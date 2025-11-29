Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Снять хорошую дачу на лето — задача не из лёгких! А как это было пару столетий назад — без телефонов и интернета? Представьте: в середине 19 века вы получаете письмо от друга с просьбой найти подходящий вариант.



Вы приказываете готовить карету и мчитесь на помощь! Квест проходит в Павловске — заходить в Павловский парк не потребуется и дополнительных расходов не будет.