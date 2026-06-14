46 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Я погружу вас в историю двух летних резиденций — расскажу о блеске и роскоши императорского двора, тяжёлых послереволюционных годах и времени немецкой оккупации.
Вы узнаете, как жили Романовы, что исчезло из Янтарной комнаты во время войны и как ансамбли восстанавливают сегодня.
Вы узнаете, как жили Романовы, что исчезло из Янтарной комнаты во время войны и как ансамбли восстанавливают сегодня.
Описание экскурсии
Такие близкие к друг другу эпохи и такие разные. Величественное Царское Село с роскошным дворцом и милый Павловск, где так чувствуется во всём рука императрицы Марии Фёдоровны. Погуляем по этим местам — и я расскажу:
- об истории Царского Села и Павловска с момента их основания
- быте Романовых в 18 и 19 веках и новшествах, которые были здесь введены
- резиденциях после революции 1917 года, судьбах владельцев и их потомков
- оккупации пригородов во время Великой Отечественной войны, Янтарной комнате и предметах, которые исчезли в то время
- восстановлении из пепла и руин, которое продолжается по сегодняшний день
Рассказ я дополню показом исторических фотографий — так вы увидите то, чего сегодня уже нет.
Организационные детали
- Экскурсия начинается в городе Пушкин и заканчивается в городе Павловск
- От Пушкина в Павловск едем на такси или общественном транспорте за ваш счёт
- Дополнительно оплачиваются билеты в Екатерининский дворец и парк:
взрослые — 1600 ₽, дети до 14 лет — 400 ₽, есть льготы
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Пушкине
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 6426 туристов
Гид по Санкт-Петербургу и пригородам высшей категории, аккредитованный Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга. Профессиональный экскурсовод и краевед, страстно люблю Санкт-Петербург и родной Пушкин. Собираю материалы о времени оккупации Пушкина, интересуюсь историей
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 104 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Замечательная экскурсия! Светлана отличный рассказчик, обладающий недюжим актерским талантом. Особую прелесть экскурсии придает её "ненаучность", а также временные переходы по историческим эпохам и личностям. Ну, и как приятный бонус, хороший ресторан в русском духе, для пополнения сил)
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С
Большое спасибо Светлане за отлично проведенную экскурсию. Очень познавательно.
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К
Огромное спасибо Светлане. Нам очень понравился сам маршрут, благодаря которому можно увидеть не только наиболее популярные среди туристов места, но и не такие знакомые широкой аудитории, но оттого нисколько не
+2
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А
Мне понравилась манера изложения Светланы. Это не сухой академический язык, а живой рассказ, где-то даже с элементами мини-спектакля. После экскурсии захотелось прочитать книги, о которых говорила Светлана, узнать побольше о
+2
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Огромное спасибо Светлане за потрясающую, насыщенную экскурсию по Павловску и по Царскому Селу. Светлана - удивительный рассказчик и знаток истории России. За 5 часов наша большая компания (3 взрослых и
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Н
Полное ощущение, что были не на экскурсии, а встретились с давнишним другом, который решил провести по своим любимым местам в пригородах Санкт-Петербурга - Павловске и Царском Селе! Все, как хотелось
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