Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Приглашаю вместе погулять по Марсову полю и вокруг него! Вы рассмотрите Михайловский замок, заглянете в Михайловский сад и полюбуетесь собором Спас на Крови. Выйдете к Неве и увидите памятник Суворову.



Перенесётесь в допетровские времена и узнаете, что было в этих местах раньше и какие события происходили здесь в разные времена.