Описание Фото Ответы на вопросы Погрузитесь в мир шоколада на вкусной экскурсии с дегустацией премиальных сортов и историями о секретах шоколадного мастерства.



В завершение вы создадите собственную авторскую плитку из бельгийского шоколада и заберёте её с собой в красивой упаковке. Заряд бодрости и энергии на весь день, новые вкусовые ощущения и знания ждут каждого участника!

Бюро Ваш гид в Санкт-Петербурге Задать вопрос Мастер-класс в группе 2190 ₽ за человека 1 час Пешком Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание мастер-класса Увлекательный мастер-класс по созданию собственной шоколадной плитки с дегустацией объединяет творчество, вкус и настоящую праздничную магию! Это отличная возможность подарить себе и близким частичку праздника абсолютно в любой день, созданного собственными руками с заботой и любовью. Внутренний сладкоежка ликует от восторга: на экскурсии в Бюро сладкой архитектуры Rubiscookies Вы Продегустируете не менее 12 сортов премиального шоколада и авторские сочетания. Узнаете интересные факты из истории шоколада и Петербурга, подержите в руках настоящие какао-бобы, услышите секреты производства и поучаствуете в тематической викторине со сладкими призами. Завершит экскурсию мастер-класс. Вы создадите авторскую плитку с использованием одного или даже четырёх видов бельгийского шоколада и натуральных добавок — от кондитерских посыпок и хрустящих вафельных шариков до орехов и ягод, которую по завершении заберёте с собой в красочной упаковке. Программа мероприятия: 1. Согревающий горячий шоколад с маршмэллоу. 2. Дегустация какао-бобов и других ингредиентов для приготовления шоколада. 3. Мастер-класс от шоколатье по созданию плитки собственного дизайна. В работе будет 4 вида бельгийского шоколада. 4. Продолжение дегустации необычных сортов и сочетаний шоколада. На протяжении всей дегустации идет повествования с викториной. За правильный и самый быстрый ответ можно выиграть сладкий приз. 5. Упаковка готовых шоколадных плиток. 6. Торжественное вручение именных сертификатов и дополнительного подарка к плитке - леденец с красочной картинкой всем участникам мастер-класса. В завершение мастер-класса каждый участник заберет с собой свою авторскую работу сертификат и подарок! Возможность оплатить бонусами до трети стоимости покупки при регистрации в нашей программе лояльности. Напитки - графины с чаем и водой для участников мастер-класс в доступе на протяжении всего мероприятия

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