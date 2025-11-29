Снять хорошую дачу на лето — задача не из лёгких! А как это было пару столетий назад — без телефонов и интернета? Представьте: в середине 19 века вы получаете письмо от друга с просьбой найти подходящий вариант.
Вы приказываете готовить карету и мчитесь на помощь! Квест проходит в Павловске — заходить в Павловский парк не потребуется и дополнительных расходов не будет.
Описание квеста
Проведите время с пользой и интересом в Павловске, открыв его с новой стороны — не только как императорскую резиденцию. Вы узнаете, почему этот город был так любим дачниками, и поможете другу найти лучшее место для летнего семейного отдыха. Дерзайте — все ответы вокруг вас!
Решая задания квеста, вы увидите:
- Мариентальский пруд и парк «Мариенталь»
- Обелиск в честь основания Павловска
- Оранжерею
- Дворцовые конюшни
- Памятник Анне Ивановне Зеленовой
- Дом Камкова
- Чугунные, они же Николаевские, ворота
- Особняки и дачи
Организационные детали
- Квест проходит в Павловске
- Вы можете решить задания за 2 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
- Начать квест вы сможете в любое удобное для вас время
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Мариентальского пруда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 3493 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!
