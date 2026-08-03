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Групповая экскурсия в Гатчину: по следам русского Гамлета

Открыть тайны любимой резиденции Павла I и раскрыть секреты Мальтийского ордена Приората
Романтичная Гатчина — единственное место в окрестностях Петербурга, где блеск и роскошь императорской резиденции соседствуют с легендами о привидениях.

Вы отправитесь сюда на автобусной экскурсии, рассмотрите убранство залов, услышите таинственное эхо подземелий и пройдете извилистыми тропами парка.
4.4
76 отзывов
Групповая экскурсия в Гатчину: по следам русского Гамлета
Групповая экскурсия в Гатчину: по следам русского Гамлета
Групповая экскурсия в Гатчину: по следам русского Гамлета

Описание экскурсии

Гатчинский дворец. В первой части программы вы познакомитесь с историей любимого замка императоров Павла I и Александра III. Оцените английский стиль резиденции и ощутите царящий здесь дух рыцарства. Внутри дворцовых залов узнаете о жизни монархов, рассмотрите предметы интерьера и произведения искусства, благодаря которым Гатчину именовали «пригородным Эрмитажем». А также побываете в знаменитом подземном ходе.

По пятницам и воскресеньям до 23 апреля

Вторая часть программы пройдёт в помещениях Приоратского дворца — символе Гатчины. Уникальное землебитное строение было сооружено в 1799 году по замыслу архитектора Николая Александровича Львова для рыцарей Мальтийского ордена. Срок службы Приората рассчитывался на какие-нибудь 20-40 лет, а его история отсчитывает уже третий век существования.

В ходе обзорной экскурсии по дворцу вам расскажут об истории Приората, Мальтийском ордене, технике землебитного строительства и об архитекторе Н. А. Львове, о французском названии замка, также вы увидите макеты дворца.

По средам экскурсия проходит только с посещением Гатчинского дворца и углубленным знакомством с его интерьерами 18-20 вв.

С мая по октябрь

В летний период экскурсия продолжится в дворцовом парке. Здесь разнообразная растительность высажена с учётом различий хвойных и лиственных пород. В парке много мостов, террас, эффектных каменных лестниц. Вы увидите «Горбатый мостик» на Длинном острове, «Павильон Венеры» на острове Любви, Берёзовые и Адмиралтейские ворота и другие объекты. Основой композиции прославленного парка Гатчины служат его живописные водоёмы — Белое и Серебряное озёра, Карпин пруд и разделяющие их острова и полуострова.

Дворцы Гатчины лучше осматривать с экскурсией, это намного интереснее! Уверены, что экскурсия в Гатчину понравится вам и вашим детям!

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены входные билеты и транспортное обслуживание, дополнительных расходов нет
  • Перед началом экскурсии вы сможете по желанию купить сувенирные календари и книги о Петербурге
  • Рекомендуем одеваться удобно и по погоде; с собой взять воду и еду для перекусов. Также есть возможность пообедать в кафе во дворце

С вами будет один из гидов нашей команды.

в среду, пятницу и воскресенье в 11:15

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет3750 ₽
Дети до 7 лет1700 ₽
Пенсионеры3750 ₽
Студенты3550 ₽
Иностранец4050 ₽
Дети от 7 до 16 лет3350 ₽
Школьники 17+3550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
метро Гостиный двор
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 11:15
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роза
Роза — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 14933 туристов
Наша команда профессионалов предлагает увлекательные автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам. К вашим услугам опытные, увлечённые своим делом гиды и современные комфортабельные автобусы. До встречи!

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на последних 30 из 76 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
52
4
12
3
9
2
1
3
Елена
Интересная, хорошая экскурсия. Экскурсовод Ирина все подробно рассказывает и по дороге, и во дворце, и в парке. Единственно, слишком маленький перерыв между дворцом и парком (буквально полчаса), пришлось прям поминутно следить, чтобы успеть вовремя.
Интересная, хорошая экскурсия. Экскурсовод Ирина все подробно рассказывает и по дороге, и во дворце, и в
Интересная, хорошая экскурсия. Экскурсовод Ирина все подробно рассказывает и по дороге, и во дворце, и в
Интересная, хорошая экскурсия. Экскурсовод Ирина все подробно рассказывает и по дороге, и во дворце, и в
Интересная, хорошая экскурсия. Экскурсовод Ирина все подробно рассказывает и по дороге, и во дворце, и в
Интересная, хорошая экскурсия. Экскурсовод Ирина все подробно рассказывает и по дороге, и во дворце, и в
Интересная, хорошая экскурсия. Экскурсовод Ирина все подробно рассказывает и по дороге, и во дворце, и в
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А
Экскурсовод Ирина,прекрасный рассказ,содержательный, отличная речь. Понравилось! Была экскурсия в пути,далее по дворцу в залах,спускались в подземелье. Далее 40минут дали свободного времени - для обеда в кафе внутри,туалета, допосмотра залов,магазина. Завершилось прогулкой с рассказом по парку при дворце с объектами у белого озера. Рекомендую к посещению!
Экскурсовод Ирина,прекрасный рассказ,содержательный, отличная речь. Понравилось! Была экскурсия в пути,далее по дворцу в залах,спускались в подземелье.
Экскурсовод Ирина,прекрасный рассказ,содержательный, отличная речь. Понравилось! Была экскурсия в пути,далее по дворцу в залах,спускались в подземелье.
Экскурсовод Ирина,прекрасный рассказ,содержательный, отличная речь. Понравилось! Была экскурсия в пути,далее по дворцу в залах,спускались в подземелье.
Экскурсовод Ирина,прекрасный рассказ,содержательный, отличная речь. Понравилось! Была экскурсия в пути,далее по дворцу в залах,спускались в подземелье.
Экскурсовод Ирина,прекрасный рассказ,содержательный, отличная речь. Понравилось! Была экскурсия в пути,далее по дворцу в залах,спускались в подземелье.
Экскурсовод Ирина,прекрасный рассказ,содержательный, отличная речь. Понравилось! Была экскурсия в пути,далее по дворцу в залах,спускались в подземелье.
Экскурсовод Ирина,прекрасный рассказ,содержательный, отличная речь. Понравилось! Была экскурсия в пути,далее по дворцу в залах,спускались в подземелье.
Экскурсовод Ирина,прекрасный рассказ,содержательный, отличная речь. Понравилось! Была экскурсия в пути,далее по дворцу в залах,спускались в подземелье.
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С
Недавно я посетила экскурсию в Гатчину под названием «По следам русского Гамлета». Это было увлекательное путешествие в историю, которое позволило глубже понять некоторые исторические события и их связь с литературными
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образами. Особенно впечатлила архитектура Гатчины — величественные здания и дворцы, они создают неповторимую атмосферу. Экскурсия была не только познавательной, но и эмоциональной. Я узнала много нового и интересного, увидев всё своими глазами. Рекомендую эту экскурсию всем, это отличная возможность окунуться в прошлое.
Организация экскурсии была на высшем уровне: гид подробно рассказывал о жизни и эпохе, того времени. Маршрут был продуман хорошо, и мы успели увидеть всё запланированное. Спасибо организаторам за отличную работу!

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О
Экскурсию заказывали в подарок родителям. Они были в восторге. Очень понравилось. Экскурсовод постоянно рассказывала по дороге в обе стороны. И даже что казалось совсем знакомым. Открылось с необычной стороны.
Экскурсию заказывали в подарок родителям. Они были в восторге. Очень понравилось. Экскурсовод постоянно рассказывала по дороге
Экскурсию заказывали в подарок родителям. Они были в восторге. Очень понравилось. Экскурсовод постоянно рассказывала по дороге
Экскурсию заказывали в подарок родителям. Они были в восторге. Очень понравилось. Экскурсовод постоянно рассказывала по дороге
Экскурсию заказывали в подарок родителям. Они были в восторге. Очень понравилось. Экскурсовод постоянно рассказывала по дороге
Экскурсию заказывали в подарок родителям. Они были в восторге. Очень понравилось. Экскурсовод постоянно рассказывала по дороге
Экскурсию заказывали в подарок родителям. Они были в восторге. Очень понравилось. Экскурсовод постоянно рассказывала по дороге
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Р
Я давно хотел поехать в Гатчину - и, честно говоря, эта экскурсия оказалась гораздо глубже, чем я ожидал.

Гатчина - это не «ещё один красивый пригород». Это место с характером. Со
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строгим настроением и внутренней тишиной. Сюда не едут за шумом, развлечениями и быстрыми впечатлениями. Это пространство для тех, кто готов замедлиться и услышать историю.

Главный акцент, конечно, - Гатчинский дворец. И он производит очень сильное впечатление. Это не парадная история про золото и блеск, как Большой дворец в Петергофе. И не воздушная сказка с пастельными фасадами, как Екатерининский дворец

Гатчинский дворец — это крепость. Это замок. Это ощущение Европы внутри русской истории. Строгий фасад, массивные стены, внутренние дворы - всё создаёт чувство закрытого, продуманного мира. И чем дольше я там находился, тем больше понимал: этот дворец - отражение личности своего хозяина.

Гатчина неразрывно связана с именем Павла I. И для меня эта экскурсия стала во многом попыткой понять его. Это романтическая история мечты. Мечты о порядке, о рыцарстве, о чести, о системе, в которой всё имеет своё место.

Я очень хочу вернуться сюда летом. Пройтись по огромному пейзажному парку, почувствовать масштаб территории, увидеть отражения дворца в зелени и воде, пройтись по тропинкам без спешки. Думаю, летом Гатчина раскрывается иначе - мягче, живее, более романтично. Но зато в снежный период мне посчастливилось увидеть Приоратский дворец.

Я бы рекомендовал эту поездку тем, кто хочет почувствовать историю не как красивую декорацию, а как живой внутренний диалог. Гатчина - это место с характером и глубиной. И если вы готовы услышать её ритм, она раскрывается по-настоящему - и остаётся внутри надолго.

И отдельно хочу отметить организацию поездки. Всё было чётко, спокойно, без суеты: удобная дорога, грамотный маршрут, продуманное время на осмотр, интересный рассказ гида. Когда такие сложные исторические места раскрываются системно и с вниманием к деталям - впечатление усиливается в разы. Эта поездка оставила очень цельное и тёплое послевкусие, и я точно хочу сюда вернуться - уже летом, чтобы увидеть Гатчину в другом настроении.

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И
На выходных состоялась экскурсия в Гатчину и остались в полном восторге!
Гид Инесса прекрасно знает историю места, увлекательно рассказывает и умеет увлечь слушателей. Маршрут продуман до мелочей, все основные достопримечательности были включены.
Организация на высшем уровне: автобус комфортный, время отправления и возвращения чётко соблюдены.
Однозначно рекомендуем всем, кто хочет познакомиться с красотами Гатчины. Спасибо за прекрасный день и незабываемые впечатления!
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