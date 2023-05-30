Добраться от Васильевского острова до центра города на двухпалубном теплоходе с аудиогидом
Водный трансфер из модного пространства Севкабель Порт до центра Петербурга — хит сезона навигации. Это не только живописный, но и самый удобный способ попасть из точки A в точку B. Так как в пешей доступности здесь нет станций метро.
Бонусом вас ждёт увлекательный рассказ аудиогида о парадных набережных, судостроительных верфях и портовых районах города.
Бонусом вас ждёт увлекательный рассказ аудиогида о парадных набережных, судостроительных верфях и портовых районах города.
Ближайшие даты:
30
мая
мая
31
мая
мая
1
июн
июн
2
июн
июн
3
июн
июн
4
июн
июн
5
июн
июн
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вас ждёт трансфер в одну сторону на двухпалубном теплоходе, вмещающем до 150 человек, по маршруту «Севкабель Порт — центр Петербурга». В пути вы увидите с воды: Адмиралтейство, памятник Медный Всадник, Эрмитаж, Петропавловскую крепость, Дворцовый мост, Морской вокзал, Адмиралтейские верфи, ледокол Красин, Успенскую церковь и Академию художеств. На борту для вас будут работать аудиогид и бар с напитками и лёгкими закусками.
Организационные детали
- Продолжительность трансфера — 20-45 минут
- Теплоход стартует в Севкабель Порте и прибывает на один из центральных причалов города: Английская пристань или Зимняя канавка
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:45, 12:15, 13:45, 14:15, 15:00, 16:15, 16:45, 17:45, 19:00, 19:15, 20:15, 21:45 и 22:30, во вторник в 11:45, 12:15, 13:45, 14:15, 15:00, 16:15, 16:45, 17:45 и 22:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на причале Севкабель Порт
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:45, 12:15, 13:45, 14:15, 15:00, 16:15, 16:45, 17:45, 19:00, 19:15, 20:15, 21:45 и 22:30, во вторник в 11:45, 12:15, 13:45, 14:15, 15:00, 16:15, 16:45, 17:45 и 22:30Экскурсия длится около 30 минутБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходе — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 2575 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные прогулки в Санкт-Петербурге. Наши причалы расположены в центре города. Вы можете прокатиться на комфортабельных теплоходах по величественной Неве, просторам Финского залива, живописным изгибам Фонтанки и Мойки. Насладиться красотой Белых ночей и полюбоваться разводом мостов. Или с ветерком добраться на метеоре до Петергофа и других пригородов Северной столицы.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Групповые
Водные развлечения
Можно с детьми
Летние
На теплоходе
Севкабель Порт
Популярные места
По рекам и каналам
Речные прогулки
Аудиогиды
Похожие туры из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
3 часа
Северные острова Петербурга на авто
Вечернее путешествие по историческим островам города в душевной компании
в Исаакиевском сквере
Сегодня
1 июня
2 июня
3 июня
7 600₽ за всё до 3 чел.
Групповая
4.5 часа
На автобусе и теплоходе по ночному Петербургу
Проехать по знаковым местам города и увидеть развод мостов на групповой экскурсии
от Гостиного Двора
Завтра
1 июня
2 июня
3 июня
1 700₽ за человека
Круиз
2 часа
Ужин-круиз по Неве и Финскому заливу на теплоходе
Водная прогулка вдоль северных островов Петербурга с вкусным ужином и живой музыкой на борту
на Адмиралтейской набережной
Завтра
1 июня
2 июня
3 июня
3 000₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании