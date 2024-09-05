читать дальше

далее по списку) гида Алексея Анатольевича. Не первый раз в Петербурге, но большая часть мест была для меня новой, что уж говорить об историях, которые рассказывал экскурсовод. Казалось бы, все герои известны, но, как выяснилось, мы совсем их не знаем. Большое спасибо Алексею Анатольевичу за то, что влюбил в Петербург еще больше и еще ближе познакомил с нашими соотечественниками. Захватывающая экскурсия о трагичных и счастливых судьбах людей, после которой нужно время, чтобы переварить всю информацию. Да, некоторые истории поражают до глубины души и разбивают сердце — к этому надо быть готовым) Поражают также и энциклопедические знания гида) Всячески рекомендую экскурсию всем, а сама жду новиночки от гида. Спасибо! ❤️