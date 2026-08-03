Вы отправитесь сюда на автобусной экскурсии, рассмотрите убранство залов, услышите таинственное эхо подземелий и пройдете извилистыми тропами парка.
Описание экскурсии
Гатчинский дворец. В первой части программы вы познакомитесь с историей любимого замка императоров Павла I и Александра III. Оцените английский стиль резиденции и ощутите царящий здесь дух рыцарства. Внутри дворцовых залов узнаете о жизни монархов, рассмотрите предметы интерьера и произведения искусства, благодаря которым Гатчину именовали «пригородным Эрмитажем». А также побываете в знаменитом подземном ходе.
По пятницам и воскресеньям до 23 апреля
Вторая часть программы пройдёт в помещениях Приоратского дворца — символе Гатчины. Уникальное землебитное строение было сооружено в 1799 году по замыслу архитектора Николая Александровича Львова для рыцарей Мальтийского ордена. Срок службы Приората рассчитывался на какие-нибудь 20-40 лет, а его история отсчитывает уже третий век существования.
В ходе обзорной экскурсии по дворцу вам расскажут об истории Приората, Мальтийском ордене, технике землебитного строительства и об архитекторе Н. А. Львове, о французском названии замка, также вы увидите макеты дворца.
По средам экскурсия проходит только с посещением Гатчинского дворца и углубленным знакомством с его интерьерами 18-20 вв.
С мая по октябрь
В летний период экскурсия продолжится в дворцовом парке. Здесь разнообразная растительность высажена с учётом различий хвойных и лиственных пород. В парке много мостов, террас, эффектных каменных лестниц. Вы увидите «Горбатый мостик» на Длинном острове, «Павильон Венеры» на острове Любви, Берёзовые и Адмиралтейские ворота и другие объекты. Основой композиции прославленного парка Гатчины служат его живописные водоёмы — Белое и Серебряное озёра, Карпин пруд и разделяющие их острова и полуострова.
Дворцы Гатчины лучше осматривать с экскурсией, это намного интереснее! Уверены, что экскурсия в Гатчину понравится вам и вашим детям!
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены входные билеты и транспортное обслуживание, дополнительных расходов нет
- Перед началом экскурсии вы сможете по желанию купить сувенирные календари и книги о Петербурге
- Рекомендуем одеваться удобно и по погоде; с собой взять воду и еду для перекусов. Также есть возможность пообедать в кафе во дворце
С вами будет один из гидов нашей команды.
в среду, пятницу и воскресенье в 11:15
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|3750 ₽
|Дети до 7 лет
|1700 ₽
|Пенсионеры
|3750 ₽
|Студенты
|3550 ₽
|Иностранец
|4050 ₽
|Дети от 7 до 16 лет
|3350 ₽
|Школьники 17+
|3550 ₽
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Отзывы и рейтинг
Гатчина - это не «ещё один красивый пригород». Это место с характером. Со
Гид Инесса прекрасно знает историю места, увлекательно рассказывает и умеет увлечь слушателей. Маршрут продуман до мелочей, все основные достопримечательности были включены.
Организация на высшем уровне: автобус комфортный, время отправления и возвращения чётко соблюдены.
Однозначно рекомендуем всем, кто хочет познакомиться с красотами Гатчины. Спасибо за прекрасный день и незабываемые впечатления!