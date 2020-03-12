46 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Такие близкие к друг другу эпохи и такие разные. Роскошное, величественное Царское Село с одним из самых красивых дворцов в Европе (Екатерининским). Александровский дворец, являющийся “жемчужиной” классического стиля, место постоянного жительства последнего императора Российской Империи Николая Второго. Уютные, интимные павильоны и парки, в которых располагаются более ста достопримечательностей. И милый, домашний Павловск с дворцом и одним из самых красивых пейзажных парков мира, где так чувствуется во всем “женская рука” императрицы Марии Федоровны.