Переезд в Лодейное поле с одной бытовой остановкой

В Лодейном поле мы постоим на месте закладки первых кораблей Балтийского флота и около обелиска, посвященного его создателю – Петру I.

Увидим мемориалы, посвященные понтонерам Карельского фронта, наводившим в июне 1944 г. переправы через р. Свирь в районе Лодейного поля.

Переезд в Мандроги

Посещение веселой Масленицы в Мандрогах! В стоимость программы включено праздничное угощение! Блинчики с вареньем + глинтвейн для взрослых и сезонный напиток для детей! Вас ждут активные и спокойные развлечения, мастер-классы по традиционным ремеслам, народные гуляния, русская кухня, природа и свежий воздух. Каждому будет интересно!

В свободное время в деревне Мандроги скучать некогда! Осмотрите и сфотографируйте все резные-расписные домики, примите участие в праздничных гуляниях, традиционных играх и забавах, покатайтесь с огромной ледяной горки на ватрушках (при наличии снега). Загляните в старинные избы, привезенные из отдаленных сел Архангельской и Вологодской губернии, и познакомьтесь с бытом деревенской крестьянской жизни.

Гордость Мандрог — мастера-ремесленники, которые воссоздали многие народные промыслы. Резьба и роспись по дереву, кузнечное искусство, ткацкое и печатное дело, создание украшений, работы по меди, иконопись, гончарное ремесло и многие другие. Вы сможете познакомиться с русскими ремеслами и купить в подарок изделия мастеров.

Кроме этого, вы можете заглянуть в деревенскую конюшню, чтобы пообщаться, покормить и сфотографироваться с умнейшими лошадьми более чем 10 пород.

Важная инормация: