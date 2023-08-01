Заново познакомиться с островом, отвечая на нескучные вопросы
Петербург полон тайн и сюрпризов. На заднем дворе самого старого музея в стране стоят идолы, о которых не знают даже местные.
А за непримечательной калиткой в центре города скрывается конюшня, где можно покататься на лошадях и пони.
В формате увлекательного квеста вы откроете для себя новый Васильевский остров — и он наверняка вам понравится!
А за непримечательной калиткой в центре города скрывается конюшня, где можно покататься на лошадях и пони.
В формате увлекательного квеста вы откроете для себя новый Васильевский остров — и он наверняка вам понравится!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Отвечая на вопросы квеста, вы будете искать достопримечательности — всего 15. Я расскажу интересные факты о каждой из найденных локаций. Вы увидите малоизвестные памятники и симпатичные задние дворики известных зданий. Прикоснётесь к тайнам и легендам знаменитых построек. Узнаете историю названия острова и откуда в 21 веке взялась настоящая конюшня в центре города.
Организационные детали
Дети до 14 лет должны быть в сопровождении взрослых.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от СТ.М. «Василеостровская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гаврил — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 285 туристов
Я с 2011 года организую и провожу квесты в Санкт-Петербурге. Почему именно квесты? Потому что находить и открывать новые места самому гораздо интереснее, чем за руку с гидом! Разумеется, я буду вас сопровождать. Но это вы будете водить меня, а не я вас. Я только помогу, если загадки покажутся слишком сложными. У меня есть большое количество программ и маршрутов по всему Петербургу. Пишите, если у вас есть пожелания, и я обязательно подберу то, что подойдёт именно вам!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
1 авг 2023
В рамках квеста узнали много интересного о Васильевском острове. Вместе с детьми с удовольствием разгадывали загадки. Сложно, но вполне доступно для детей от 9 лет. Гаврил - очень приятный собеседник, любит свой город и приобщает гостей культурной столицы к богатейшей истории города.
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