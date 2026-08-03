Романтичная Гатчина — единственное место в окрестностях Петербурга, где блеск и роскошь императорской резиденции соседствуют с легендами о привидениях. Вы отправитесь сюда на автобусной экскурсии, рассмотрите убранство залов, услышите таинственное эхо подземелий и пройдете извилистыми тропами парка.

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Описание экскурсии

Гатчинский дворец. В первой части программы вы познакомитесь с историей любимого замка императоров Павла I и Александра III. Оцените английский стиль резиденции и ощутите царящий здесь дух рыцарства. Внутри дворцовых залов узнаете о жизни монархов, рассмотрите предметы интерьера и произведения искусства, благодаря которым Гатчину именовали «пригородным Эрмитажем». А также побываете в знаменитом подземном ходе.

По пятницам и воскресеньям до 23 апреля

Вторая часть программы пройдёт в помещениях Приоратского дворца — символе Гатчины. Уникальное землебитное строение было сооружено в 1799 году по замыслу архитектора Николая Александровича Львова для рыцарей Мальтийского ордена. Срок службы Приората рассчитывался на какие-нибудь 20-40 лет, а его история отсчитывает уже третий век существования.

В ходе обзорной экскурсии по дворцу вам расскажут об истории Приората, Мальтийском ордене, технике землебитного строительства и об архитекторе Н. А. Львове, о французском названии замка, также вы увидите макеты дворца.

По средам экскурсия проходит только с посещением Гатчинского дворца и углубленным знакомством с его интерьерами 18-20 вв.

С мая по октябрь

В летний период экскурсия продолжится в дворцовом парке. Здесь разнообразная растительность высажена с учётом различий хвойных и лиственных пород. В парке много мостов, террас, эффектных каменных лестниц. Вы увидите «Горбатый мостик» на Длинном острове, «Павильон Венеры» на острове Любви, Берёзовые и Адмиралтейские ворота и другие объекты. Основой композиции прославленного парка Гатчины служат его живописные водоёмы — Белое и Серебряное озёра, Карпин пруд и разделяющие их острова и полуострова.

Дворцы Гатчины лучше осматривать с экскурсией, это намного интереснее! Уверены, что экскурсия в Гатчину понравится вам и вашим детям!

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены входные билеты и транспортное обслуживание, дополнительных расходов нет

Перед началом экскурсии вы сможете по желанию купить сувенирные календари и книги о Петербурге

Рекомендуем одеваться удобно и по погоде; с собой взять воду и еду для перекусов. Также есть возможность пообедать в кафе во дворце

С вами будет один из гидов нашей команды.