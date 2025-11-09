Приглашаем на мастер-класс в уютную студию рядом с Академией художеств.
За пару часов вы освоите основы масляной живописи и напишете полноценную картину — от первых мазков до финальных деталей. Опытные преподаватели помогут на каждом этапе, а творческая атмосфера вдохновит на полёт фантазии.
За пару часов вы освоите основы масляной живописи и напишете полноценную картину — от первых мазков до финальных деталей. Опытные преподаватели помогут на каждом этапе, а творческая атмосфера вдохновит на полёт фантазии.
Описание мастер-класса
Мастер-класс по живописи
Вы узнаете, как работать с масляными красками, как подобрать композицию и цветовую гармонию, передать свет, тени и объём. Каждый участник напишет собственную картину формата 25×30 см — независимо от уровня подготовки.
Приятное окружение
Мастерская расположена рядом с Академией художеств, Румянцевским садом и Василеостровским рынком — после занятия можно прогуляться, вдохновиться архитектурой и атмосферой старого Петербурга.
Творческое настроение
Арт-пространство пропитано духом вдохновения: мягкий свет, запах красок и лёгкая музыка помогут расслабиться и полностью погрузиться в процесс.
Перерыв на вдохновение
Во время занятия угощаем ароматным чаем, кофе и сладостями.
Организационные детали
- Можно с детьми от 8 лет
- Все материалы мы предоставим: холст, кисти, краски, фартук
- Мастер-класс проведу я или другой художник из нашей команды
в четверг и пятницу в 14:30 и 18:30, в субботу в 19:00, в воскресенье в 15:00 и 19:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Василеостровская»
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и пятницу в 14:30 и 18:30, в субботу в 19:00, в воскресенье в 15:00 и 19:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Я художник, дизайнер, выпускник Художественно-промышленной Академии Штиглица. Родился и вырос в Петербурге, люблю архитектуру и искусство. Вместе с дружной командой знакомлю людей с работой настоящих художников, даю возможность прикоснуться к прекрасному!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Катыхина
9 ноя 2025
Все было хорошо.
Приятная обстановка, грамотные мастера.
Для нас это был первый опыт в рисование маслом.
Приятная обстановка, грамотные мастера.
Для нас это был первый опыт в рисование маслом.
А
Александр
2 ноя 2025
Атмосферная мастерская с угощениями и дружеским, очень доступным объяснением для неумех как мы ❤️
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Билеты
Интерактивная экскурсия для детей в Эрмитаже: от истории к секретам
Погрузитесь в волшебный мир Эрмитажа: от дворцовых тайн до сокровищ искусства в увлекательной экскурсии для вашего ребенка
Начало: В Эрмитаже
Расписание: во вторник и пятницу в 16:00, в субботу и воскресенье в 13:30
21 ноя в 16:00
22 ноя в 13:30
2950 ₽ за билет
Индивидуальная
до 4 чел.
Огни вечернего Петербурга: подсветка как произведение искусства
Два часа в тепле и комфорте, любуясь сумасшедшими городскими пейзажами
Начало: В центре города
Завтра в 22:00
21 ноя в 22:00
5334 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Петербург: искусство повсюду
Затеряться в лабиринтах Северной столицы и научиться видеть красоту в обыденности
Начало: В районе Малой Садовой улицы
21 ноя в 15:00
28 ноя в 15:00
5334 ₽ за всё до 5 чел.