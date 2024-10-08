3 дня
Легендарные острова Карелии: Валаам, Кижи, Рускеала
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
26 окт в 07:30
27 окт в 07:30
от 22 950₽ за человека
3 дня
3 сочных дня в Карелии. «Рускеала», Валаам, Кижи включены
Начало: М. Площадь Восстания, Лиговский просп., 10
26 окт в 07:30
27 окт в 07:30
от 30 450₽ за человека
1.5 день
Карельский путь за 2 дня: Валаам, Рускеала и острова (автобус + катер)
Начало: Казанская пл. /м. Проспект просвещения
Завтра в 07:00
25 окт в 07:00
13 990₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИван8 октября 2024Поездка в Карелию незабываемая. Карелия очень тронула своей безумной красотой и суровостью! Скантуру низкий поклон! А вот человеческий фактор в
- ЕЕвгений2 октября 2024Это были замечательные три дня нашей жизни. Наш гид Надежда знает о Карелии в три тысячи раз больше чем мы
- ССафина9 сентября 2024Татьяна - отличный гид на все руки. Экскурсия насыщенная, есть вариаьивность и возможность построить под себя. Хороший автобус и отличный шофер.
- ССердцова11 августа 2024Шикарная поездка, очень красивые места! 👍 Сама экскурсия понравилась, впечатления останутся на долго. 🥰 Но!!! Проживание в так называемом отеле, который оказался,
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Валаамский монастырь»
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