Вечерняя сборная групповая автобусная экскурсия ⛳ пронизан тайнами и легендами. Их можно найти на каждой улочке, в каждом доме, и, конечно, в каждом дворце и Музее, которых так много в этом городе.

Мы предлагаем вам окунуться в эту загадочную атмосферу и прикоснуться к тайнам Петербурга. Быть может, именно вы сможете их разгадать?

Во время вечерней прогулки по мистическому Санкт-Петербургу вам станут известны тайны Меншиковского, Таврического и Юсуповского дворцов, Кикиных палат. Также вы узнаете историю 📖 памятников Петру I и Павлу I, которую не найдете в путеводителях, разгадаете тайны зодчих: Кваренги, Растрелли, Росси и Монферран.

Даже если Санкт-Петербург является вашим родным городом, мы уверены, что экскурсия вам будет интересна и вы откроете его для себя с совершенно другой стороны.

Какие тайны хранит Смольный собор и Михайловский замок? Что скрывают легендарные сфинксы? Почему в тюрьме Кресты 999, а не 1000 камер? На эти и многие вопросы ответят вам наши экскурсоводы.

Во время экскурсии 🧭 предусмотрены остановки (15-20 минут):