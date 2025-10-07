Путешественники посетят средневековую крепость Корела, насладятся видами водопадов Ахвенкоски и исследуют горный парк «Рускеала».
Программа включает посещение старинного города Сортавала и возможность попробовать местные деликатесы.
Это путешествие предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и культуру региона, а также насладиться природными красотами
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Посещение средневековой крепости Корела
- 🌊 Водопады Ахвенкоски с тропами и мостиками
- ⛰️ Горный парк «Рускеала» с мраморными каньонами
- 🏙️ Обзорная экскурсия по Сортавале
- 🍲 Возможность попробовать местные деликатесы
Что можно увидеть
- Крепость Корела
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк «Рускеала»
- Лютеранская кирха в Лахденпохье
Описание экскурсии
Крепость Корела — сердце Приозерска
Вы посетите средневековую крепость, первые стены которой новгородцы возводили ещё в 13 веке. Позже Корела переходила от шведов к финнам, а затем к России — её история отражает судьбу всего Приладожья.
Лютеранская кирха в Лахденпохье
Проезжая по трассе, вы увидите руины кирхи Яккима — некогда самого большого лютеранского храма Карелии. Кирха была построена в форме креста и освящена в 1851 году.
Водопады Ахвенкоски
Заедем в великолепный комплекс, состоящий из четырёх водопадов — каждый со своим характером. У водопадов обустроены тропы и обзорные площадки. По желанию вы пройдёте по «Аллее сказок» — висячим мостикам над бурлящей водой.
Горный парк «Рускеала» — мрамор, штольни и изумрудная гладь
До прибытия в Рускеалу гид расскажет об истории парка — чтобы у вас было максимум времени на самостоятельную прогулку. Вас ждут мраморные каньоны, таинственные штольни, гладь затопленного карьера и живописные экотропы. А ещё дополнительные активности — парк предлагает много форматов отдыха.
Краткая обзорная экскурсия по Сортавале
Мы проедем по городу, раскинувшемуся на берегу Ладожского озера. Вы услышите о его истории, увидите старинные здания и памятник рунопевцу, а также узнаете, кто открыл миру рускеальский мрамор.
Местные деликатесы — финская уха и карельские настойки
Сделаем остановку в магазине форелевого хозяйства, где можно купить рыбу, икру или отведать финской ухи на сливках. А также заглянем в магазин карельских настоек и бальзамов — здесь всегда рады тем, кто ценит аутентичные вкусы.
Примерный тайминг экскурсии:
- 06:45 — отправление из Петербурга
- 09:30 — крепость Корела
- 12:00 — обед
- 13:30 — водопады Ахвенкоски
- 14:30 — горный парк Рускеала (свободное время)
- 18:00 — Сортавала
- 00:00 — ориентировочный возврат в Петербург (зависит от ситуации на дорогах)
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автобусе
- Важно! После бронирования необходимо внести остаток средств переводом по ссылке, которую мы вам отправим. А также передать организатору ФИО, дату рождения и данные паспорта для регистрации на выезд согласно законам о транспортной безопасности. Возврат этих средств возможен при отмене за 3 дня до экскурсии
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы:
- Комплексный обед — 650 ₽ за чел.
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски — 500 ₽ за чел.
- Горный парк «Рускеала» — 650 ₽ за чел.
Обратите внимание: 2 и 3 августа в Горном парке Рускеала проходит детский праздник «Волшебный мир мармориков». Стоимость входного билета в парк в эти дни — 800 ₽.
ежедневно в 06:45
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3998 ₽
|Пенсионеры
|3790 ₽
|Детский 5-11 лет
|3790 ₽
