Восстановить ежедневный маршрут императора и увидеть Петербург его глазами
«В час пополудни он выходил из Зимнего дворца и следовал по Дворцовой набережной. Прогулка повторялась каждый день и называлась Le tour imperial», — так описывал граф Соллогуб ежедневный променад императора Александра I. Мы детально восстановим этот маршрут, увидим, что встречалось царственному пешеходу по пути и поговорим о временах его правления.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Вы увидите Петропавловскую крепость и дворцы Великих Князей, в том числе Мраморный дворец Константина — младшего брата Александра I
- Узнаете, в какой части Зимнего дворца жил юный наследник и почему он не занял апартаменты императора, когда взошёл на престол
- Мы обсудим, кто и в каких условиях воспитывал наследников престола и почему у них самих не осталось наследников
- Поговорим об ужасном наводнении 1824 года, когда вода поднялась до отметки 4,21 м
- Пройдём через Летний сад, и я расскажу, где жил баснописец Иван Андреевич Крылов и как он развлекался.
- Посмотрим на единственный замок Северной столицы
- Обсудим, где жила фаворитка Александра I
Организационные детали
Мы пройдём неспешным шагом примерно 4 км, поэтому комфортная обувь приветствуется.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Зимнего дворца
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алена — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 96 туристов
Меня зовут Алёна. Я мечтала о Ленинграде с трех лет. А переехала в Петербург в 2005-м. Много лет изучала город: ходила на экскурсии, читала, смотрела и слушала. Интересовалась как парадной стороной, так и жизнью простых людей. Водила на прогулки друзей, знакомых, родственников — всех, кто приезжал. Наконец, решила сделать это своей профессией. Закончила курсы гида-переводчика, прошла обучение в основных музеях и получила лицензию. Моя цель — поселить Северную столицу в сердце каждого гостя!
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