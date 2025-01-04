Нет ничего удивительного в том, что люди, оказавшие огромное влияние на нашу историю, проживали в Петербурге.
Но так удачно сложилось, что ближайшие сподвижники Александра II жили по соседству в самом центре, вокруг Марсова поля — идеальные условия для нашей тематической встречи, на которой мы поговорим о «птенцах гнезда Александрова» и преобразованиях той эпохи.
Описание экскурсии
Так сложилось, что все ближайшие сподвижники Александра II жили на небольшом клочке земли вокруг Марсова поля и Михайловского сада. Здесь же находится памятник человеку, с чьим именем навсегда будет связана эпоха великих реформ.
В уютном ресторане за чашкой чая и с большим количеством фотографий мы вспомним о великом князе Константине Николаевиче Романове, великой княгине Елене Павловне, о братьях Милютиных, о Якове Ростовцеве. Мы обсудим, какую роль сыграли эти люди в деле проведения реформ и чего сумели добиться. Поговорим об их личной жизни и памяти о них.
После рассказа по вашему желанию мы прогуляемся по всем местам, где они жили, и увидим:
- Храм Спаса на Крови
- Мраморный дворец
- Михайловский дворец
- Дом на Садовая улице
- Дом на Марсовом поле
Организационные детали
- Чай включён в стоимость
- Я проведу лекцию в ресторане, расположенном в Михайловском саду
- Прогулка после лекции по желанию
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У храма Спаса на крови
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 335 туристов
Живу в Петербурге с рождения. Давно увлекаюсь историей. Первое, возможно, причина, а второе, соответственно, следствие… Окончив в 2021 году Школу гидов Льва Лурье, начал писать и проводить исторические экскурсии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Саша
4 янв 2025
Спасибо, интересно!
