Марсово поле: путешествие во времени

Прикоснуться к истории крупнейшей площади Петербурга на авторской экскурсии
Приглашаю вместе погулять по Марсову полю и вокруг него! Вы рассмотрите Михайловский замок, заглянете в Михайловский сад и полюбуетесь собором Спас на Крови. Выйдете к Неве и увидите памятник Суворову.

Перенесётесь в допетровские времена и узнаете, что было в этих местах раньше и какие события происходили здесь в разные времена.
Марсово поле: путешествие во времени
Марсово поле: путешествие во времени
Марсово поле: путешествие во времени
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30

Описание экскурсии

За 2,5 часа вы узнаете:

  • Как раньше выглядело Марсово поле
  • Какие храмы и дворцы его окружали
  • Какие яркие события происходили на нём в разные эпохи
  • Откуда пошло выражение «слоняться без дела»
  • Сколько Летних садов было в Петербурге

И многое другое!

Организационные детали

  • Все объекты мы осматриваем снаружи
  • Ограничение по возрасту 12+

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Марсовом поле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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