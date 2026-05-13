Этот речной трансфер — не только живописный, но и самый удобный способ попасть из точки A в точку B. Так как в пешей доступности здесь нет станций метро.
Бонусом вас ждёт рассказ аудиогида о парадных набережных, судостроительных верфях и портовых районах города.
Бонусом вас ждёт рассказ аудиогида о парадных набережных, судостроительных верфях и портовых районах города.
Описание аудиогида
Вас ждёт трансфер в одну сторону на двухпалубном теплоходе по маршруту Севкабель Порт — центр Петербурга или центр Петербурга — Севкабель Порт. В пути вы увидите с воды: Адмиралтейство, памятник Медный Всадник, Эрмитаж, Петропавловскую крепость, Дворцовый мост, Морской вокзал, Адмиралтейские верфи, ледокол Красин, Успенскую церковь и Академию художеств. На борту для вас будут работать аудиогид и бар с напитками и лёгкими закусками.
Организационные детали
- На борту свободная рассадка
- Маршрут может корректироваться в зависимости от уровня воды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость аудиогида
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1100 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале «Севкабель Порт»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нева Тревел — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 6635 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные прогулки в Санкт-Петербурге. Наши причалы расположены в центре города. Вы можете прокатиться на комфортабельных теплоходах по величественной Неве, просторам Финского залива, живописным изгибам Фонтанки и Мойки. Насладиться красотой Белых ночей и полюбоваться разводом мостов. Или с ветерком добраться на метеоре до Петергофа и других пригородов Северной столицы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 38 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Экскурсия оставила очень яркие воспоминания, прям в памяти засела. Обычно смотришь на эти здания каждый день, а тут совсем по-другому их увидела. Особенно с причала, где река Нева такая спокойная, а когда плывешь на корабле, вообще ощущение меняется, совсем другой взгляд на всё вокруг.
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Г
Экскурсии очень познавательные и понравились мне. Было здорово посмотреть разные места и узнать много нового. Впечатления остались хорошие, точно не просто прогулка, а что-то с душой и смыслом. Очень рекомендую тем, кто любит открывать для себя что-то необычное.
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О
Мы прокатились на теплоходе и остались всем довольны. Цена приятная, а внутри так уютно и чисто, что приятно находиться. Автогид рассказывал интересно и доступно, все понятно объяснял. Советую однозначно.
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Б
Экскурсия очень понравилась! Вид Петербурга с воды совсем другой и очень впечатляющий. Гиды делились кучей любопытных фактов, поэтому время пролетело незаметно. Получил кучу свежих впечатлений и заряд бодрости.
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Д
Приятная компания и классные экскурсии, которые оставили только положительные впечатления. Большое спасибо за всё!
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М
В целом все прошло отлично, остались только положительные впечатления.
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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