Обратим внимание на писателей, поэтов, художников и представителей известных фамилий. Узнаем о том, как они любили, страдали, а подчас и умирали во имя любви. Увидим дом, в котором один молодой,
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00, 16:00
Описание экскурсии
Любовные истории ПетербургаПриглашаю вас на увлекательную экскурсию, посвященную знаменитым людям, чьи имена вам без сомнения знакомы. Мы обратим внимание главным образом на их личную жизнь, полную страстей, любви и драматических событий. Вас ожидают истории известных всему миру писателей, поэтов, художников, скульпторов, балерин, политиков и представителей знаменитых аристократических фамилий. Мы узнаем, как они любили, страдали и умирали во имя любви. Например, мы увидим дом, в котором молодой начинающий поэт встретил свою музу и любовь. Узнаем о встрече в Петербурге, положившей начало самой безумной любовной истории второй половины XIX века. А также погрузимся в драматическую историю двух балерин: одна из которых спасла возлюбленного от тюрьмы, а из-за другой на дуэли должны были стреляться одновременно четыре человека. Эти и многие другие захватывающие истории ожидают вас на нашей экскурсии. Важная информация: Так как экскурсия пешеходная, важно иметь удобную обувь и быть одетым по погоде.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет
|1 050 ₽
|Билет (пенсионный)
|735 ₽
|Билет (школьный с 7-16 лет)
|735 ₽
|Билет детский (до 6 лет)
|0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Фонтанный дом Ахматовой
- Шуваловский дворец
- Невский проспект
- Аничков мост
- Площадь Искусств
- Дворцовая площадь
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: На выходе со станции метро «Площадь Восстания»
Завершение: Станция метро «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Так как экскурсия пешеходная
- Важно иметь удобную обувь и быть одетым по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
S
Svetlana
5 сен 2024
Очень интересная пешая экскурсия. Рекомендую. Замечательно провели с мужем свой выходной день. Хотя мы шли в группе, было впечатление, что мы просто гуляем вдвоём и слушаем интересные романтические истории. Алексей - прекрасный рассказчик. Спасибо!
С
Светлана
31 авг 2024
Экскурсия «Любить в Петербурге».
Она как-будто приоткрыла завесу любимого города, в котором известные люди жили, творили, любили…
Ахматова. Тургенев. Маяковский. Бальзак, Анна Павлова…
Город хранил эти истории в своих кулуарах памяти. А мы
Она как-будто приоткрыла завесу любимого города, в котором известные люди жили, творили, любили…
Ахматова. Тургенев. Маяковский. Бальзак, Анна Павлова…
Город хранил эти истории в своих кулуарах памяти. А мы
И
Ирина
30 авг 2024
Потрясающая экскурсия! Алексей очень внимательный человек и профессиональный гид. Находясь рядом с домами и улицами где происходили истории и слушая интереснейший рассказ, ты словно погружаешься в то время! Не хотелось
С
Светлана
29 авг 2024
Экскурсия очень понравилась! Получила массу впечатлений, прогулялась по центру города и узнала много интересного о романах знаменитых людей.
Алексей замечательный экскурсовод, прекрасно владеет материалом и очень интересно рассказывает, доброжелателен и вежлив.
Алексей замечательный экскурсовод, прекрасно владеет материалом и очень интересно рассказывает, доброжелателен и вежлив.
Л
Лариса
29 авг 2024
Потрясающая экскурсия!!! Очень интересно, познавательно и чувственно. Погрузились в атмосферу любовных историй известных людей в разное историческое время. В силу своей профессии, часто бываю в поездках и на экскурсиях и могу с уверенностью сказать, что Алексей-лучший экскурсовод!!! Грамотный, знающий, тактичный, вежливый. С огромным интересом слушали рассказ Алексей. Всем рекомендую! Спасибо, Вам, Алексей, за потрясающий последний день моего отпуска🥰🌸☀️
В
Василий
27 авг 2024
Очень интересная экскурсия, нестандартные истории, однозначно стоит своих денег)
И
Иван
26 авг 2024
Алексей настоящий профессионал. Огромное спасибо ему за прекрасную экскурсию и истории. Рекомендую к посещению 👍.
В первую очередь я был очень рад получив индивидуальный наушник. Без напряжения слуха я погрузился в
В первую очередь я был очень рад получив индивидуальный наушник. Без напряжения слуха я погрузился в
И
Илья
25 авг 2024
Одна из лучших экскурсий, на которой мне удалось побывать в Петербурге, интелигентный эрудированный гид Алексей, настоящий петербуржец,очень интересные локации куда сам точно не заглянешь и удивителтные петербургские истории любви. Браво! Отдельный респект за радиогиды с наушниками, очень удобно не нужно прислушиваться даже на шумных улицах можно двигаться в своем темпе.
Е
Елена
25 авг 2024
Оригинальная подача материала. Очень рекомендую, тем кому интересно смотреть не только на фасады домов, но и узнать, как и где ходил и жил Маяковский, Пушкин, Гумилев. . как на самом
Е
Елена
17 авг 2024
Не совру, если напишу, что пока это лучшая пешая экскурсия по Петербургу в моей жизни 😅 2 ч 40 мин пролетели как мгновение в компании опытного, профессионального, харизматичного, умнейшего (и
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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