Приглашаем на мастер-класс в уютную студию рядом с Академией художеств. За пару часов вы освоите основы масляной живописи и напишете полноценную картину — от первых мазков до финальных деталей. Опытные преподаватели помогут на каждом этапе, а творческая атмосфера вдохновит на полёт фантазии.

Описание мастер-класса

Мастер-класс по живописи

Вы узнаете, как работать с масляными красками, как подобрать композицию и цветовую гармонию, передать свет, тени и объём. Каждый участник напишет собственную картину формата 25×30 см — независимо от уровня подготовки.

Приятное окружение

Мастерская расположена рядом с Академией художеств, Румянцевским садом и Василеостровским рынком — после занятия можно прогуляться, вдохновиться архитектурой и атмосферой старого Петербурга.

Творческое настроение

Арт-пространство пропитано духом вдохновения: мягкий свет, запах красок и лёгкая музыка помогут расслабиться и полностью погрузиться в процесс.

Перерыв на вдохновение

Во время занятия угощаем ароматным чаем, кофе и сладостями.

Организационные детали