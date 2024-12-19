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Описание экскурсии

Добро пожаловать в Гатчину!

Парадные дворцы, стройные голландские парки и сияние золота — всё это оставьте для Петергофа и Царского села. Мы приглашаем вас в Гатчину! Здесь вас ждут места, полные чудес и загадок, таинственных знаков и мистики.

Время волшебства

Особенно атмосферно и незабываемо станет ваше путешествие в послеобеденное время, когда на город опускаются сумерки. По одной из версий, на месте Гатчины в давние времена располагалось капище языческой богини Хочены — богини желания. От её имени и произошло название села "Хотчино" — "Готчино". С XV века и по сей день Хочена помогает одним в исполнении сокровенных желаний, а других за желания наказывает.

История Гатчины

Императрица Екатерина II подарила Гатчину своему сыну великому князю Павлу Петровичу. Вскоре это место стало его любимым убежищем. Гатчина благоволила желаниям наследника, и всё, по его замыслу, сохраняется здесь и сейчас. Тайные ходы, подземелья и павильоны во имя любви и желаний ждут вас.

Загадки и чудеса

В Гатчине Павел Петрович получает весть о кончине матушки и столь желанное восхождение на престол. Именно здесь начинается полная загадок, краткая, как миг, история его правления. Но не только помазанникам Божиим благоволила Гатчинская земля.

Окружающие Гатчину селения полны историй о чудесах исцеления, как в семье купцов Елисеевых.

Здесь можно найти истории о кратком неземном счастье любви и вечной верности в семье прославленного фельдмаршала Витгенштейна — "спасителя Петербурга".

Уникальные природные явления

Загадочные деревья, растущие корнями вверх, и мистический костел-усыпальница вы сможете увидеть только в нашем путешествии в Гатчину. Эта земля напитывает силой и вдохновляет. Здесь черпали вдохновение наши современники — композитор Е. Л. Шварц, писатель В. В. Набоков, художник П. Е. Щербов.

Погружение в тайны

Гатчина погружает в тайны мироздания и больше никогда не отпускает. Откройте для себя это удивительное место и его загадки!