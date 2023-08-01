Петербург полон тайн и сюрпризов. На заднем дворе самого старого музея в стране стоят идолы, о которых не знают даже местные.
А за непримечательной калиткой в центре города скрывается конюшня, где можно покататься на лошадях и пони.
В формате увлекательного квеста вы откроете для себя новый Васильевский остров — и он наверняка вам понравится!
А за непримечательной калиткой в центре города скрывается конюшня, где можно покататься на лошадях и пони.
В формате увлекательного квеста вы откроете для себя новый Васильевский остров — и он наверняка вам понравится!
Описание квеста
Отвечая на вопросы квеста, вы будете искать достопримечательности — всего 15. Я расскажу интересные факты о каждой из найденных локаций. Вы увидите малоизвестные памятники и симпатичные задние дворики известных зданий. Прикоснётесь к тайнам и легендам знаменитых построек. Узнаете историю названия острова и откуда в 21 веке взялась настоящая конюшня в центре города.
Организационные детали
Дети до 14 лет должны быть в сопровождении взрослых.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От СТ.М. «Василеостровская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гаврил — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 5.5 часов
Провёл экскурсии для 448 туристов
Я с 2011 года организую и провожу квесты в Санкт-Петербурге. Почему именно квесты? Потому что находить и открывать новые места самому гораздо интереснее, чем за руку с гидом! Разумеется, я
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В рамках квеста узнали много интересного о Васильевском острове. Вместе с детьми с удовольствием разгадывали загадки. Сложно, но вполне доступно для детей от 9 лет. Гаврил - очень приятный собеседник, любит свой город и приобщает гостей культурной столицы к богатейшей истории города.
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