Места силы Петербурга

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Посмотрите на Петербург другими глазами — откройте для себя потаённую сторону города и прочувствуйте её.

Вы исследуете историю и культуру Северной столицы через энергетику Петербурга, символику его архитектуры и судьбы легендарных личностей, побываете в самых знаковых местах силы города и научитесь правильно использовать их ауру. А ещё сможете «зарядить» талисман для себя или близкого человека.
Места силы Петербурга
Места силы Петербурга
Места силы Петербурга
Места силы Петербурга
Места силы Петербурга
Места силы Петербурга
Ближайшие даты:
30
апр
7
мая
14
мая
21
мая
28
мая
4
июн
11
июн
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даты

Что вас ожидает:

  • Ротонда на Гороховой (либо Михайловский замок)
  • Банковский мост
  • Дворцовая площадь
  • Сфинксы на Университетской набережной
  • Лютеранская церковь св. Екатерины на Васильевском острове
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Посмотрите на Петербург другими глазами — откройте для себя потаённую сторону города и прочувствуйте её. Вы исследуете историю и культуру Северной столицы через энергетику Петербурга, символику его архитектуры и судьбы легендарных личностей, побываете в самых знаковых местах силы города и научитесь правильно использовать их ауру. А ещё сможете «зарядить» талисман для себя или близкого человека.

по запросу

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Кофе-брейк
  • Расходы на транспорт, если будем его использовать
Где начинаем и завершаем?
Начало: Загородный пр. , 52 лит. А
Завершение: Большой проспект ВО, д. 1а
Когда и сколько длится?
Когда: по запросу
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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