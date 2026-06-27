Погрузитесь в мир шоколада на вкусной экскурсии с дегустацией премиальных сортов и историями о секретах шоколадного мастерства.
В завершение вы создадите собственную авторскую плитку из бельгийского шоколада и заберёте её с собой в красивой упаковке. Заряд бодрости и энергии на весь день, новые вкусовые ощущения и знания ждут каждого участника!
В завершение вы создадите собственную авторскую плитку из бельгийского шоколада и заберёте её с собой в красивой упаковке. Заряд бодрости и энергии на весь день, новые вкусовые ощущения и знания ждут каждого участника!
Описание мастер-классаУвлекательный мастер-класс по созданию собственной шоколадной плитки с дегустацией объединяет творчество, вкус и настоящую праздничную магию! Это отличная возможность подарить себе и близким частичку праздника абсолютно в любой день, созданного собственными руками с заботой и любовью. Внутренний сладкоежка ликует от восторга: на экскурсии в Бюро сладкой архитектуры Rubiscookies Вы Продегустируете не менее 12 сортов премиального шоколада и авторские сочетания. Узнаете интересные факты из истории шоколада и Петербурга, подержите в руках настоящие какао-бобы, услышите секреты производства и поучаствуете в тематической викторине со сладкими призами. Завершит экскурсию мастер-класс. Вы создадите авторскую плитку с использованием одного или даже четырёх видов бельгийского шоколада и натуральных добавок — от кондитерских посыпок и хрустящих вафельных шариков до орехов и ягод, которую по завершении заберёте с собой в красочной упаковке. Программа мероприятия: 1. Согревающий горячий шоколад с маршмэллоу. 2. Дегустация какао-бобов и других ингредиентов для приготовления шоколада. 3. Мастер-класс от шоколатье по созданию плитки собственного дизайна. В работе будет 4 вида бельгийского шоколада. 4. Продолжение дегустации необычных сортов и сочетаний шоколада. На протяжении всей дегустации идет повествования с викториной. За правильный и самый быстрый ответ можно выиграть сладкий приз. 5. Упаковка готовых шоколадных плиток. 6. Торжественное вручение именных сертификатов и дополнительного подарка к плитке - леденец с красочной картинкой всем участникам мастер-класса. В завершение мастер-класса каждый участник заберет с собой свою авторскую работу сертификат и подарок! Возможность оплатить бонусами до трети стоимости покупки при регистрации в нашей программе лояльности. Напитки - графины с чаем и водой для участников мастер-класс в доступе на протяжении всего мероприятия
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Дегустация
- Участие в мастер-классе, включая все необходимые ингредиенты
- Напитки (вода и горячий чай без ограничений)
Что не входит в цену
- Личные расходы (скидка на продукцию магазина участникам мастер-класса)
Место начала и завершения?
Садовая улица, 62
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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