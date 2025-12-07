Присоединяйтесь к развлекательно-познавательному маршруту по самому загадочному острову дельты Невы.
Во время прогулки вам встретятся величественные дворцы, знаменитые на весь мир памятные сооружения, а также живописные виды.
Вас ждут 18 локаций, на каждой из которой вам откроются задания на логику и внимательность, а затем — занимательные исторические факты.
Описание квеста
18 интересных локаций Васильевского сотрова — Какому Василию «принадлежит» остров?
- Какие хитроумные схемы проворачивал первый губернатор Санкт-Петербурга?
- Когда и почему на набережной появились таинственные сфинксы?
Кто стал главным архитектором северной столицы? Это лишь часть вопросов, на которые ответит Квестбот! Во время прогулки нам встретятся величественные дворцы, знаменитые на весь мир памятные сооружения, выдающиеся учёные и представители искусства, а также живописные виды, которые открываются с Университетской набережной. Вас ждут 18 локаций, на каждой из которых нужно выполнить задание на логику и внимательность, а затем — получить интересные исторические факты об этом месте в текстовом и аудиоформате. Всё взаимодействие осуществляется в отдельном мини-приложении Telegram: вы не ограничены во времени и не привязаны к туристическим группам. Если что-то не получается — можно воспользоваться подсказками, пропустить задание или завершить квест в другой день. Важная информация:.
Квест не привязан ко времени: вы можете начать прохождение в любой момент и делать остановки, когда потребуется — прогресс автоматически сохраняется.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Собор Андрея Первозванного
- Академия Художеств
- Сфинксы на Университетской набережной
- Дворец Меньшикова
- Здание 12 коллегий
- Пушкинский дом
- Ростральные колонны
- Стрелка Васильевского острова
Что включено
- Интерактивный квест в телефоне
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро «Василеостровская»
Завершение: Стрелка Васильевского острова
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день, в любое время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Квест не привязан ко времени: вы можете начать прохождение в любой момент и делать остановки
- Когда потребуется - прогресс автоматически сохраняется
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Н
Наталья
7 дек 2025
Очень понравился крест. Прекрасно провели субботний день:) Обязательно воспользуемся другими квестами этой компании.
