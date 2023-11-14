Le tour Imperial - прогулка с Александром I

Восстановить ежедневный маршрут императора и увидеть Петербург его глазами

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
«В час пополудни он выходил из Зимнего дворца и следовал по Дворцовой набережной. Прогулка повторялась каждый день и называлась Le tour imperial», — так описывал граф Соллогуб ежедневный променад императора Александра I. Мы детально восстановим этот маршрут, увидим, что встречалось царственному пешеходу по пути и поговорим о временах его правления.
Le tour Imperial - прогулка с Александром I
Le tour Imperial - прогулка с Александром I
Le tour Imperial - прогулка с Александром I
Le tour Imperial - прогулка с Александром I
Le tour Imperial - прогулка с Александром I
Le tour Imperial - прогулка с Александром I
Le tour Imperial - прогулка с Александром I
Ближайшие даты:
14
ноя
15
ноя
16
ноя
17
ноя
18
ноя
19
ноя
21
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Вы увидите Петропавловскую крепость и дворцы Великих Князей, в том числе Мраморный дворец Константина — младшего брата Александра I
  • Узнаете, в какой части Зимнего дворца жил юный наследник и почему он не занял апартаменты императора, когда взошёл на престол
  • Мы обсудим, кто и в каких условиях воспитывал наследников престола и почему у них самих не осталось наследников
  • Поговорим об ужасном наводнении 1824 года, когда вода поднялась до отметки 4,21 м
  • Пройдём через Летний сад, и я расскажу, где жил баснописец Иван Андреевич Крылов и как он развлекался.
  • Посмотрим на единственный замок Северной столицы
  • Обсудим, где жила фаворитка Александра I

Организационные детали

Мы пройдём неспешным шагом примерно 4 км, поэтому комфортная обувь приветствуется.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Зимнего дворца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Необычные
Дворцы, замки и особняки
Петропавловская крепость
Популярные места
Летний сад
Природа и пейзажи
Зимний дворец
Мраморный дворец
Самое главное

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Мой Петербург
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
432 отзыва
Мой Петербург
Увидеть город глазами местного жителя и узнать его историю, проезжая по улицам на авто бизнес-класса
Сегодня
Завтра
15 ноя
16 ноя
105009 450 за всё до 4 чел.
Это город полусумасшедших…: Петербург Достоевского глазами героев его литературных произведений
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Это город полусумасшедших…: Петербург Достоевского глазами героев его литературных произведений
На выходе у станции метро «Садовая»
Завтра
15 ноя
16 ноя
17 ноя
от 5 000 за всё до 3 чел.
Обратная сторона Петербурга
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
355 отзывов
Обратная сторона Петербурга
Узнать все самое интересное о непарадном Петербурге на автомобильной экскурсии
в центре города по согласованию
Завтра
15 ноя
20 ноя
21 ноя
5 300 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ