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и личным интересом к теме, благодаря чему забываешь о времени, погоде и заботах. По дороге Алёна ответила на все наши вопросы, причем не все их них были по теме экскурсии, а сама экскурсия, как мы и хотели, была не только про Александра, но и про других российских императоров. Спасибо, и горячо рекомендуем!