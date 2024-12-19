Мистическая Гатчина (вечерняя экскурсия)

Мистическая Гатчина (вечерняя экскурсия)
Мистическая Гатчина (вечерняя экскурсия)
Мистическая Гатчина (вечерняя экскурсия)
Ближайшие даты:
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Время начала: 13:00

Описание экскурсии

Добро пожаловать в Гатчину!

Парадные дворцы, стройные голландские парки и сияние золота — всё это оставьте для Петергофа и Царского села. Мы приглашаем вас в Гатчину! Здесь вас ждут места, полные чудес и загадок, таинственных знаков и мистики.

Время волшебства

Особенно атмосферно и незабываемо станет ваше путешествие в послеобеденное время, когда на город опускаются сумерки. По одной из версий, на месте Гатчины в давние времена располагалось капище языческой богини Хочены — богини желания. От её имени и произошло название села "Хотчино" — "Готчино". С XV века и по сей день Хочена помогает одним в исполнении сокровенных желаний, а других за желания наказывает.

История Гатчины

Императрица Екатерина II подарила Гатчину своему сыну великому князю Павлу Петровичу. Вскоре это место стало его любимым убежищем. Гатчина благоволила желаниям наследника, и всё, по его замыслу, сохраняется здесь и сейчас. Тайные ходы, подземелья и павильоны во имя любви и желаний ждут вас.

Загадки и чудеса

В Гатчине Павел Петрович получает весть о кончине матушки и столь желанное восхождение на престол. Именно здесь начинается полная загадок, краткая, как миг, история его правления. Но не только помазанникам Божиим благоволила Гатчинская земля.

  • Окружающие Гатчину селения полны историй о чудесах исцеления, как в семье купцов Елисеевых.
  • Здесь можно найти истории о кратком неземном счастье любви и вечной верности в семье прославленного фельдмаршала Витгенштейна — "спасителя Петербурга".

Уникальные природные явления

Загадочные деревья, растущие корнями вверх, и мистический костел-усыпальница вы сможете увидеть только в нашем путешествии в Гатчину. Эта земля напитывает силой и вдохновляет. Здесь черпали вдохновение наши современники — композитор Е. Л. Шварц, писатель В. В. Набоков, художник П. Е. Щербов.

Погружение в тайны

Гатчина погружает в тайны мироздания и больше никогда не отпускает. Откройте для себя это удивительное место и его загадки!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гатчинский дворец
  • Гатчинский парк
  • Дача Щербова (проездом с короткой остановкой)
  • Дача И. Шварца (Сиверская)
  • Усыпальница в Дружноселье
  • Усадьба Елисеевых «Белогорка»
  • Выра
Что включено
  • Экскурсия в пути
  • Сопровождение гида в Гатчине
Что не входит в цену
  • Билеты в музеи
Место начала и завершения?
Где вам удобно: у отеля, вокзала, аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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