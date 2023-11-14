Алена — ваш гид в Санкт-Петербурге

Провела экскурсии для 96 туристов

Меня зовут Алёна. Я мечтала о Ленинграде с трех лет. А переехала в Петербург в 2005-м. Много лет изучала город: ходила на экскурсии, читала, смотрела и слушала. Интересовалась как парадной стороной, так и жизнью простых людей. Водила на прогулки друзей, знакомых, родственников — всех, кто приезжал. Наконец, решила сделать это своей профессией. Закончила курсы гида-переводчика, прошла обучение в основных музеях и получила лицензию. Моя цель — поселить Северную столицу в сердце каждого гостя!

Задать вопрос