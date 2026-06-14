46 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Я погружу вас в историю двух летних резиденций — расскажу о блеске и роскоши императорского двора, тяжёлых послереволюционных годах и времени немецкой оккупации. Вы узнаете, как жили Романовы, что исчезло из Янтарной комнаты во время войны и как ансамбли восстанавливают сегодня.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Такие близкие к друг другу эпохи и такие разные. Величественное Царское Село с роскошным дворцом и милый Павловск, где так чувствуется во всём рука императрицы Марии Фёдоровны. Погуляем по этим местам — и я расскажу:

об истории Царского Села и Павловска с момента их основания

быте Романовых в 18 и 19 веках и новшествах, которые были здесь введены

резиденциях после революции 1917 года, судьбах владельцев и их потомков

оккупации пригородов во время Великой Отечественной войны, Янтарной комнате и предметах, которые исчезли в то время

восстановлении из пепла и руин, которое продолжается по сегодняшний день

Рассказ я дополню показом исторических фотографий — так вы увидите то, чего сегодня уже нет.

Организационные детали