Все в сад! Ботанический! На свежем воздухе будем рисовать цветы и другие растения. На мастер-классе вы узнаете, как творить с акварелью. Под чутким руководством художника создадите собственный шедевр. И заберёте с собой не только его, но и тёплые воспоминания о медитативном отдыхе.
Описание мастер-класса
- Проведём несколько часов наедине с природой.
- Будем любоваться цветущими кустами сирени, клумбами с пионами и тихой зеленью величественных деревьев.
- Вы узнаете секреты рисования на свежем воздухе и научитесь работать с акварелью.
- Готовую картину заберёте домой в этот же день.
Организационные детали
- Входной билет в Ботанический сад, а также все необходимые материалы и работа художника входят в стоимость мастер-класса.
- Программа подойдёт для взрослых и детей от 10 лет.
- Мастер-класс для вас проведёт один из художников нашей студии.
в воскресенье в 12:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Ботаническом саду Петра Великого
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вероника — Организатор в Санкт-Петербурге
Мы — сеть творческих студий и лекторий в центре Петербурга. Ежедневно проводим мастер-классы по рисованию и живописи, керамике и гончарному делу, стеклодувные и декоративные мастер-классы, а также лекции по истории, культуре и искусству. Окунитесь в мир творчества и красоты, расслабьтесь и переключитесь на позитив!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
до 6 чел.
Петергоф. Триумфальный ансамбль Петра Великого
Оценить, как император реализовал свою мечту: затмить Версаль
Завтра в 09:00
20 ноя в 09:00
22 500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Петергоф - резиденция Петра Великого
Петергоф - самая удивительная императорская резиденция с великолепными фонтанами и парками, которые излучают живую энергию и красоту
Начало: У вашего отеля
Завтра в 14:00
20 ноя в 14:00
18 000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Мир изящных фонтанов Петергофа
Петергоф приглашает в мир изящных фонтанов! Откройте для себя роскошь и величие Нижнего парка, узнайте историю и секреты этого уникального места
Начало: У восточного входа в парк
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
8600 ₽ за всё до 4 чел.