Санкт-Петербург — особенный город 🏙️, история 📖 формирования которого окутана легендами и мифами. Да, это естественно! Месторасположение на чухонском болоте, царская эпоха, революция и другие вехи истории сделали свое дело: городские легенды Петербурга — это реальность. Многие из исторических событий имеют неразгаданные тайны и до сих пор удивляют своими проявлениями в памятниках архитектуры и достопримечательностях 🏛️. Загадочные мифы Петербурга зачастую не поддаются логическому объяснению, но их влияние ощущает большинство гостей города, когда влюбляются в неповторимую атмосферу города.

Предлагаем вам прикоснуться к таинственному и загадочному облику Северной столицы ⭐️ на экскурсиях, объединенных одной общей темой — «Мифы и легенды Петербурга». Город-загадка поразит вас своими тайнами, закулисными историями и курьезными случаями.

Во время экскурсии 🧭 запланированы три остановки: