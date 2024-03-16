Воссозданная в историческом стиле древнерусского зодчества деревня Мандроги, расположившаяся в хвойных лесах, как нельзя лучше подходит для празднования Масленицы.
Здесь нас будет ждать настоящая ярмарка со скоморохами, потешные состязания русских богатырей, старинная народная забава «влезание на масленичный столб», а также катания с деревенской горки и в конной упряжке с бубенчиками. Праздник и веселье в атмосфере настоящей русской деревни!
Здесь нас будет ждать настоящая ярмарка со скоморохами, потешные состязания русских богатырей, старинная народная забава «влезание на масленичный столб», а также катания с деревенской горки и в конной упряжке с бубенчиками. Праздник и веселье в атмосфере настоящей русской деревни!
Ближайшие даты:
16
мар
мар
Что вас ожидает:
- Лодейное Поле
- Мандроги
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Переезд в Лодейное поле с одной бытовой остановкой
В Лодейном поле мы постоим на месте закладки первых кораблей Балтийского флота и около обелиска, посвященного его создателю – Петру I.
Увидим мемориалы, посвященные понтонерам Карельского фронта, наводившим в июне 1944 г. переправы через р. Свирь в районе Лодейного поля.
Переезд в Мандроги
Посещение веселой Масленицы в Мандрогах! В стоимость программы включено праздничное угощение! Блинчики с вареньем + глинтвейн для взрослых и сезонный напиток для детей! Вас ждут активные и спокойные развлечения, мастер-классы по традиционным ремеслам, народные гуляния, русская кухня, природа и свежий воздух. Каждому будет интересно!
В свободное время в деревне Мандроги скучать некогда! Осмотрите и сфотографируйте все резные-расписные домики, примите участие в праздничных гуляниях, традиционных играх и забавах, покатайтесь с огромной ледяной горки на ватрушках (при наличии снега). Загляните в старинные избы, привезенные из отдаленных сел Архангельской и Вологодской губернии, и познакомьтесь с бытом деревенской крестьянской жизни.
Гордость Мандрог — мастера-ремесленники, которые воссоздали многие народные промыслы. Резьба и роспись по дереву, кузнечное искусство, ткацкое и печатное дело, создание украшений, работы по меди, иконопись, гончарное ремесло и многие другие. Вы сможете познакомиться с русскими ремеслами и купить в подарок изделия мастеров.
Кроме этого, вы можете заглянуть в деревенскую конюшню, чтобы пообщаться, покормить и сфотографироваться с умнейшими лошадьми более чем 10 пород.
Важная инормация:
- Для желающих возможно проведение пешеходной обзорной экскурсии по Мандрогам (при группе от 10 чел., записаться и оплатить необходимо заранее!). Вы услышите удивительную историю возрождения деревни Мандроги, вместе с гидом осмотрите основные постройки главной улицы в русском стиле: жилые дома, трактир, дворянскую усадьбу, бани. Многие здания украшены замысловатой резьбой и раскрашены яркими красками.
- Также по желанию возможно посещение музея Русской Водки и Самогоноварения. Именно здесь собрана самая большая коллекция водки в России — более 3000 видов! Вы узнаете много нового о крепких напитках и, конечно, продегустируете некоторые из них (дегустация — от 18 лет).
16.03.2024
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсия по программе в сопровождении автора
- Транспортное обслуживание на комфортабельном туристическом автобусе
- Входной билет на территорию деревни Мандроги и посещение Масленицы
- Угощение с блинами в Мандрогах
- Что не входит
- Пешеходная обзорная экскурсия по Мандрогам (группа от 10 чел.): 900 руб. /чел. — взрослые, 700 руб. /чел. — дети
- Посещение Музея водки — 300 руб. /чел
- Развлечение и питание на ваше усмотрение в Мандрогах
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: пр. Большевиков, 21Завершение: СТ.М. Ул. Дыбенко
- Когда и сколько длится?
- Когда: 16.03.2024Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- После бронирования
- Дождитесь подтверждения о наличие мест в программе
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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