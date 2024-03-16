Масленица от Лодейного поля до Мандрог

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Воссозданная в историческом стиле древнерусского зодчества деревня Мандроги, расположившаяся в хвойных лесах, как нельзя лучше подходит для празднования Масленицы.

Здесь нас будет ждать настоящая ярмарка со скоморохами, потешные состязания русских богатырей, старинная народная забава «влезание на масленичный столб», а также катания с деревенской горки и в конной упряжке с бубенчиками. Праздник и веселье в атмосфере настоящей русской деревни!
Масленица от Лодейного поля до Мандрог
Масленица от Лодейного поля до Мандрог
Масленица от Лодейного поля до Мандрог
Масленица от Лодейного поля до Мандрог
Масленица от Лодейного поля до Мандрог
Масленица от Лодейного поля до Мандрог
Масленица от Лодейного поля до Мандрог
Масленица от Лодейного поля до Мандрог
Масленица от Лодейного поля до Мандрог
Масленица от Лодейного поля до Мандрог
Масленица от Лодейного поля до Мандрог
Масленица от Лодейного поля до Мандрог
Масленица от Лодейного поля до Мандрог
Масленица от Лодейного поля до Мандрог
Ближайшие даты:
16
мар

Что вас ожидает:

  • Лодейное Поле
  • Мандроги
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Переезд в Лодейное поле с одной бытовой остановкой

В Лодейном поле мы постоим на месте закладки первых кораблей Балтийского флота и около обелиска, посвященного его создателю – Петру I.
Увидим мемориалы, посвященные понтонерам Карельского фронта, наводившим в июне 1944 г. переправы через р. Свирь в районе Лодейного поля.

Переезд в Мандроги

Посещение веселой Масленицы в Мандрогах! В стоимость программы включено праздничное угощение! Блинчики с вареньем + глинтвейн для взрослых и сезонный напиток для детей! Вас ждут активные и спокойные развлечения, мастер-классы по традиционным ремеслам, народные гуляния, русская кухня, природа и свежий воздух. Каждому будет интересно!
В свободное время в деревне Мандроги скучать некогда! Осмотрите и сфотографируйте все резные-расписные домики, примите участие в праздничных гуляниях, традиционных играх и забавах, покатайтесь с огромной ледяной горки на ватрушках (при наличии снега). Загляните в старинные избы, привезенные из отдаленных сел Архангельской и Вологодской губернии, и познакомьтесь с бытом деревенской крестьянской жизни.
Гордость Мандрог — мастера-ремесленники, которые воссоздали многие народные промыслы. Резьба и роспись по дереву, кузнечное искусство, ткацкое и печатное дело, создание украшений, работы по меди, иконопись, гончарное ремесло и многие другие. Вы сможете познакомиться с русскими ремеслами и купить в подарок изделия мастеров.
Кроме этого, вы можете заглянуть в деревенскую конюшню, чтобы пообщаться, покормить и сфотографироваться с умнейшими лошадьми более чем 10 пород.

Важная инормация:

  • Для желающих возможно проведение пешеходной обзорной экскурсии по Мандрогам (при группе от 10 чел., записаться и оплатить необходимо заранее!). Вы услышите удивительную историю возрождения деревни Мандроги, вместе с гидом осмотрите основные постройки главной улицы в русском стиле: жилые дома, трактир, дворянскую усадьбу, бани. Многие здания украшены замысловатой резьбой и раскрашены яркими красками.
  • Также по желанию возможно посещение музея Русской Водки и Самогоноварения. Именно здесь собрана самая большая коллекция водки в России — более 3000 видов! Вы узнаете много нового о крепких напитках и, конечно, продегустируете некоторые из них (дегустация — от 18 лет).

16.03.2024

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия по программе в сопровождении автора
  • Транспортное обслуживание на комфортабельном туристическом автобусе
  • Входной билет на территорию деревни Мандроги и посещение Масленицы
  • Угощение с блинами в Мандрогах
Что не входит
  • Пешеходная обзорная экскурсия по Мандрогам (группа от 10 чел.): 900 руб. /чел. — взрослые, 700 руб. /чел. — дети
  • Посещение Музея водки — 300 руб. /чел
  • Развлечение и питание на ваше усмотрение в Мандрогах
Где начинаем и завершаем?
Начало: пр. Большевиков, 21
Завершение: СТ.М. Ул. Дыбенко
Когда и сколько длится?
Когда: 16.03.2024
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • После бронирования
  • Дождитесь подтверждения о наличие мест в программе
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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