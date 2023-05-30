Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:45, 12:15, 13:45, 14:15, 15:00, 16:15, 16:45, 17:45, 19:00, 19:15, 20:15, 21:45 и 22:30, во вторник в 11:45, 12:15, 13:45, 14:15, 15:00, 16:15, 16:45, 17:45 и 22:30

Экскурсия длится около 30 минут

Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала