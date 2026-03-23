«В час пополудни он выходил из Зимнего дворца и следовал по Дворцовой набережной. Прогулка повторялась каждый день и называлась Le tour imperial», — так описывал граф Соллогуб ежедневный променад императора Александра I. Мы детально восстановим этот маршрут, увидим, что встречалось царственному пешеходу по пути и поговорим о временах его правления.
Описание экскурсии
- Вы увидите Петропавловскую крепость и дворцы Великих Князей, в том числе Мраморный дворец Константина — младшего брата Александра I.
- Узнаете, в какой части Зимнего дворца жил юный наследник и почему он не занял апартаменты императора, когда взошёл на престол.
- Мы обсудим, кто и в каких условиях воспитывал наследников престола и почему у них самих не осталось наследников.
- Поговорим об ужасном наводнении 1824 года, когда вода поднялась до отметки 4,21 м.
- Пройдём через Летний сад, и я расскажу, где жил баснописец Иван Андреевич Крылов и как он развлекался.
- Посмотрим на единственный замок Северной столицы.
- Обсудим, где жила фаворитка Александра I.
Организационные детали
- Мы пройдём неспешным шагом примерно 4 км, поэтому комфортная обувь приветствуется.
- Если вас больше трёх человек, доплата за каждого следующего участника составит 1000 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Зимнего дворца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 793 туристов
Меня зовут Алёна. Я мечтала о Ленинграде с трёх лет. А переехала в Петербург в 2005 году. Много лет изучала город: ходила на экскурсии, читала, смотрела и слушала. Интересовалась как
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Прогулка на самом деле оказалась увлекательная, даже для меня, человека который не особо любитель экскурсий, но теперь открыл для себя интерес к прогулкам по городу в таком формате. Гид очень хорошо знает материал, погружает в историю, и очень подробно и много интересного рассказывает, причем настолько что вопросов минимум, а интереса максимум)
Алёна
Ответ организатора:
Владимир, спасибо большое! В самое сердце 🤍
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А
Очень приятный гид, увлеченный, знает много мало известных фактов, получил удовольствие от экскурсии.
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Потрясающе интересно, на одном дыхании, полное погружение в эпоху и в жизнь императорских семей! Были с дочкой 14 лет, обе в полном восторге. Алёна обладает не только глубокими знаниями, но
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Прекрасная прогулка с Александром 1 и Аленой! Интересные факты из жизни Александра 1 и его окружения, а также из жизни знаменитых людей, которые тоже когда-то прогуливались и жили в Петербурге.
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