  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

Мифы и легенды Петербурга (13:00, 16:00)

4.2
73 отзыва
ТурсервисСПб
ТурсервисСПб – Гид из Санкт-Петербурга
Мифы и легенды Петербурга (13:00, 16:00)
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 900 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Мифы и легенды Петербурга (13:00, 16:00)
Мифы и легенды Петербурга (13:00, 16:00)

Что вы увидите

  • Михайловский замок
  • памятник Чижику-Пыжику
  • Смольный собор.
Санкт-Петербург — особенный город 🏙️, история 📖 формирования которого окутана легендами и мифами. Да, это естественно! Месторасположение на чухонском болоте, царская эпоха, революция и другие вехи истории сделали свое дело: городские легенды Петербурга — это реальность. Многие из исторических событий имеют неразгаданные тайны и до сих пор удивляют своими проявлениями в памятниках архитектуры и достопримечательностях 🏛️. Загадочные мифы Петербурга зачастую не поддаются логическому объяснению, но их влияние ощущает большинство гостей города, когда влюбляются в неповторимую атмосферу города.
Предлагаем вам прикоснуться к таинственному и загадочному облику Северной столицы ⭐️ на экскурсиях, объединенных одной общей темой — «Мифы и легенды Петербурга». Город-загадка поразит вас своими тайнами, закулисными историями и курьезными случаями.

Во время экскурсии 🧭 запланированы три остановки:

  • у Михайловского замка или у памятника Чижику-Пыжику;
  • у Сфинксов на Университетской набережной,
  • у Смольного собора. Во время экскурсии предусмотрено посещение Смольного собора.
  • Напротив Академии художеств находится гранитная пристань, сооруженная по проекту архитектора К. А. Тона. По сторонам лестницы величественно застыли высоко над Невой две статуи сфинксов. Здесь открывается прекрасная панорама с видом на Дворцовый мост и Английскую набережную. Одно из самых удачных мест для фотосессии! Ниже к Неве спускаются по лестнице те, кому хочется заручиться поддержкой на будущее у грифонов: если вы погладите грифону крыло, то карьера резко пойдет вверх.
  • Чтобы проследить всю череду событий, которые сформировали вокруг Петербурга существующие легенды и мифы, рекомендуем посетить исторические экскурсии с обзором эпох правления Петра I, Екатерины Великой и семьи Романовых. Интересные и увлекательные экскурсии по Петербургу на автобусе 🚌 — это удобное знакомство с достопримечательностями города.
Что входит
  • Что включено
  • транспортные услуги
  • услуги экскурсовода.
Начало и место завершения
🚩 ул. Думская, д. 2
Мифы и легенды Петербурга (13:00, 16:00)
Мифы и легенды Петербурга (13:00, 16:00)
Мифы и легенды Петербурга (13:00, 16:00)
Мифы и легенды Петербурга (13:00, 16:00)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
ТурсервисСПб
ТурсервисСПб
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

73 отзыва оставили туристы

ТурсервисСПб проводит ещё 5 экскурсий

Пушкин (Царское Село): Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната
2 500
5.5 часов
Пушкин (Царское Село): Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната
113 отзывов
Экскурсия в Кронштадт (автобусная с морской прогулкой)
1 700
6 часов
Экскурсия в Кронштадт (автобусная с морской прогулкой)
65 отзывов
Кронштадт — форт Константин и музей Маяков
1 400
5.5 часов
Кронштадт — форт Константин и музей Маяков
40 отзывов
Вечерняя обзорная экскурсия с посещением Колоннады Исаакиевского собора
1 100
2 часа
Вечерняя обзорная экскурсия с посещением Колоннады Исаакиевского собора
39 отзывов
Автобусная экскурсия в Выборг
2 100
10 часов
Автобусная экскурсия в Выборг
36 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
790
2 часа
Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
2037 отзывов
Весь центр Петербурга с крыши
1 150
1 час
Весь центр Петербурга с крыши
1503 отзыва
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
600
1.25 часа
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
1198 отзывов
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
700
2 часа
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
1169 отзывов
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
750
1.5 часа
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
752 отзыва
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
1 890
10 часов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
733 отзыва