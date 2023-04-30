Посмотрите на Петербург другими глазами — откройте для себя потаённую сторону города и прочувствуйте её.
Вы исследуете историю и культуру Северной столицы через энергетику Петербурга, символику его архитектуры и судьбы легендарных личностей, побываете в самых знаковых местах силы города и научитесь правильно использовать их ауру. А ещё сможете «зарядить» талисман для себя или близкого человека.
Вы исследуете историю и культуру Северной столицы через энергетику Петербурга, символику его архитектуры и судьбы легендарных личностей, побываете в самых знаковых местах силы города и научитесь правильно использовать их ауру. А ещё сможете «зарядить» талисман для себя или близкого человека.
Ближайшие даты:
30
апр
апр
7
мая
мая
14
мая
мая
21
мая
мая
28
мая
мая
4
июн
июн
11
июн
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Ротонда на Гороховой (либо Михайловский замок)
- Банковский мост
- Дворцовая площадь
- Сфинксы на Университетской набережной
- Лютеранская церковь св. Екатерины на Васильевском острове
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Посмотрите на Петербург другими глазами — откройте для себя потаённую сторону города и прочувствуйте её. Вы исследуете историю и культуру Северной столицы через энергетику Петербурга, символику его архитектуры и судьбы легендарных личностей, побываете в самых знаковых местах силы города и научитесь правильно использовать их ауру. А ещё сможете «зарядить» талисман для себя или близкого человека.
по запросу
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Кофе-брейк
- Расходы на транспорт, если будем его использовать
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Загородный пр. , 52 лит. АЗавершение: Большой проспект ВО, д. 1а
- Когда и сколько длится?
- Когда: по запросуЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании