Что вас ожидает

Гатчинский дворец — от фасада до подземелий

Еще по пути из Петербурга вы познакомитесь с историей любимого замка императоров Павла I и Александра III и узнаете об особенностях его строительства. Оказавшись у Гатчинского дворца, вы сразу оцените английский стиль резиденции и ощутите царящий здесь дух рыцарства. Перед вами откроют двери восстановленные залы: вы узнаете о жизни русских монархов, рассмотрите предметы интерьера и произведения искусства, благодаря которым Гатчину именовали «пригородным Эрмитажем». А в знаменитом подземном переходе, который ведет из дворца в грот «Эхо», таинственный голос поведает вам о победе над французами, похищенном антрекоте и других курьезных историях Гатчины.

Таинственные тропы Гатчинского парка

Затем вы погрузитесь в загадочную атмосферу Гатчинского парка. Прогуляетесь по извилистым дорожкам романтического Английского сада, обрамленным лиственными и хвойными деревьями, полюбуетесь ажурными мостиками Белого и Серебряного озер, пройдете по эффектным каменным лестницам и отдохнете у Карпиного пруда. И, конечно, увидите красивейшие сооружения парка, гармонично дополняющие природный ландшафт: павильоны Орла на Длинном острове, павильон Венеры на острове Любви, Березовые и Адмиралтейские ворота, Лесную оранжерею и Птичник.