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и про остров Хавус и про озеро и пошутил в меру. На более открытых пространствах волны пошалили немного, катер подбрасывало, что добавило в прогулку адреналина. Высадка была на острове Хонкасало, тропа на "Крышу Ладоги" отмечена табличками. Но ходить надо смотря под ноги. Виды великолепные. Для первого знакомства с Карелией и Ладожским озером просто замечательно. В Сортавале, в заведении Дом Берга поела очень вкусный суп - мясная солянка. Говорят и борщ и уха со сливками тоже вкусные. Калитки меня не впечатлили, хотя по внешнему виду они выглядели гораздо аппетитней чем в других местах. но как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Горный парк не очень впечатлил. Наверное к моменту прибытия в него я уже устала и времени на осмотр маловато, пришлось поторапливаться. Думаю, для нормальной прогулки по нему надо намного больше 1,5 часов и много денег с собой, что бы успеть на интересные внутренние экскурсии. И еще по моему мнению, не достаточно информационных указателей. Были только на основных развилках. Для людей с топографическим кретинизмом (которые не умеют ориентироваться по картам):) их не достаточно. Опять же по моему мнению. Большой карьер красив, малый не оставил никаких эмоций, как и белая гора. Парк продолжает развиваться, надеюсь через несколько лет будет еще лучше. На обратном пути заехали к крепости Карела. Сейчас она на реставрации, так что только рядом постояли, зато по пути к ней гид очень подробно и интересно рассказала историю этой крепости.

Большое спасибо Екатерине за прекрасно проведённое время экскурсии!