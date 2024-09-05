Любить в Петербурге

Обратим внимание на писателей, поэтов, художников и представителей известных фамилий. Узнаем о том, как они любили, страдали, а подчас и умирали во имя любви. Увидим дом, в котором один молодой,
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начинающий поэт встретил свою и музу и любовь.

Узнаем, что в Петербурге произошла одна встреча, положившая начало самой безумной любовной истории XIX века. История с двумя балеринами.

Одна спасла возлюбленного от тюрьмы, а из-за другой на дуэли должны были стреляться одновременно четыре человека.

5
10 отзывов
Любить в Петербурге
Любить в Петербурге
Любить в Петербурге
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00, 16:00

Описание экскурсии

Любовные истории Петербурга

Приглашаю вас на увлекательную экскурсию, посвященную знаменитым людям, чьи имена вам без сомнения знакомы. Мы обратим внимание главным образом на их личную жизнь, полную страстей, любви и драматических событий. Вас ожидают истории известных всему миру писателей, поэтов, художников, скульпторов, балерин, политиков и представителей знаменитых аристократических фамилий. Мы узнаем, как они любили, страдали и умирали во имя любви. Например, мы увидим дом, в котором молодой начинающий поэт встретил свою музу и любовь. Узнаем о встрече в Петербурге, положившей начало самой безумной любовной истории второй половины XIX века. А также погрузимся в драматическую историю двух балерин: одна из которых спасла возлюбленного от тюрьмы, а из-за другой на дуэли должны были стреляться одновременно четыре человека. Эти и многие другие захватывающие истории ожидают вас на нашей экскурсии. Важная информация: Так как экскурсия пешеходная, важно иметь удобную обувь и быть одетым по погоде.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Билет1 050 ₽
Билет (пенсионный)735 ₽
Билет (школьный с 7-16 лет)735 ₽
Билет детский (до 6 лет)0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Фонтанный дом Ахматовой
  • Шуваловский дворец
  • Невский проспект
  • Аничков мост
  • Площадь Искусств
  • Дворцовая площадь
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: На выходе со станции метро «Площадь Восстания»
Завершение: Станция метро «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Так как экскурсия пешеходная
  • Важно иметь удобную обувь и быть одетым по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
S
5 сен 2024
Очень интересная пешая экскурсия. Рекомендую. Замечательно провели с мужем свой выходной день. Хотя мы шли в группе, было впечатление, что мы просто гуляем вдвоём и слушаем интересные романтические истории. Алексей - прекрасный рассказчик. Спасибо!
С
31 авг 2024
Экскурсия «Любить в Петербурге».
Она как-будто приоткрыла завесу любимого города, в котором известные люди жили, творили, любили…
Ахматова. Тургенев. Маяковский. Бальзак, Анна Павлова…
Город хранил эти истории в своих кулуарах памяти. А мы
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жили здесь. Ходили по этим улицам, где разгорались и утихали страсти и не знали об этом всего того, о чем поведал нам Алексей. Два или три часа пролетели совершенно не заметно. Бархатным голосом он вел по известным улочкам, и словно окунал слушателей то одну историю, то в другую. Как из рога изобилия сыпались даты, имена, названия улиц, городов, стран! Шикарные истории. Трогающие сердце, рождающие эмоции новыми подробностями старых тем.
Теперь Питер стал как-будто чуточку понятнее, открытее. Как будто поделился чем-то откровенным, личным.
Спасибо!!! Приду снова. За новыми впечатлениями!

И
30 авг 2024
Потрясающая экскурсия! Алексей очень внимательный человек и профессиональный гид. Находясь рядом с домами и улицами где происходили истории и слушая интереснейший рассказ, ты словно погружаешься в то время! Не хотелось
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чтобы экскурсия закончилась. Хотелось продолжения! Наличие наушников помогло не пропустить ничего из рассказа Алексея. Однозначно рекомендую не только гостям но и жителя города. Приятный бонус - небольшой сувенир на память о Петербурге. Жду продолжения экскурсий на эту тему. С удовольствием схожу и на другие экскурсии Алексея. Спасибо!

С
29 авг 2024
Экскурсия очень понравилась! Получила массу впечатлений, прогулялась по центру города и узнала много интересного о романах знаменитых людей.
Алексей замечательный экскурсовод, прекрасно владеет материалом и очень интересно рассказывает, доброжелателен и вежлив.
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Все истории как единое целое плавно перетекали одна в другую по всему маршруту экскурсии. Видно, что Алексей любит свою работу! В наше время это дорогого стоит, когда работа приносит удовольствие.
С радостью приду и на другие экскурсии Алексея, и всем рекомендую это сделать! Желаю ему творческих успехов и процветания!

Л
29 авг 2024
Потрясающая экскурсия!!! Очень интересно, познавательно и чувственно. Погрузились в атмосферу любовных историй известных людей в разное историческое время. В силу своей профессии, часто бываю в поездках и на экскурсиях и могу с уверенностью сказать, что Алексей-лучший экскурсовод!!! Грамотный, знающий, тактичный, вежливый. С огромным интересом слушали рассказ Алексей. Всем рекомендую! Спасибо, Вам, Алексей, за потрясающий последний день моего отпуска🥰🌸☀️
В
27 авг 2024
Очень интересная экскурсия, нестандартные истории, однозначно стоит своих денег)
И
26 авг 2024
Алексей настоящий профессионал. Огромное спасибо ему за прекрасную экскурсию и истории. Рекомендую к посещению 👍.
В первую очередь я был очень рад получив индивидуальный наушник. Без напряжения слуха я погрузился в
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рассказ. Наслаждаясь прекрасной прогулкой, погода при этом была шикарной, я слушал завораживающие истории любви известных петербуржцев. Это было великолепно.
Экскурсия уникальна по своему содержанию. По мимо этого, Алексей очень интересно её преподносит. Ещё раз спасибо ему за это путешествие. Жду продолжения.

И
25 авг 2024
Одна из лучших экскурсий, на которой мне удалось побывать в Петербурге, интелигентный эрудированный гид Алексей, настоящий петербуржец,очень интересные локации куда сам точно не заглянешь и удивителтные петербургские истории любви. Браво! Отдельный респект за радиогиды с наушниками, очень удобно не нужно прислушиваться даже на шумных улицах можно двигаться в своем темпе.
Е
25 авг 2024
Оригинальная подача материала. Очень рекомендую, тем кому интересно смотреть не только на фасады домов, но и узнать, как и где ходил и жил Маяковский, Пушкин, Гумилев. . как на самом
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деле жилось Ахматовой, как появился «Аничков мост». Кстати самая оригинальная и интересная история создания моста. И очень романтичная 🩷🎠
Если коротко, вы можете увидеть весь парадный Петербург, но при этом ещё узнать роковые истории любви … Тургенева, Маяковского и даже Бальзака.
Алексей гид профессионал, рекомендую.

Е
17 авг 2024
Не совру, если напишу, что пока это лучшая пешая экскурсия по Петербургу в моей жизни 😅 2 ч 40 мин пролетели как мгновение в компании опытного, профессионального, харизматичного, умнейшего (и
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далее по списку) гида Алексея Анатольевича. Не первый раз в Петербурге, но большая часть мест была для меня новой, что уж говорить об историях, которые рассказывал экскурсовод. Казалось бы, все герои известны, но, как выяснилось, мы совсем их не знаем. Большое спасибо Алексею Анатольевичу за то, что влюбил в Петербург еще больше и еще ближе познакомил с нашими соотечественниками. Захватывающая экскурсия о трагичных и счастливых судьбах людей, после которой нужно время, чтобы переварить всю информацию. Да, некоторые истории поражают до глубины души и разбивают сердце — к этому надо быть готовым) Поражают также и энциклопедические знания гида) Всячески рекомендую экскурсию всем, а сама жду новиночки от гида. Спасибо! ❤️

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