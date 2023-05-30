Речной трансфер «Севкабель Порт - центр Петербурга»

Добраться от Васильевского острова до центра города на двухпалубном теплоходе с аудиогидом

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Водный трансфер из модного пространства Севкабель Порт до центра Петербурга — хит сезона навигации. Это не только живописный, но и самый удобный способ попасть из точки A в точку B. Так как в пешей доступности здесь нет станций метро.

Бонусом вас ждёт увлекательный рассказ аудиогида о парадных набережных, судостроительных верфях и портовых районах города.
Речной трансфер «Севкабель Порт - центр Петербурга»
Речной трансфер «Севкабель Порт - центр Петербурга»
Речной трансфер «Севкабель Порт - центр Петербурга»
Речной трансфер «Севкабель Порт - центр Петербурга»
Речной трансфер «Севкабель Порт - центр Петербурга»
Речной трансфер «Севкабель Порт - центр Петербурга»
Речной трансфер «Севкабель Порт - центр Петербурга»
Речной трансфер «Севкабель Порт - центр Петербурга»
Речной трансфер «Севкабель Порт - центр Петербурга»
Ближайшие даты:
30
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мая
1
июн
2
июн
3
июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вас ждёт трансфер в одну сторону на двухпалубном теплоходе, вмещающем до 150 человек, по маршруту «Севкабель Порт — центр Петербурга». В пути вы увидите с воды: Адмиралтейство, памятник Медный Всадник, Эрмитаж, Петропавловскую крепость, Дворцовый мост, Морской вокзал, Адмиралтейские верфи, ледокол Красин, Успенскую церковь и Академию художеств. На борту для вас будут работать аудиогид и бар с напитками и лёгкими закусками.

Организационные детали

  • Продолжительность трансфера — 20-45 минут
  • Теплоход стартует в Севкабель Порте и прибывает на один из центральных причалов города: Английская пристань или Зимняя канавка

в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:45, 12:15, 13:45, 14:15, 15:00, 16:15, 16:45, 17:45, 19:00, 19:15, 20:15, 21:45 и 22:30, во вторник в 11:45, 12:15, 13:45, 14:15, 15:00, 16:15, 16:45, 17:45 и 22:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на причале Севкабель Порт
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:45, 12:15, 13:45, 14:15, 15:00, 16:15, 16:45, 17:45, 19:00, 19:15, 20:15, 21:45 и 22:30, во вторник в 11:45, 12:15, 13:45, 14:15, 15:00, 16:15, 16:45, 17:45 и 22:30
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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