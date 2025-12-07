18 интересных локаций Васильевского сотрова — Какому Василию «принадлежит» остров?

Какие хитроумные схемы проворачивал первый губернатор Санкт-Петербурга?

Когда и почему на набережной появились таинственные сфинксы?

Кто стал главным архитектором северной столицы? Это лишь часть вопросов, на которые ответит Квестбот! Во время прогулки нам встретятся величественные дворцы, знаменитые на весь мир памятные сооружения, выдающиеся учёные и представители искусства, а также живописные виды, которые открываются с Университетской набережной. Вас ждут 18 локаций, на каждой из которых нужно выполнить задание на логику и внимательность, а затем — получить интересные исторические факты об этом месте в текстовом и аудиоформате. Всё взаимодействие осуществляется в отдельном мини-приложении Telegram: вы не ограничены во времени и не привязаны к туристическим группам. Если что-то не получается — можно воспользоваться подсказками, пропустить задание или завершить квест в другой день. Важная информация:.

Квест не привязан ко времени: вы можете начать прохождение в любой момент и делать остановки, когда потребуется — прогресс автоматически сохраняется.