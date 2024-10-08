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просто напросто гостевым домом…. Похоже на общежитие…. Это было не очень приятно… Да, понятно, что туристический бизнес в Сортовало ещё развивается, но это не красиво, описывать одно место, а на кануне поездки ставить перед фактом, что вас поселят в другом месте, с компенсацией 500 рублей на человека. В городе есть и другие гостиницы, но этот гостевой дом…. нет слов. Очень не приятно, если бы не экскурсия по таким красивым местам, отзыв был бы куда хуже. ❗️И ещё, хотелось бы обратиться к организаторам. Зачем устраивать толпу при посадке на автобус, у Казанского собора. Это просто издевка над людьми. Автобусы подали на место отправления, и было их больше 10. Но таблички на лобовом стекле выставлены были не сразу. Люди нервничали, искали свои автобусы, ругались. Водители отвечали грубо (конечно не все, но большинство). Бояться, что люди сядут в автобус без экскурсовода, это глупо! Повесьте таблички за ранее, люди соберутся у своего автобуса и подождут, пока приедет экскурсовод. И не будут бегать в поисках нужного им автобуса.