержите доплату, мы не сможем подтвердить заказ.
  • Часть оплаты, внесённую по ссылке, мы вернём в случае отмены заказа с вашей стороны не менее, чем за 72 часов до начала
  • Для завершения бронирования нужно предоставить паспортные данные для оформления билета
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе
  • Катание на катере по Ладожским шхерам (2 часа) входит в стоимость

Дополнительные расходы

  • Бронирование мест в автобусе: 2 ряд за водителем/гидом — 500 ₽ за чел.; 3 ряд — 400 ₽ за чел.; 4 ряд — 300 ₽ за чел.; 5 ряд — 200 ₽ за чел.; 6 ряд — 100 ₽ за чел.
  • Парк Рускеала — 750 ₽ взрослые, 650 ₽ студенты, 550 ₽ школьники; обед — по желанию от 800 ₽
  • Посещение национального парка «Ладожские шхеры»: 350 ₽ с чел. Оплатить можно на сайте нацпарка самостоятельно до начала экскурсии. Все льготные категории граждан обладают правом бесплатного посещения. Но им также необходимо оформить QR-код на сайте

ежедневно в 06:45

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Пенсионеры7290 ₽
Дети до 12 лет7290 ₽
Стандартный7590 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:45
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 3327 туристов
Мы разделяем идею о том, что путешествия по России должны быть популярны и доступны каждому. Наша родина для нас — источник нескончаемого вдохновения. Поэтому, пока другие возят людей туда, где
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прошли уже миллионы, мы развиваем туризм там, где в северной красоте черпал вдохновение Николай Рерих, где из-под пера Гавриила Державина вышла непревзойдённая ода водопаду, где Пётр Первый создал первый российский курорт — в Карелии. В 2015 году, благодаря нашим достижениям, мы стали первыми официальными представителями Горного парка Рускеала в г. Санкт-Петербург, и наши туры в Карелию были признаны лучшими.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
В шхрерах приятная прогулка, но действительно мателькая. доехали на 1 остров, походили и все.
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О
Мне очень понравилась экскурсия! По дороге гид Екатерина познакомила с историей республики, очень интересно рассказ вела. Главное - прогулка по Ладоге выше всяких похвал. Рулевой катера очень позитивный человек. Рассказал
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и про остров Хавус и про озеро и пошутил в меру. На более открытых пространствах волны пошалили немного, катер подбрасывало, что добавило в прогулку адреналина. Высадка была на острове Хонкасало, тропа на "Крышу Ладоги" отмечена табличками. Но ходить надо смотря под ноги. Виды великолепные. Для первого знакомства с Карелией и Ладожским озером просто замечательно. В Сортавале, в заведении Дом Берга поела очень вкусный суп - мясная солянка. Говорят и борщ и уха со сливками тоже вкусные. Калитки меня не впечатлили, хотя по внешнему виду они выглядели гораздо аппетитней чем в других местах. но как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Горный парк не очень впечатлил. Наверное к моменту прибытия в него я уже устала и времени на осмотр маловато, пришлось поторапливаться. Думаю, для нормальной прогулки по нему надо намного больше 1,5 часов и много денег с собой, что бы успеть на интересные внутренние экскурсии. И еще по моему мнению, не достаточно информационных указателей. Были только на основных развилках. Для людей с топографическим кретинизмом (которые не умеют ориентироваться по картам):) их не достаточно. Опять же по моему мнению. Большой карьер красив, малый не оставил никаких эмоций, как и белая гора. Парк продолжает развиваться, надеюсь через несколько лет будет еще лучше. На обратном пути заехали к крепости Карела. Сейчас она на реставрации, так что только рядом постояли, зато по пути к ней гид очень подробно и интересно рассказала историю этой крепости.
Большое спасибо Екатерине за прекрасно проведённое время экскурсии!

Мне очень понравилась экскурсия! По дороге гид Екатерина познакомила с историей республики, очень интересно рассказ вела.
Мне очень понравилась экскурсия! По дороге гид Екатерина познакомила с историей республики, очень интересно рассказ вела.
Мне очень понравилась экскурсия! По дороге гид Екатерина познакомила с историей республики, очень интересно рассказ вела.
Мне очень понравилась экскурсия! По дороге гид Екатерина познакомила с историей республики, очень интересно рассказ вела.
Мне очень понравилась экскурсия! По дороге гид Екатерина познакомила с историей республики, очень интересно рассказ вела.
Мне очень понравилась экскурсия! По дороге гид Екатерина познакомила с историей республики, очень интересно рассказ вела.
Мне очень понравилась экскурсия! По дороге гид Екатерина познакомила с историей республики, очень интересно рассказ вела.
Мне очень понравилась экскурсия! По дороге гид Екатерина познакомила с историей республики, очень интересно рассказ вела.+2
Мне очень понравилась экскурсия! По дороге гид Екатерина познакомила с историей республики, очень интересно рассказ вела.
Мне очень понравилась экскурсия! По дороге гид Екатерина познакомила с историей республики, очень интересно рассказ вела.
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Телина
Всё очень понравилось, порекомендую своим знакомым. Единственное мало времени и далеко не все успели посмотреть. В рамках экскурсии -все отлично, несомненно 5 из 5. Обязательно приедем сюда вновь уже не на один день. Всем спасибо огромное.
Всё очень понравилось, порекомендую своим знакомым. Единственное мало времени и далеко не все успели посмотреть. В
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Светлана
Шхеры потрясающие! Гид Александр неутомимо рассказывал всю дорогу и в обратном направлении тоже, что приятно удивило. В Сортавале была вкуснейшая уха в Jarvikala.
Перед покупкой нужно понимать, что основную часть экскурсии вы проведёте в пути: 2 часа на шхеры, 1:10 на парк Рускеала и время на обед.
Шхеры потрясающие! Гид Александр неутомимо рассказывал всю дорогу и в обратном направлении тоже, что приятно удивило.
Шхеры потрясающие! Гид Александр неутомимо рассказывал всю дорогу и в обратном направлении тоже, что приятно удивило.
Шхеры потрясающие! Гид Александр неутомимо рассказывал всю дорогу и в обратном направлении тоже, что приятно удивило.
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Г
Мне все понравилось! Я довольна! Природа супер и с погодой повезло дождей не было и Комаров тоже!!! 👍👍👍спасибо все. Организатором в том числе и экскурсоводу Ивану!
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П
Добрый день. 26 августа 2025 ездили на экскурсию Ладожские шхеры и Рускиала. Гид Михаил. Замечательная экскурсия. Прогулка на катере отлично. Повезло с погодой. Прекрасный гид Михаил Все рассказал о программе
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и времени на каждой точке, много интересной исторической информации, не занудно. На каждой остановке чётко все говорил и рассылал информацию чтобы никто не потерялся и на опаздывал. Советовал где лучше поесть, купить сувениры, настойки, рыбу… Все было отлично! Спасибо большое

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