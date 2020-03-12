46 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Царское Село и Павловск за один день

От блистательных дней до трагических событий — экскурсия под двум императорским резиденциям

Светлана
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Светлана – ваш гид
На этой экскурсии вас ждет история двух летних императорских резиденций, рассказы о блеске и роскоши Двора, о тяжелых послереволюционных 20-30 гг.

ХХ столетия и о самых трагических страницах истории пригородов во время немецкой оккупации 1941-1944 гг.
5350 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 7 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии46 отзывов
5
Царское Село и Павловск за один день
Царское Село и Павловск за один день

Что вас ожидает

Такие близкие к друг другу эпохи и такие разные. Роскошное, величественное Царское Село с одним из самых красивых дворцов в Европе (Екатерининским). Александровский дворец, являющийся “жемчужиной” классического стиля, место постоянного жительства последнего императора Российской Империи Николая Второго. Уютные, интимные павильоны и парки, в которых располагаются более ста достопримечательностей. И милый, домашний Павловск с дворцом и одним из самых красивых пейзажных парков мира, где так чувствуется во всем “женская рука” императрицы Марии Федоровны.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается от вашей гостиницы и заканчивается в удобном для путешественника месте
  • Транспортные услуги (микроавтобус на 8 пассажирских мест), а также билеты в парки и дворцы (250-520 руб. за взрослого) оплачиваются дополнительно
Царское Село и Павловск за один день
Царское Село и Павловск за один день
Царское Село и Павловск за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Гид по Санкт-Петербургу и пригородам высшей категории, аккредитованный Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга. Профессиональный экскурсовод, краевед, страстно любящий Санкт-Петербург и родной Пушкин. Собираю материалы, касающиеся времени оккупации г. Пушкина.
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46 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
Светлана - замечательный и очень профессиональный гид. Было очень познавательно и интересно. Получили большое удовольствие от прогулки и от общения с экскурсоводом. Всем рекомендую.
25 февраля 2020
Большое спасибо Светлане за экскурсию! Получили огромное удовольствие от рассказа и прогулки. Погруженность Светланы в историю России и конкретного ее кусочка в виде Царского села и ее энергия - вдохновляют!
22 января 2020
Экскурсия прошла на одном дыхании. Светлана—замечательный экскурсовод. Узнали много интересных исторических фактов о жизни царской семьи, о сохранении памятников, о тех , кто их сохранял и возрождал. Большое ей спасибо!
12 января 2020
Экскурсия очень понравилась, Светлана энергичный и увлекательный гид. Очень комфортно на машине все что хотели посмотрели, и узнали много нового и интересного . Спасибо Светлане. Всем рекомендую.
Копылова
21 ноября 2019
Хочу сказать огромное спасибо Светлане за восхитительную экскурсию в Павловск и Царское село. Спасибо Вам за такую искреннюю любовь к Вашему городу, к местам, в которых мы побывали. Совершенно фантастическое владение материалом. Мне было очень интересно, просто бальзам на душу)))) Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет по-настоящему проникнуться духом этих волшебных мест. Еще раз огромное спасибо.
30 сентября 2019
Очень интересная и увлекательная экскурсия!
Светлана - настоящий профессионал своего дела !
Очень рекомендую !!!
27 августа 2019
Это вторая экскурсия с гидом Светланой. Спасибо большое за прекрасный день проведенный рядом с красотой.
17 августа 2019
Замечательная экскурсия,замечательный гид
13 июля 2019
Были на экскурсии в Павловске и Пушкине. Все очень понравилось. И как организована экскурсия и подача материала. Была с ребенком 12 лет, ему тоже очень понравилось. Дороговато, конечно, но мы получили истинное удовольствие. Спасибо огромное Светлане и Анатолию. Буду рекомендовать друзьям.
Инга
2 июля 2019
Прекрасно организованная экскурсия!
Ещё 36 отзывов

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