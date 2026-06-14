46 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Царское Село и Павловск за 1 день (из Пушкина)

Две императорские резиденции - от блистательных дней до трагических событий
Я погружу вас в историю двух летних резиденций — расскажу о блеске и роскоши императорского двора, тяжёлых послереволюционных годах и времени немецкой оккупации.

Вы узнаете, как жили Романовы, что исчезло из Янтарной комнаты во время войны и как ансамбли восстанавливают сегодня.
5
104 отзыва
Царское Село и Павловск за 1 день (из Пушкина)
Царское Село и Павловск за 1 день (из Пушкина)
Царское Село и Павловск за 1 день (из Пушкина)

Описание экскурсии

Такие близкие к друг другу эпохи и такие разные. Величественное Царское Село с роскошным дворцом и милый Павловск, где так чувствуется во всём рука императрицы Марии Фёдоровны. Погуляем по этим местам — и я расскажу:

  • об истории Царского Села и Павловска с момента их основания
  • быте Романовых в 18 и 19 веках и новшествах, которые были здесь введены
  • резиденциях после революции 1917 года, судьбах владельцев и их потомков
  • оккупации пригородов во время Великой Отечественной войны, Янтарной комнате и предметах, которые исчезли в то время
  • восстановлении из пепла и руин, которое продолжается по сегодняшний день

Рассказ я дополню показом исторических фотографий — так вы увидите то, чего сегодня уже нет.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в городе Пушкин и заканчивается в городе Павловск
  • От Пушкина в Павловск едем на такси или общественном транспорте за ваш счёт
  • Дополнительно оплачиваются билеты в Екатерининский дворец и парк:
    взрослые — 1600 ₽, дети до 14 лет — 400 ₽, есть льготы

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Пушкине
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 6426 туристов
Гид по Санкт-Петербургу и пригородам высшей категории, аккредитованный Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга. Профессиональный экскурсовод и краевед, страстно люблю Санкт-Петербург и родной Пушкин. Собираю материалы о времени оккупации Пушкина, интересуюсь историей
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революций и блокады Ленинграда. Специализируюсь на истории Дома Романовых, особенно на рубеже 19 и 20 веков, а также жизни Дома Романовых в эмиграции. Я всё время обучаюсь, получаю лицензии в музеях, участвую в мастер-классах старших коллег и смотрю, как надо проводить экскурсии и чего лучше избегать. Считаю, что помимо знаний гиду важно проявлять свою эмоциональность и артистичность.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 104 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
Замечательная экскурсия! Светлана отличный рассказчик, обладающий недюжим актерским талантом. Особую прелесть экскурсии придает её "ненаучность", а также временные переходы по историческим эпохам и личностям. Ну, и как приятный бонус, хороший ресторан в русском духе, для пополнения сил)
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С
Большое спасибо Светлане за отлично проведенную экскурсию. Очень познавательно.
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К
Огромное спасибо Светлане. Нам очень понравился сам маршрут, благодаря которому можно увидеть не только наиболее популярные среди туристов места, но и не такие знакомые широкой аудитории, но оттого нисколько не
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менее интересные достопримечательности. Кроме того, интересна и подача информации - Светлана даёт возможность поразмышлять о том, как повторяется наша история.
Светлана - интересный и приятный собеседник, хорошо разбирающийся не только в истории Павловска и Царского села, но и всего Санкт-Петербурга, а также интересующийся современностью.
Познавательно, свежо, позволяет взглянуть на историю по-новому. Ещё раз большое спасибо!

Огромное спасибо Светлане. Нам очень понравился сам маршрут, благодаря которому можно увидеть не только наиболее популярные
Огромное спасибо Светлане. Нам очень понравился сам маршрут, благодаря которому можно увидеть не только наиболее популярные
Огромное спасибо Светлане. Нам очень понравился сам маршрут, благодаря которому можно увидеть не только наиболее популярные
Огромное спасибо Светлане. Нам очень понравился сам маршрут, благодаря которому можно увидеть не только наиболее популярные
Огромное спасибо Светлане. Нам очень понравился сам маршрут, благодаря которому можно увидеть не только наиболее популярные
Огромное спасибо Светлане. Нам очень понравился сам маршрут, благодаря которому можно увидеть не только наиболее популярные
Огромное спасибо Светлане. Нам очень понравился сам маршрут, благодаря которому можно увидеть не только наиболее популярные
Огромное спасибо Светлане. Нам очень понравился сам маршрут, благодаря которому можно увидеть не только наиболее популярные+2
Огромное спасибо Светлане. Нам очень понравился сам маршрут, благодаря которому можно увидеть не только наиболее популярные
Огромное спасибо Светлане. Нам очень понравился сам маршрут, благодаря которому можно увидеть не только наиболее популярные
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А
Мне понравилась манера изложения Светланы. Это не сухой академический язык, а живой рассказ, где-то даже с элементами мини-спектакля. После экскурсии захотелось прочитать книги, о которых говорила Светлана, узнать побольше о
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людях, о которых она рассказывала. И, безусловно, захотелось ещё не раз вернуться и в Царское село, и в Павловск.
Важно отметить, что Светлана заботливо относится к экскурсантам и легко идёт им навстречу: хотите перерыв на просто посидеть - пожалуйста, хотите перерыв на перекус - без проблем, а если вы сами не заикаетесь об обеде, Светлана периодически будет интересоваться, не проголодались ли вы, не хотите ли сделать перерыв. Вот такое простое, но очень ценное человеческое отношение к другим. Спасибо!

Мне понравилась манера изложения Светланы. Это не сухой академический язык, а живой рассказ, где-то даже с
Мне понравилась манера изложения Светланы. Это не сухой академический язык, а живой рассказ, где-то даже с
Мне понравилась манера изложения Светланы. Это не сухой академический язык, а живой рассказ, где-то даже с
Мне понравилась манера изложения Светланы. Это не сухой академический язык, а живой рассказ, где-то даже с
Мне понравилась манера изложения Светланы. Это не сухой академический язык, а живой рассказ, где-то даже с
Мне понравилась манера изложения Светланы. Это не сухой академический язык, а живой рассказ, где-то даже с
Мне понравилась манера изложения Светланы. Это не сухой академический язык, а живой рассказ, где-то даже с
Мне понравилась манера изложения Светланы. Это не сухой академический язык, а живой рассказ, где-то даже с+2
Мне понравилась манера изложения Светланы. Это не сухой академический язык, а живой рассказ, где-то даже с
Мне понравилась манера изложения Светланы. Это не сухой академический язык, а живой рассказ, где-то даже с
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Кира
Огромное спасибо Светлане за потрясающую, насыщенную экскурсию по Павловску и по Царскому Селу. Светлана - удивительный рассказчик и знаток истории России. За 5 часов наша большая компания (3 взрослых и
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5 детей) узнала массу интересных фактов о жизни российских императоров и царей а также об особенностях быта разных эпох в России. Светлана пунктуальна - приехала заблаговременно и сообщила в смс, что готова с нами встретиться. Ни разу нигде нас не торопила, не заваливала датами и лишними скучными деталями. Наоборот - о многих государственных деятелях и представителях царской семьи Светлана рассказывала и трагические и комичные истории, вплетая в рассказ интересные описания костюмов, характеров, нюансов взаимоотношений, любовных историй, и т. д. Очень жаль, что из-за политики дворца и Царскосельского лицея мы не смогли их посетить вместе со Светланой. И вместо нее пришлось слушать весьма скучную экскурсию навязанного нам дворцом экскурсовода. В любом случае, мы очень рады, что наши дети впервые посмотрели эти места именно со Светой. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ! Будем Вас обязательно рекомендовать всем друзьям и знакомым, которые будут планировать поездку в Питер.

Огромное спасибо Светлане за потрясающую, насыщенную экскурсию по Павловску и по Царскому Селу. Светлана - удивительный
Огромное спасибо Светлане за потрясающую, насыщенную экскурсию по Павловску и по Царскому Селу. Светлана - удивительный
Огромное спасибо Светлане за потрясающую, насыщенную экскурсию по Павловску и по Царскому Селу. Светлана - удивительный
Огромное спасибо Светлане за потрясающую, насыщенную экскурсию по Павловску и по Царскому Селу. Светлана - удивительный
Огромное спасибо Светлане за потрясающую, насыщенную экскурсию по Павловску и по Царскому Селу. Светлана - удивительный
Огромное спасибо Светлане за потрясающую, насыщенную экскурсию по Павловску и по Царскому Селу. Светлана - удивительный
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Н
Полное ощущение, что были не на экскурсии, а встретились с давнишним другом, который решил провести по своим любимым местам в пригородах Санкт-Петербурга - Павловске и Царском Селе! Все, как хотелось
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- море эрудиции, вниманием к деталям, богатый русский язык, тонкий юмор, прекрасно выстроенный маршрут в неспешном темпе и самое главное - неравнодушие и неподдельная любовь к родным местам, без кичливости и пафоса, а какая-то человеческая и теплая!😍 Светлана - гид, о каком только мечтать можно)) и замечательный человек, с ней просто интересно общаться! Обязательно вернемся в следующий приезд в Павловск и Пушкин, чтобы пройти новыми маршрутами - и обязательно в сопровождении Светланы! Однозначно рекомендую - заказывайте экскурсию, не сомневайтесь!🔥

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