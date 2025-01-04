Нет ничего удивительного в том, что люди, оказавшие огромное влияние на нашу историю, проживали в Петербурге. Но так удачно сложилось, что ближайшие сподвижники Александра II жили по соседству в самом центре, вокруг Марсова поля — идеальные условия для нашей тематической встречи, на которой мы поговорим о «птенцах гнезда Александрова» и преобразованиях той эпохи.

Описание экскурсии

Так сложилось, что все ближайшие сподвижники Александра II жили на небольшом клочке земли вокруг Марсова поля и Михайловского сада. Здесь же находится памятник человеку, с чьим именем навсегда будет связана эпоха великих реформ.

В уютном ресторане за чашкой чая и с большим количеством фотографий мы вспомним о великом князе Константине Николаевиче Романове, великой княгине Елене Павловне, о братьях Милютиных, о Якове Ростовцеве. Мы обсудим, какую роль сыграли эти люди в деле проведения реформ и чего сумели добиться. Поговорим об их личной жизни и памяти о них.

После рассказа по вашему желанию мы прогуляемся по всем местам, где они жили, и увидим:

Храм Спаса на Крови

Мраморный дворец

Михайловский дворец

Дом на Садовая улице

Дом на Марсовом поле

