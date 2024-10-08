Валаамский монастырь – туры в Санкт-Петербурге

Найдено 3 тура в категории «Валаамский монастырь» в Санкт-Петербурге, цены от 13 990 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Легендарные острова Карелии: Валаам, Кижи, Рускеала
На автобусе
На метеоре
2 отзыва
3 дня
Легендарные острова Карелии: Валаам, Кижи, Рускеала
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
26 окт в 07:30
27 окт в 07:30
от 22 950 за человека
3 сочных дня в Карелии. «Рускеала», Валаам, Кижи включены
На автобусе
20 отзывов
3 дня
3 сочных дня в Карелии. «Рускеала», Валаам, Кижи включены
Начало: М. Площадь Восстания, Лиговский просп., 10
26 окт в 07:30
27 окт в 07:30
от 30 450 за человека
Карельский путь за 2 дня: Валаам, Рускеала и острова (автобус + катер)
На автобусе
На катере
35 отзывов
1.5 день
Карельский путь за 2 дня: Валаам, Рускеала и острова (автобус + катер)
Начало: Казанская пл. /м. Проспект просвещения
Завтра в 07:00
25 окт в 07:00
13 990 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Иван
    8 октября 2024
    3 сочных дня в Карелии. «Рускеала», Валаам, Кижи включены
    Поездка в Карелию незабываемая. Карелия очень тронула своей безумной красотой и суровостью! Скантуру низкий поклон! А вот человеческий фактор в
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    лице гида- Макарова Андрея Ивановича,начало нашего путешествия, испортил. Дело в том, что нами был куплен тур- 3 сочных дня. Стоимость была максимальная и включены были все прописанные экскурсии. По стечению обстоятельств, у Андрея Ивановича этой пометки не было. И в течении 3-4 часов он нам доказывал, что мы не посетим Валаам и ладожские шхеры, так как у него в списке нет оплаты за эти туры. Нами было выполнено 10 звонков агентам с просьбой, отчитаться ему что эти экскурсии у нас оплачены. Он при этом ничего не делал, а только говорил, что у него таких как мы много. Мы всё понимаем, но такое недоверие и давление, испытали впервые. Неточность в расписании, невнимательность, пренебрежение… Он отличный историк, грамотный человек. Его идиллия- история. Но я не сомневаюсь, что мы не одни, которые столкнулись с эмоциями Андрея Ивановича. Это плохо. Всё остальное-отлично! Водитель Игорь-специалист своего дела. В Карелию обязательно вернёмся! Спасибо за путешествие.

  • Е
    Евгений
    2 октября 2024
    3 сочных дня в Карелии. «Рускеала», Валаам, Кижи включены
    Это были замечательные три дня нашей жизни. Наш гид Надежда знает о Карелии в три тысячи раз больше чем мы
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    с вами… со всеми подробностями с упоением рассказывала нам про любое здание,дерево и даже камень под этим деревом(шучу,конечно),но столько ценной исторической информации мы давно не получали… Водитель микроавтобуса Владимир мчал нас по финоугорским просторам быстро,но аккуратно,за что ему особая благодарность! В целом мы повстречали в этом незабываемом путешествии добрейший отзывчивых людей,коими издревле славился север и массу положительных эмоций!!!

  • С
    Сафина
    9 сентября 2024
    Карельский путь за 2 дня: Валаам, Рускеала и острова (автобус + катер)
    Татьяна - отличный гид на все руки. Экскурсия насыщенная, есть вариаьивность и возможность построить под себя. Хороший автобус и отличный шофер.
  • С
    Сердцова
    11 августа 2024
    Карельский путь за 2 дня: Валаам, Рускеала и острова (автобус + катер)
    Шикарная поездка, очень красивые места! 👍 Сама экскурсия понравилась, впечатления останутся на долго. 🥰 Но!!! Проживание в так называемом отеле, который оказался,
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    просто напросто гостевым домом…. Похоже на общежитие…. Это было не очень приятно… Да, понятно, что туристический бизнес в Сортовало ещё развивается, но это не красиво, описывать одно место, а на кануне поездки ставить перед фактом, что вас поселят в другом месте, с компенсацией 500 рублей на человека. В городе есть и другие гостиницы, но этот гостевой дом…. нет слов. Очень не приятно, если бы не экскурсия по таким красивым местам, отзыв был бы куда хуже. ❗️И ещё, хотелось бы обратиться к организаторам. Зачем устраивать толпу при посадке на автобус, у Казанского собора. Это просто издевка над людьми. Автобусы подали на место отправления, и было их больше 10. Но таблички на лобовом стекле выставлены были не сразу. Люди нервничали, искали свои автобусы, ругались. Водители отвечали грубо (конечно не все, но большинство). Бояться, что люди сядут в автобус без экскурсовода, это глупо! Повесьте таблички за ранее, люди соберутся у своего автобуса и подождут, пока приедет экскурсовод. И не будут бегать в поисках нужного им автобуса.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Валаамский монастырь»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Легендарные острова Карелии: Валаам, Кижи, Рускеала
  2. 3 сочных дня в Карелии. «Рускеала», Валаам, Кижи включены
  3. Карельский путь за 2 дня: Валаам, Рускеала и острова (автобус + катер)
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  2. Петергоф
  3. Музей Фаберже
  4. Эрмитаж
  5. Царское село
  6. Исаакиевский собор
  7. Петропавловская крепость
  8. Петропавловский собор
  9. Ладожское озеро
  10. Набережная
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в октябре 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Валаамский монастырь" можно забронировать 3 тура от 13 990 до 30 450. Туристы уже оставили гидам 57 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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