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Мифы и легенды Петербурга

5
4 отзыва
Парус-Петербург
Парус-Петербург – Гид из Санкт-Петербурга
Экскурсия ⛳ создана специально, чтобы рассказать об обратной стороне парадного Петербурга.

Мы отправимся на автобусе 🚌 по самым мистическим достопримечательностям, посетим многие места, которые горожане обходят стороной.

Я расскажу некоторые петербургские легенды прямо там, где они происходили.

Экскурсия проходит в вечернее время, слабонервным рекомендую заранее приготовиться к неожиданным фактам и удивительным историям.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🧒Подходит для детей
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 850 ₽ за человека

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Мифы и легенды Петербурга

Что вы увидите

  • Невский проспект
  • Малая Садовая
  • Исаакиевская площадь
  • Вознесенский проспект
  • Гороховая улица
  • Адмиралтейский проспект
  • Конногвардейский бульвар
  • Благовещенский мост
  • Сфинксы
  • Меншиковский дворец
  • Кунсткамера
  • Стрелка ВО
  • Петропавловская крепость
  • Троицкий мост
  • Марсово поле
  • Михайловский замок
Вечерняя сборная групповая автобусная экскурсия ⛳ пронизан тайнами и легендами. Их можно найти на каждой улочке, в каждом доме, и, конечно, в каждом дворце и Музее, которых так много в этом городе.
Мы предлагаем вам окунуться в эту загадочную атмосферу и прикоснуться к тайнам Петербурга. Быть может, именно вы сможете их разгадать?
Во время вечерней прогулки по мистическому Санкт-Петербургу вам станут известны тайны Меншиковского, Таврического и Юсуповского дворцов, Кикиных палат. Также вы узнаете историю 📖 памятников Петру I и Павлу I, которую не найдете в путеводителях, разгадаете тайны зодчих: Кваренги, Растрелли, Росси и Монферран.
Даже если Санкт-Петербург является вашим родным городом, мы уверены, что экскурсия вам будет интересна и вы откроете его для себя с совершенно другой стороны.
Какие тайны хранит Смольный собор и Михайловский замок? Что скрывают легендарные сфинксы? Почему в тюрьме Кресты 999, а не 1000 камер? На эти и многие вопросы ответят вам наши экскурсоводы.

Во время экскурсии 🧭 предусмотрены остановки (15-20 минут):

  • Михайловский замок 🏰 и Чижик-Пыжик
  • Смольный собор
  • Домик Петра
  • Аптека Пеля
  • Сфинксы
  • Исаакиевский собор
Что входит
  • В стоимость входит:
  • Комфортабельный автобус, сопровождение профессиональным гидом-экскурсоводом, обзорная экскурсия тематическая экскурсия по городу с посещением загадочных и тайных мест Петербурга.
Начало и место завершения
🚩 Невский проспект 17 (Строгановский дворец)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Парус-Петербург
Парус-Петербург
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