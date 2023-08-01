Мои заказы

Квест-экскурсия «Обратная сторона Васильевского острова»

Заново познакомиться с островом, отвечая на нескучные вопросы
Петербург полон тайн и сюрпризов. На заднем дворе самого старого музея в стране стоят идолы, о которых не знают даже местные.

А за непримечательной калиткой в центре города скрывается конюшня, где можно покататься на лошадях и пони.

В формате увлекательного квеста вы откроете для себя новый Васильевский остров — и он наверняка вам понравится!
5
1 отзыв
Квест-экскурсия «Обратная сторона Васильевского острова»
Квест-экскурсия «Обратная сторона Васильевского острова»
Квест-экскурсия «Обратная сторона Васильевского острова»

Описание квеста

Отвечая на вопросы квеста, вы будете искать достопримечательности — всего 15. Я расскажу интересные факты о каждой из найденных локаций. Вы увидите малоизвестные памятники и симпатичные задние дворики известных зданий. Прикоснётесь к тайнам и легендам знаменитых построек. Узнаете историю названия острова и откуда в 21 веке взялась настоящая конюшня в центре города.

Организационные детали

Дети до 14 лет должны быть в сопровождении взрослых.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От СТ.М. «Василеостровская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гаврил
Гаврил — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 5.5 часов
Провёл экскурсии для 448 туристов
Я с 2011 года организую и провожу квесты в Санкт-Петербурге. Почему именно квесты? Потому что находить и открывать новые места самому гораздо интереснее, чем за руку с гидом! Разумеется, я
читать дальшеуменьшить

буду вас сопровождать. Но это вы будете водить меня, а не я вас. Я только помогу, если загадки покажутся слишком сложными. У меня есть большое количество программ и маршрутов по всему Петербургу. Пишите, если у вас есть пожелания, и я обязательно подберу то, что подойдёт именно вам!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Елена
В рамках квеста узнали много интересного о Васильевском острове. Вместе с детьми с удовольствием разгадывали загадки. Сложно, но вполне доступно для детей от 9 лет. Гаврил - очень приятный собеседник, любит свой город и приобщает гостей культурной столицы к богатейшей истории города.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на «Квест-экскурсия «Обратная сторона Васильевского острова»»

Забытое прошлое Островов Петербурга
Пешая
2 часа
186 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Забытое прошлое Островов Петербурга
Прикоснуться к истории Каменного острова через архитектуру и знаменитостей разных эпох
Сегодня в 13:30
10 авг в 15:00
от 10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Неизведанные острова Северной столицы: Петровский и Канонерский
На машине
2 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Неизведанные острова Северной столицы: Петровский и Канонерский
Познакомьтесь с нетипичными местами Санкт-Петербурга. Откройте для себя Петровский и Канонерский острова с их уникальной историей и современностью
Начало: У м. Спортивная
Сегодня в 18:00
Завтра в 14:00
от 5700 ₽ за всё до 4 чел.
Сап-прогулка к островам Петербурга
SUP-прогулки
2 часа
-
15%
19 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Сап-прогулка к островам Петербурга
Погрузитесь в атмосферу зелёных островов Петербурга на сапах. Прекрасный маршрут для всех, кто хочет увидеть город с новой стороны и сделать яркие фото
Начало: На Каменном острове
Сегодня в 12:45
9 авг в 10:45
2550 ₽3000 ₽ за человека
Аптекарский и Каменный острова на авто: особняки, дачи и респектабельные кварталы
На машине
3 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Аптекарский и Каменный острова на авто: особняки, дачи и респектабельные кварталы
Прокатиться по острову-парку, увидеть старинные дачи и престижные районы на Островах
9 авг в 17:00
10 авг в 15:00
от 12 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
от 13 000 ₽ за экскурсию