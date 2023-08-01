Петербург полон тайн и сюрпризов. На заднем дворе самого старого музея в стране стоят идолы, о которых не знают даже местные. А за непримечательной калиткой в центре города скрывается конюшня, где можно покататься на лошадях и пони. В формате увлекательного квеста вы откроете для себя новый Васильевский остров — и он наверняка вам понравится!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание квеста

Отвечая на вопросы квеста, вы будете искать достопримечательности — всего 15. Я расскажу интересные факты о каждой из найденных локаций. Вы увидите малоизвестные памятники и симпатичные задние дворики известных зданий. Прикоснётесь к тайнам и легендам знаменитых построек. Узнаете историю названия острова и откуда в 21 веке взялась настоящая конюшня в центре города.

Организационные детали

Дети до 14 лет должны быть в сопровождении взрослых.