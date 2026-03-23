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Le tour Imperial - прогулка с Александром I

Восстановить ежедневный маршрут императора и увидеть Петербург его глазами
«В час пополудни он выходил из Зимнего дворца и следовал по Дворцовой набережной. Прогулка повторялась каждый день и называлась Le tour imperial», — так описывал граф Соллогуб ежедневный променад императора Александра I. Мы детально восстановим этот маршрут, увидим, что встречалось царственному пешеходу по пути и поговорим о временах его правления.
5
4 отзыва
Le tour Imperial - прогулка с Александром I
Le tour Imperial - прогулка с Александром I
Le tour Imperial - прогулка с Александром I

Описание экскурсии

  • Вы увидите Петропавловскую крепость и дворцы Великих Князей, в том числе Мраморный дворец Константина — младшего брата Александра I.
  • Узнаете, в какой части Зимнего дворца жил юный наследник и почему он не занял апартаменты императора, когда взошёл на престол.
  • Мы обсудим, кто и в каких условиях воспитывал наследников престола и почему у них самих не осталось наследников.
  • Поговорим об ужасном наводнении 1824 года, когда вода поднялась до отметки 4,21 м.
  • Пройдём через Летний сад, и я расскажу, где жил баснописец Иван Андреевич Крылов и как он развлекался.
  • Посмотрим на единственный замок Северной столицы.
  • Обсудим, где жила фаворитка Александра I.

Организационные детали

  • Мы пройдём неспешным шагом примерно 4 км, поэтому комфортная обувь приветствуется.
  • Если вас больше трёх человек, доплата за каждого следующего участника составит 1000 руб.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Зимнего дворца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна
Алёна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 793 туристов
Меня зовут Алёна. Я мечтала о Ленинграде с трёх лет. А переехала в Петербург в 2005 году. Много лет изучала город: ходила на экскурсии, читала, смотрела и слушала. Интересовалась как
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парадной стороной, так и жизнью простых людей. Водила на прогулки друзей, знакомых, родственников — всех, кто приезжал. Наконец, решила сделать это своей профессией. Закончила курсы гидов-переводчиков, прошла обучение и получила лицензии в основных музеях города, а также получила городскую аккредитацию. Моя цель — поселить Северную столицу в сердце каждого гостя!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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1
В
Прогулка на самом деле оказалась увлекательная, даже для меня, человека который не особо любитель экскурсий, но теперь открыл для себя интерес к прогулкам по городу в таком формате. Гид очень хорошо знает материал, погружает в историю, и очень подробно и много интересного рассказывает, причем настолько что вопросов минимум, а интереса максимум)
Алёна
Алёна
Ответ организатора:
Владимир, спасибо большое! В самое сердце 🤍
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А
Очень приятный гид, увлеченный, знает много мало известных фактов, получил удовольствие от экскурсии.
Очень приятный гид, увлеченный, знает много мало известных фактов, получил удовольствие от экскурсии.
Очень приятный гид, увлеченный, знает много мало известных фактов, получил удовольствие от экскурсии.
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Ксения
Потрясающе интересно, на одном дыхании, полное погружение в эпоху и в жизнь императорских семей! Были с дочкой 14 лет, обе в полном восторге. Алёна обладает не только глубокими знаниями, но
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и личным интересом к теме, благодаря чему забываешь о времени, погоде и заботах. По дороге Алёна ответила на все наши вопросы, причем не все их них были по теме экскурсии, а сама экскурсия, как мы и хотели, была не только про Александра, но и про других российских императоров. Спасибо, и горячо рекомендуем!

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Марина
Прекрасная прогулка с Александром 1 и Аленой! Интересные факты из жизни Александра 1 и его окружения, а также из жизни знаменитых людей, которые тоже когда-то прогуливались и жили в Петербурге.
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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