Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Среди знаменитых пригородов Петербурга дворцовый ансамбль Гатчины отличается романтической суровостью...

Среди знаменитых пригородов Петербурга дворцовый ансамбль Гатчины отличается романтической суровостью.

Просторы парков, прозрачность озер, отражающих небо, четкие контуры дворца-замка, парковых строений, порой изящно-жеманных, порой строго-лаконичных, — все здесь напоминает годах «под сенью Екатерины» и павловских временах, о трудах будущей императрицы Марии Федоровны.
Тайны и романтика Гатчины
Тайны и романтика Гатчины
Тайны и романтика Гатчины
Тайны и романтика Гатчины
Тайны и романтика Гатчины
Тайны и романтика Гатчины
Тайны и романтика Гатчины
Тайны и романтика Гатчины
Романтика Гатчины
Среди знаменитых пригородов Петербурга дворцовый ансамбль Гатчины отличается романтической суровостью. Просторы парков, прозрачность озер, отражающих небо, четкие контуры дворца-замка, парковых строений, порой изящно-жеманных, порой строго-лаконичных, — все здесь напоминает годах «под сенью Екатерины» и павловских временах, о трудах будущей императрицы Марии Федоровны.
Немного истории
Гатчинский ансамбль создавался для фаворита Екатерины Великой Григория Орлова в благодарность за участие в перевороте, возведшего на престол саму Екатерину. Любитель охоты Орлов получил дворец, напоминающий охотничьи замки европейских феодалов. Окруженная лесами, превращенными в охотничьи угодья, Гатчина подходила для этого идеально. Позже владелец замка сошел с ума, а дворец был отдан сыну императрицы Павлу. И вот уже роты «батушкиной армии» вышагивали по плацу перед дворцом под звуки барабанов и флейты… А охотничьи угодья превратились в романтический английский парк, первый пейзажный парк в России…
В тени аллей протекала жизнь «малого двора» — двора наследников престола. Великолепие Гатчины создавалось трудами великих мастеров А. Ринальди, В. Бренна, А. Захарова. Ну а после смерти «русского Гамлета» Гатчинская дача не менялась.
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Павел
Павел
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