Мраморная Карелия из Петербурга: дорога в парк «Рускеала»

Откройте для себя Карелию с её мраморными каньонами и средневековыми крепостями. Узнайте историю региона и насладитесь природой на экскурсии
Маршрут соединяет главные достопримечательности Карелии.

Путешественники посетят средневековую крепость Корела, насладятся видами водопадов Ахвенкоски и исследуют горный парк «Рускеала».

Программа включает посещение старинного города Сортавала и возможность попробовать местные деликатесы.

Это путешествие предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и культуру региона, а также насладиться природными красотами
4.6
16 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Посещение средневековой крепости Корела
  • 🌊 Водопады Ахвенкоски с тропами и мостиками
  • ⛰️ Горный парк «Рускеала» с мраморными каньонами
  • 🏙️ Обзорная экскурсия по Сортавале
  • 🍲 Возможность попробовать местные деликатесы
Мраморная Карелия из Петербурга: дорога в парк «Рускеала»© Пётр
Мраморная Карелия из Петербурга: дорога в парк «Рускеала»© Пётр
Мраморная Карелия из Петербурга: дорога в парк «Рускеала»© Пётр

Что можно увидеть

  • Крепость Корела
  • Водопады Ахвенкоски
  • Горный парк «Рускеала»
  • Лютеранская кирха в Лахденпохье

Описание экскурсии

Крепость Корела — сердце Приозерска

Вы посетите средневековую крепость, первые стены которой новгородцы возводили ещё в 13 веке. Позже Корела переходила от шведов к финнам, а затем к России — её история отражает судьбу всего Приладожья.

Лютеранская кирха в Лахденпохье

Проезжая по трассе, вы увидите руины кирхи Яккима — некогда самого большого лютеранского храма Карелии. Кирха была построена в форме креста и освящена в 1851 году.

Водопады Ахвенкоски

Заедем в великолепный комплекс, состоящий из четырёх водопадов — каждый со своим характером. У водопадов обустроены тропы и обзорные площадки. По желанию вы пройдёте по «Аллее сказок» — висячим мостикам над бурлящей водой.

Горный парк «Рускеала» — мрамор, штольни и изумрудная гладь

До прибытия в Рускеалу гид расскажет об истории парка — чтобы у вас было максимум времени на самостоятельную прогулку. Вас ждут мраморные каньоны, таинственные штольни, гладь затопленного карьера и живописные экотропы. А ещё дополнительные активности — парк предлагает много форматов отдыха.

Краткая обзорная экскурсия по Сортавале

Мы проедем по городу, раскинувшемуся на берегу Ладожского озера. Вы услышите о его истории, увидите старинные здания и памятник рунопевцу, а также узнаете, кто открыл миру рускеальский мрамор.

Местные деликатесы — финская уха и карельские настойки

Сделаем остановку в магазине форелевого хозяйства, где можно купить рыбу, икру или отведать финской ухи на сливках. А также заглянем в магазин карельских настоек и бальзамов — здесь всегда рады тем, кто ценит аутентичные вкусы.

Примерный тайминг экскурсии:

  • 06:45 — отправление из Петербурга
  • 09:30 — крепость Корела
  • 12:00 — обед
  • 13:30 — водопады Ахвенкоски
  • 14:30 — горный парк Рускеала (свободное время)
  • 18:00 — Сортавала
  • 00:00 — ориентировочный возврат в Петербург (зависит от ситуации на дорогах)

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автобусе
  • Важно! После бронирования необходимо внести остаток средств переводом по ссылке, которую мы вам отправим. А также передать организатору ФИО, дату рождения и данные паспорта для регистрации на выезд согласно законам о транспортной безопасности. Возврат этих средств возможен при отмене за 3 дня до экскурсии
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы:

  • Комплексный обед — 650 ₽ за чел.
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски — 500 ₽ за чел.
  • Горный парк «Рускеала» — 650 ₽ за чел.

Обратите внимание: 2 и 3 августа в Горном парке Рускеала проходит детский праздник «Волшебный мир мармориков». Стоимость входного билета в парк в эти дни — 800 ₽.

ежедневно в 06:45

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3998 ₽
Пенсионеры3790 ₽
Детский 5-11 лет3790 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
За Казанским собором
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:45
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1002 туристов
Здравствуйте! Мы — туристическая компания в Петербурге. Организуем речные круизы: обзорные, гастрономические, танцевальные и тематические. Приглашаем вас полюбоваться Северной столицей с воды и не только.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
3
2
1
1
1

Фотографии от путешественников

Фотографии от путешественников
Л
Леван
7 окт 2025
Волшебная поездка.
Д
Дарья
9 сен 2025
Природа красивая
Природа красивая
Елена
Елена
3 сен 2025
Очень хорошо съездили! Повезло с дорогой (без пробок) и с погодой (тепло, солнце и без дождя). Для первого ознакомления и понимания Карелии-тур очень подходит. Он удобен в плане дороги и
читать дальше

полученной информации. Наш гид Оксана Анатальевна очень интересно рассказывала историю края. Вся информация была понятна и легко запоминалась. Оксана отличный организатор! Все важные моменты говорились четко и понятно. По организации поездки (плюсы): комфортабельный автобус, вкусный и простой обед (700р. /чел.), покупка билетов на водопады Ахвенкоски и в парк "Рускеала" (всё это делает гид, очень удобно).
Что лучше знать: на покупку сувениров дается мало времени 30 минут, поэтому лучше заранее понимать, что вы хотите купить-настойку или шкатулку. В самом парке "Рускеала" еще не всё доработано. Можно не успеть покататься на лодке по подземной Рускеале (идет 1 час). Доступные сеансы по времени, когда уже нужно уезжать из парка или осталось одно место. Не везде есть указатели, а дорог много)) Лучше сфотографировать карту у касс на входе, чтобы не терять время на "куда свернуть?"). Цены везде высокие. Средняя цена любого сувенира от 400 р. и выше. Наличка в парк нужна. Там, действительно, плохая связь. В сувенирных магазинах и кафе терминалы работали.
А так, впечатление от поездки отличное! Много впечатлений, было интересно и просто хорошо!)

М
Мария
14 авг 2025
Гид - Вероника очень понравилась, рассказывала всё очень доходчиво и интересно!
Гид - Вероника очень понравилась, рассказывала всё доходчиво и интересно!
Р
Роман
10 авг 2025
Все круто, время в таких поездках летит незаметно! Отдохнул от городской суеты, вдохнул настоящим свежим воздухом. Все красиво и вдохновляет.
М
Матвей
9 авг 2025
Все было замечательно! Огромная благодарность организатором за проделанную работу! Это приключение запомнится надолго. Единственный нюанс, который не зависит от туроператора — это угрюмые соседи по автобусу. К сожалению, плохое настроение
читать дальше

некоторых портит атмосферу для всех. Поэтому наш совет будущим путешественникам: берите с собой не только документы, но и хорошее настроение. Улыбайтесь, делитесь впечатлениями, радуйтесь мелочам — и Карелия ответит вам светом, тишиной и внутренним теплом. Ведь путешествие — это не только куда ты едешь, но и с каким сердцем!

Е
Евгения
9 авг 2025
Особенно понравились водопады Ахвенкоски!!! — чистый воздух, шум воды и ощущение, что ты в фильме. Кстати, сцены фильма «А зори здесь тихие» действительно снимали здесь. Главная жемчужина тура — Горный
читать дальше

парк Рускеала. Мраморный каньон поразил прозрачностью воды и масштабом. Порадовало, что всё чётко организовано. Обед был вкусный. Гид добрый и умный. Я рада. Поездка однозначно стоит того — за один день успеваешь увидеть и природу, и историю Карелии, зарядиться впечатлениями и сделать десятки красивых фото и видео. Это был лучший день моего лета. Всем спасибо!

Г
Геннадий
6 авг 2025
Первая остановка была на какой-то крепости, посмотреть на которую нам дали 10 минут, не получилось чего-то особенного увидеть и услышать.
Вторая остановка была в Сортавале, дали 35 минут, которые все в
читать дальше

основном потратили на магазины с сувенирами, но несмотря на большое количество людей получилось попасть на произвольную дегустацию меда и варенья.
После мы поехали на обед за 700 рублей в самое обычное кафе-столовую, где были очень маленькие порции, еда оставляет желать лучшего, крайне разочаровались.
Третья остановка: мы поехали на водопады, дали 35 минут на осмотр, нам не повезло, был ливень, но мы были в дождевиках, там есть эко-тропа, про которую никто не сказал и из-за этого мы просто полчаса простояли под дождем, вместо того, чтобы её посетить (там везде продаются дождевики, поэтому дождь-не проблема)
Четвертая остановка: Парк Рускеала, также был дождь, который часто там бывает, из-за проблем со связью многие, кто покупал билеты через турорганизацию не смогли получить/распечать свои билеты и просто не попали в парк (мы покупали билеты на сайте, прошли в парк без проблем), получается большинство просидело в автобусе и близстоящих кафе 2,5 часа во время запланированного похода в парк. Парк сам по себе прекрасный, мне показалось это единственной причиной для посещения в рамках этой экскурсии Карелии. Часть наших туристов потеряли по пути в парк (их должны были забрать с доп. экскурсии какой-то, соответственно в парк они тоже не попали и выживали под дождем где-то около 3-4 часов).
Последняя остановка была в рыбном магазинчике со вкусной кухней, все было бы прекрасно, если бы не факт того, что в этот маленький магазин одновременно приехало три-четыре туристических автобуса (150-200 человек), люди чуть ли не дрались за еду в замкнутом пространстве без кондиционера, вообщем очередная остановка разочарования.
За 4000 рублей мы получили такси до парка Рускеала и обратно, больше ничего.
Если хотите круто провести время, купите лучше билеты на ретро-поезд туда и обратно и съездите только в парк в хорошую погоду, сэкономите деньги, время и силы!

Первая остановка была на какой-то крепости, посмотреть на которую нам дали 10 минут, не получилось чего-то особенного увидеть и услышать.
Пётр
Пётр
Ответ организатора:
Уважаемые туристы,

Прежде всего хотим уточнить: первая остановка была на исторической крепости Корела. К сожалению, из-за сильнейшего ливня, который обрушился на
читать дальше

регион в тот день (и стал самым мощным за последние годы — он даже вывел из строя технику и связь в районе), пришлось сократить время осмотра. В условиях проливного дождя и скользких каменных поверхностей продлить прогулку было небезопасно. То же касается и водопадов — выделенное время, оказалось пределом возможного: по подвесным мостикам в ливень и грозу передвигаться было рискованно.

Очень жаль, что необходимость соблюдать меры безопасности в условиях экстремальной погоды привела к сокращению времени на объектах и, как следствие, к низкой оценке. Но наша главная задача — чтобы каждый турист вернулся домой в целости и сохранности. И в тот день, несмотря на грозу, сбои связи и проливной дождь, нам героически удалось провести экскурсию без происшествий — все группы были вовремя собраны, никто не пострадал, и каждый увидел ключевые достопримечательности.

Мы гордимся своей командой — гидами, водителями, логистами, — которые в сложнейших условиях выполнили свою работу!

Насчёт питания - выбираем кафе, которые справляются с обслуживанием групп, имеют хорошую репутацию и стабильное качество. Туристы в праве выбирать блюда под свой вкус.

Ретро-поезд до Рускеала едет из Сортавала - из самой Карелии. Наше предложение для гостей из Санкт-Петербурга, которые получают качественную трассовую экскурсию!

Желаем вам солнечных путешествий

Юлия
Юлия
3 авг 2025
Отличная экскурсия. Все понравилось, красивые места, гид очень хорошо и интересно рассказывала, организация отличная.
Отличная экскурсия. Все понравилось, красивые места, гид очень хорошо и интересно рассказывала, организация отличная.
Т
Тимур
3 авг 2025
Побывали на однодневной экскурсии в Карелию — и до сих пор под впечатлением! Всё было организовано на высшем уровне: чётко, комфортно и с настоящей душой. Маршрут получился насыщенным, но при
читать дальше

этом не ощущался перегруженным. Водопады Ахвенкоски — место по-настоящему волшебное. Завораживающая атмосфера, шум воды, свежий воздух… Оставаться там хотелось бесконечно. Горный парк Рускеала - это удивительное сочетание природы и истории. Нам дали достаточно времени, чтобы свободно осмотреться, сделать фото и просто насладиться красотой. По дороге гид делился интересными историями о Карелии — о её природе, культуре, легендах. Причём рассказывал легко, увлекательно, без назидательности. Чувствуется, что люди искренне любят этот край и хотят, чтобы его полюбили и мы. Отдельное спасибо водителю — ехали плавно и безопасно. В автобусе было комфортно: можно было отдохнуть, поспать или просто любоваться сказочной природой за окном. Вернулись домой уставшими, но счастливыми — с настоящей внутренней перезагрузкой после городской суеты. Огромное спасибо за такой прекрасный день! Порекомендуем эту экскурсию друзьям!

Х
Хромина
2 авг 2025
Шикарная экскурсия, природа фантастическая, гид превосходный. Все четко, очень интересно, познавательно и комфортно.
Д
Даутова
2 авг 2025
Гид, водитель, автобус - 10 из 10. оч приятные воспоминания. Конечно "погоду" делаем именно гид, его звали Михаил. Настолько все четко было организовано с его стороны, браво! А какой он
читать дальше

рассказчик!!!! Терпеливый, тактичный. Мы устали очень. 17 часов все длилось. Порекомендую лишь тем. кто любит так проводить досуг. Я решила для себя, что все, мои экскурсии теперь не могут длится более 3 часов в одну сторону)), возраст дает знать. но с таким гидом еще куда-нибудь я бы с радостью!!!

Т
Татьяна
1 авг 2025
Экскурсия понравилась!!! Гид Юрий супер!!!
К
Ксения
29 июл 2025
Гид Илья оказался довольно грубым. Мы сели на проспекте просвещения с маленьким ребенком. Места были в разных частях автобуса, на мой вопрос куда нам сесть, он грубо отвечал, что сейчас
читать дальше

остановит автобус если мы не сядем, вместо того чтобы помочь найти свободное место.
Женщине в автобусе стало плохо, она теряла сознание то ли от духоты, то ли от укачивания. На просьбу остановить автобус, сказал, что это невозможно, никакого участия в помощи не принимал, просто игнорировал, в то время как другие пассажиры помогали чем могли.
На просьбу напомнить когда автобус остановится в конкретной локации, чтобы выйти там, промолчал, мы сразу не сориентировались.
Рассказывал без особого интереса, на отвали, зато раз 10 повторял про магазин рыбы и сувениров, видимо там где ему капает процент.
Много была на автобусных экскурсиях в нашей и других странах, такого не включенного и агрессивного гида не встречала.

Пётр
Пётр
Ответ организатора:
Уважаемая Ксения,

Мы внимательно изучили ситуацию.
Что касается поведения гида Ильи — его реакция признана несоответствующей внутренним стандартам. В данный момент он
читать дальше

временно отстранён от проведения экскурсий и находится на режиме отдыха.

Что касается посадки: сбор туристов осуществляется у Казанского собора. Остановка на проспекте Просвещения была добавлена по вашей просьбе как дополнительная точка. На этом этапе в автобусе доступны только оставшиеся места, и мы не можем гарантировать их близость или удобное расположение.

С учётом вашей обратной связи, в будущем планируем внедрить возможность резервирования мест за дополнительную плату при посадке с дополнительных точек.

Мы ежедневно отправляем экскурсии и прикладываем усилия, чтобы каждый гость получал комфортные и безопасные условия. Благодарим вас за обратную связь — такие ситуации помогают нам анализировать процессы и держать уровень сервиса.

Татьяна
Татьяна
6 июл 2025
Отличный тур по Карелии, посетили самые популярные и красивые места! Гид Ирина Михайловна просто потрясающая) мраморный карьер Рускеала нереально красив) все организовано грамотно и рационально
Отличный тур по Карелии, посетили самые популярные и красивые места! Гид Ирина Михайловна просто потрясающая) мраморный карьер Рускеала нереально красив) все организовано грамотно и рационально

