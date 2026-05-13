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О Олеся Экскурсия оставила очень яркие воспоминания, прям в памяти засела. Обычно смотришь на эти здания каждый день, а тут совсем по-другому их увидела. Особенно с причала, где река Нева такая спокойная, а когда плывешь на корабле, вообще ощущение меняется, совсем другой взгляд на всё вокруг. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Г Галина Экскурсии очень познавательные и понравились мне. Было здорово посмотреть разные места и узнать много нового. Впечатления остались хорошие, точно не просто прогулка, а что-то с душой и смыслом. Очень рекомендую тем, кто любит открывать для себя что-то необычное. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Ольга Мы прокатились на теплоходе и остались всем довольны. Цена приятная, а внутри так уютно и чисто, что приятно находиться. Автогид рассказывал интересно и доступно, все понятно объяснял. Советую однозначно. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Б Борис Экскурсия очень понравилась! Вид Петербурга с воды совсем другой и очень впечатляющий. Гиды делились кучей любопытных фактов, поэтому время пролетело незаметно. Получил кучу свежих впечатлений и заряд бодрости. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Д Даниил Приятная компания и классные экскурсии, которые оставили только положительные впечатления. Большое спасибо за всё! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет