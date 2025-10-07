Маршрут соединяет главные достопримечательности Карелии. Путешественники посетят средневековую крепость Корела, насладятся видами водопадов Ахвенкоски и исследуют горный парк «Рускеала». Программа включает посещение старинного города Сортавала и возможность попробовать местные деликатесы. Это путешествие предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и культуру региона, а также насладиться природными красотами

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Крепость Корела — сердце Приозерска

Вы посетите средневековую крепость, первые стены которой новгородцы возводили ещё в 13 веке. Позже Корела переходила от шведов к финнам, а затем к России — её история отражает судьбу всего Приладожья.

Лютеранская кирха в Лахденпохье

Проезжая по трассе, вы увидите руины кирхи Яккима — некогда самого большого лютеранского храма Карелии. Кирха была построена в форме креста и освящена в 1851 году.

Водопады Ахвенкоски

Заедем в великолепный комплекс, состоящий из четырёх водопадов — каждый со своим характером. У водопадов обустроены тропы и обзорные площадки. По желанию вы пройдёте по «Аллее сказок» — висячим мостикам над бурлящей водой.

Горный парк «Рускеала» — мрамор, штольни и изумрудная гладь

До прибытия в Рускеалу гид расскажет об истории парка — чтобы у вас было максимум времени на самостоятельную прогулку. Вас ждут мраморные каньоны, таинственные штольни, гладь затопленного карьера и живописные экотропы. А ещё дополнительные активности — парк предлагает много форматов отдыха.

Краткая обзорная экскурсия по Сортавале

Мы проедем по городу, раскинувшемуся на берегу Ладожского озера. Вы услышите о его истории, увидите старинные здания и памятник рунопевцу, а также узнаете, кто открыл миру рускеальский мрамор.

Местные деликатесы — финская уха и карельские настойки

Сделаем остановку в магазине форелевого хозяйства, где можно купить рыбу, икру или отведать финской ухи на сливках. А также заглянем в магазин карельских настоек и бальзамов — здесь всегда рады тем, кто ценит аутентичные вкусы.

Примерный тайминг экскурсии:

06:45 — отправление из Петербурга

09:30 — крепость Корела

12:00 — обед

13:30 — водопады Ахвенкоски

14:30 — горный парк Рускеала (свободное время)

18:00 — Сортавала

00:00 — ориентировочный возврат в Петербург (зависит от ситуации на дорогах)

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автобусе

Важно! После бронирования необходимо внести остаток средств переводом по ссылке, которую мы вам отправим. А также передать организатору ФИО, дату рождения и данные паспорта для регистрации на выезд согласно законам о транспортной безопасности. Возврат этих средств возможен при отмене за 3 дня до экскурсии

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы:

Комплексный обед — 650 ₽ за чел.

Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски — 500 ₽ за чел.

Горный парк «Рускеала» — 650 ₽ за чел.

Обратите внимание: 2 и 3 августа в Горном парке Рускеала проходит детский праздник «Волшебный мир мармориков». Стоимость входного билета в парк в эти дни — 800 ₽.