Санкт-Петербург — особенный город 🏙️, история 📖 формирования которого окутана легендами и мифами. Да, это естественно! Месторасположение на чухонском болоте, царская эпоха, революция и другие вехи истории сделали свое дело: городские легенды Петербурга — это реальность. Многие из исторических событий имеют неразгаданные тайны и до сих пор удивляют своими проявлениями в памятниках архитектуры и достопримечательностях 🏛️. Загадочные мифы Петербурга зачастую не поддаются логическому объяснению, но их влияние ощущает большинство гостей города, когда влюбляются в неповторимую атмосферу города.
Предлагаем вам прикоснуться к таинственному и загадочному облику Северной столицы ⭐️ на экскурсиях, объединенных одной общей темой — «Мифы и легенды Петербурга». Город-загадка поразит вас своими тайнами, закулисными историями и курьезными случаями.
Во время экскурсии 🧭 запланированы три остановки:
у Михайловского замка или у памятника Чижику-Пыжику;
у Сфинксов на Университетской набережной,
у Смольного собора. Во время экскурсии предусмотрено посещение Смольного собора.
Напротив Академии художеств находится гранитная пристань, сооруженная по проекту архитектора К. А. Тона. По сторонам лестницы величественно застыли высоко над Невой две статуи сфинксов. Здесь открывается прекрасная панорама с видом на Дворцовый мост и Английскую набережную. Одно из самых удачных мест для фотосессии! Ниже к Неве спускаются по лестнице те, кому хочется заручиться поддержкой на будущее у грифонов: если вы погладите грифону крыло, то карьера резко пойдет вверх.
Чтобы проследить всю череду событий, которые сформировали вокруг Петербурга существующие легенды и мифы, рекомендуем посетить исторические экскурсии с обзором эпох правления Петра I, Екатерины Великой и семьи Романовых. Интересные и увлекательные экскурсии по Петербургу на автобусе 🚌 — это удобное знакомство с достопримечательностями города.
Что входит
Что включено
транспортные услуги
услуги экскурсовода.
Начало и место завершения
🚩 ул. Думская, д. 2
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.